De parte de Grup Antimilitarista Tortuga October 16, 2022

Siempre he pensado que es extra帽o que en un pa铆s tan grande y con tantos medios la izquierda y el movimiento pacifista no existan. Pero sospecho que posiblemente exista y sea grande, creativo y propositivo, pero que el problema sea, lo m谩s seguro, mi propia ignorancia sobre lo que ocurre en USA.

Pues, bien. Hoy voy a intentar solventar, en parte, mi desconocimiento y, como es de esperar en los USA, de manera sorpresiva para un pacifista del Estado Espa帽ol. En Estados Unidos existe el USIP (Instituto de Paz de Estados Unidos). Al primer toque pensar铆amos que es una ONG pero su origen se remonta a 1984 y a una ley que estableci贸 la creaci贸n de una 鈥渁cademia de la paz鈥 nacional. La Ley del Instituto de la Paz de los Estados Unidos fue aprobada por parte del Congreso y, gran sorpresa, fue promulgada por el presidente Ronald Reagan.

驴Puede una Universidad de la paz como la llaman en Estados Unidos ser un fraude con el pacifismo? Analic茅moslo.

En este art铆culo me voy a centrar en dar a conocer la cronolog铆a de actuaciones que ha protagonizado USIP, eligiendo algunos de los hitos m谩s relevantes, y en reflexionar sobre varios aspectos relacionados.

Parto de una cierta sensaci贸n de envidia ya que la creaci贸n de un Instituto de Paz en Madrid podr铆a ser algo verdaderamente deseable, aunque quiz谩 no, como se ver谩 a lo largo del art铆culo.

Pero, empecemos:

Cronolog铆a de USIP

1976. Los senadores Mark Hatfield de Oreg贸n y Vance Hartke de Indiana presentan un proyecto de ley para crear una Academia de Paz George Washington para promover el 鈥渆stado de paz entre las naciones y la cooperaci贸n entre las personas鈥. El Congreso est谩 de acuerdo en que una academia de paz justifica la exploraci贸n.

Es una iniciativa que parte del stablishment yanqui. Y en concreto de varios senadores que hab铆an participado en la guerra mundial. En principio esto me lleva a pensar que no va a tener unos objetivos muy reformistas y mucho menos alternativos en el espectro de la lucha por la paz. Sin embargo, hay que tener en cuenta que para conseguir la paz es necesaria la participaci贸n de toda la sociedad y que cada cual, desde su posici贸n, ha de colaborar. Es muy habitual en el pacifismo espa帽ol que el mundo institucional y el no institucional de las ONGs pacifistas vivan de espaldas. 驴Es esto un error? 驴Se podr铆an coordinar intereses, esfuerzos y objetivos? 驴Se podr铆an hacer campa帽as junt@s? En mi opini贸n la respuesta categ贸rica es s铆 y adem谩s ser铆a una de las necesidades que habr铆a que trabajar para poder avanzar y salir del impasse en el que el movimiento pacifista lleva instalado desde hace d茅cadas.

Tambi茅n podemos desconfiar y pensar que no deja de ser curioso que sean los propios militares los que promueven la iniciativa y que, como en otras ocasiones, sea un intento de ocupar (l茅ase, militarizar) otro aspecto de la sociedad. Pero,鈥 驴no se puede cambiar de opini贸n a lo largo de la vida, no se puede aprender de los errores? 驴C贸mo podr铆amos valorar si es un sincero proyecto pacifista o es meramente otro intento de fomentar la agnotolog铆a (m茅todos para generar ignorancia en la sociedad) y la desinformaci贸n? Pues lo vamos a intentar analizando , precisamente, los que nos presentan, motu proprio, como sus hechos m谩s importantes.

1979. El presidente Jimmy Carter nombra una comisi贸n para realizar m谩s investigaciones sobre el establecimiento de una Academia de la Paz de los Estados Unidos. La comisi贸n celebra audiencias p煤blicas en todo el pa铆s.

1981. La comisi贸n recomienda formalmente la creaci贸n de una academia nacional de paz.

Siempre se ha dicho que dejar un tema en manos de una comisi贸n es la manera m谩s efectiva de que no llegue a ning煤n puerto. Sin embargo, tras cinco a帽os la Ley se aprueba:

1984. El Congreso incluye la Ley del Instituto de la Paz de los Estados Unidos en la Ley de Autorizaci贸n de Defensa. La disposici贸n ordena al nuevo instituto llevar a cabo servicios de educaci贸n, capacitaci贸n, investigaci贸n e informaci贸n 鈥減ara servir al pueblo y al gobierno鈥 para promover la paz internacional y la resoluci贸n de conflictos鈥 sin recurrir a la violencia鈥. El presidente Ronald Reagan lo convierte en ley.

Los primeros a帽os: enfoque en la investigaci贸n, la educaci贸n

Si continu谩semos leyendo el viaje hist贸rico del USIP ver铆amos que en los a帽os 80 se inicia su trabajo con una oficina de s贸lo 3 personas y se centran en la concesi贸n de subvenciones, becas (para mejorar la capacidad de la naci贸n de resolver conflictos sin violencia), investigaci贸n y educaci贸n (realizando, por ejemplo, un concurso nacional de ensayos sobre la Paz para estudiantes de secundaria).

1991. A medida que la Uni贸n Sovi茅tica se derrumba y Rusia intenta un cambio hacia la democracia y la reforma legal, USIP, a pedido de la Comisi贸n Constitucional Rusa, proporciona una evaluaci贸n del proyecto de constituci贸n rusa.

1992. El Congreso autoriza al Instituto a recibir donaciones privadas para construir una sede permanente. La recaudaci贸n de fondos para esta asociaci贸n p煤blico-privada finalmente est谩 dirigida por el exsecretario de Estado George P. Shultz (1982-1987, con Reagan de Presidente) y el presidente em茅rito de la Universidad de Notre Dame, el reverendo Theodore M. Hesburgh.

Otro caso que nos hace desconfiar. 驴C贸mo puede ser que s贸lo 5 a帽os despu茅s de ser exsecretario de Estado con Reagan se dedique a la causa de la paz? Recordemos que los gobiernos de Reagan fueron muy belicistas:

Financi贸 y arm贸 a los grupos contrarrevolucionarios de Centroam茅rica hasta forzar la ca铆da del r茅gimen sandinista en Nicaragua. Orden贸 intervenciones militares en defensa de los intereses americanos en Granada (1983) y Libia (1986). Reforz贸 los v铆nculos con los aliados de la OTAN, de los cuales obtuvo apoyo para desplegar nuevos misiles de alcance medio en Europa (los euromisiles). E impuls贸 un salto cualitativo en la carrera de armamentos con su Iniciativa de Defensa Estrat茅gica (o Guerra de las Galaxias), orientada a desarrollar nuevas armas que garantizaran la superioridad tecnol贸gica occidental en un eventual conflicto nuclear con la Uni贸n Sovi茅tica.



La madurez de USIP

En 1995 USIP da un gran paso: realiza su primer trabajo directo en una zona de conflicto, apoyando la estabilizaci贸n de posguerra de Bosnia-Herzegovina. Este programa eventualmente incluye capacitaci贸n en resoluci贸n de conflictos, negociaci贸n y otras habilidades para funcionarios estadounidenses, bosnios e internacionales, y para personal de organizaciones de asistencia no gubernamentales. USIP tambi茅n patrocina di谩logos interreligiosos para reducir las tensiones que subyacen a la violencia del pa铆s. En Washington, el Instituto alberga grupos de trabajo para aplicar las lecciones del conflicto al trabajo futuro en los Balcanes y en otros lugares.

Tambi茅n me causa reparos, reconozco que desde la lejan铆a y quiz谩 desde la ignorancia, la actuaci贸n de USIP en el conflicto de Irak, tal y como lo presentan ellos:

2003. Mientras Estados Unidos se prepara para la intervenci贸n militar en Irak, USIP brinda un an谩lisis sobre los desaf铆os que seguir谩n a las operaciones militares. Despu茅s de que finaliza un combate importante, una asignaci贸n del Congreso para USIP patrocinada por el Senador Tom Harkin de Iowa permite que el Instituto comience actividades de consolidaci贸n de la paz en el terreno para promover la estabilidad y frenar el conflicto civil. Los esfuerzos de USIP incluyen capacitar a funcionarios iraqu铆es y l铆deres de la sociedad civil en el manejo de tensiones potencialmente violentas entre las distintas comunidades del pa铆s. El Instituto facilita los di谩logos entre grupos religiosos y 茅tnicos y, en 煤ltima instancia, ayuda a reconstruir un sistema legal y judicial.

Quiz谩 m谩s que reparos es verg眉enza, cualquier pacifista, mientras se prepara una intervenci贸n militar ileg铆tima como la de Irak, estar铆a luchando para que la guerra no se produjese. La postura de USIP parece que asume la pol铆tica belicista y violenta de la Administraci贸n de Bush y que, asumiendo la guerra, limita su labor al post conflicto. Y, sobre todo, en el post conflicto va de la mano de lo que fue la pol铆tica de ocupaci贸n y destrucci贸n del estado de Irak. Esta pol铆tica de trabajar a petici贸n del gobierno estadounidense la reconocen en el siguiente p谩rrafo:

2003. A pedido del Departamento de Estado, USIP ayuda a facilitar un proceso de paz entre el gobierno de Filipinas y el rebelde Frente Moro de Liberaci贸n Isl谩mica en la isla sure帽a de Mindanao. Si bien no se llega a un acuerdo, el Instituto ayuda a las dos partes a idear soluciones creativas para problemas dif铆ciles y apoya el inicio de un di谩logo entre los diferentes grupos 茅tnicos moro para generar un frente m谩s unificado en las conversaciones.

Por cierto, 驴d贸nde queda la autocr铆tica, es decir, d贸nde queda la cr铆tica del USIP contra la propia pol铆tica militarista, belicista y violenta de EE.UU.? Son muy importantes los trabajos en el exterior de la propia naci贸n, pero, quiz谩 lo son m谩s en el interior del propio Estado, sobre todo teniendo en cuenta que est谩n en el estado m谩s violento y generador de guerras en las 煤ltimas d茅cadas, adem谩s de ser los que m谩s se lucran con el comercio de armas.

2005. Bajo la direcci贸n del Congreso, USIP convoca al Grupo de Trabajo bipartidista sobre las Naciones Unidas, presidido por el ex presidente de la C谩mara Newt Gingrich y el ex l铆der de la mayor铆a del Senado George Mitchell. El informe del grupo de trabajo, publicado por el Instituto, encuentra que 芦una ONU efectiva es de inter茅s para Estados Unidos禄, pero que se necesitan reformas institucionales para que las Naciones Unidas enfrenten de manera efectiva las amenazas posteriores a la Guerra Fr铆a, como el terrorismo, el genocidio, las violaciones de los derechos humanos, la pobreza y la proliferaci贸n nuclear.

Gingrich es un reconocido l铆der del ala m谩s derechista del Partido Republicano, los conocidos como Tea Party. Mitchell es un senador dem贸crata que tambi茅n fue presidente de la Compa帽铆a Walt Disney. La presidencia de ambos en una comisi贸n que iba a redefinir la estrategia de USA con respecto a Naciones Unidas nos muestra, una vez m谩s, que republicanos y dem贸cratas (aqu铆 dir铆amos derechas e izquierdas parlamentarias) est谩n de acuerdo en apoyar a la ONU si esta se pliega a su definici贸n de amenazas posteriores a la Guerra Fr铆a. Nadie est谩 en contra de luchar contra el terrorismo (aunque la definici贸n de terrorismo est谩 muy discutida y no suele incluir el terrorismo de algunos estados de la 贸rbita yanqui), ni de luchar contra el genocidio y las violaciones de los derechos humanos (aqu铆 es de resaltar el cinismo estadounidense), ni contra la pobreza (aunque est谩 en sus manos plenamente, reduciendo o eliminando el gasto militar), ni contra la proliferaci贸n nuclear (de los dem谩s estados, se entiende, no de la del propio Estados Unidos).

驴D贸nde queda potenciar que la ONU declare como objetivos prioritarios luchar contra la producci贸n y el comercio de armas, contra la invasi贸n de estados soberanos, contra la militarizaci贸n cultural y social, contra el despilfarro militar? 驴Por qu茅 no declarar la guerra como un crimen ecol贸gico y contra los derechos humanos y perseguir a quienes la fomentan?

2006. A pedido del Congreso, USIP facilita el Grupo de Estudio de Irak bipartidista, encabezado por el exsecretario de Estado James Baker y el expresidente del Comit茅 de Asuntos Exteriores de la C谩mara, el representante Lee Hamilton de Indiana. El Instituto publica el informe del grupo sobre la situaci贸n en Irak y sus implicaciones para los EE. UU. y el Medio Oriente. Se convierte en uno de los estudios m谩s influyentes del Instituto, y obtiene una atenci贸n sin precedentes de los legisladores y el p煤blico.

Nuevamente se nombra un zorro para resguardar a las gallinas. Poco a poco va quedando claro que las iniciativas en las que participa USIP no son nada apartidistas, como deber铆an ser supuestamente por su ideario.

2010. Bajo la direcci贸n del Congreso, USIP facilita una evaluaci贸n independiente de la Revisi贸n Cuatrienal de Defensa del Departamento de Defensa, un documento de planificaci贸n a largo plazo tambi茅n ordenado por el Congreso. La evaluaci贸n facilitada por el USIP, llamada Panel Independiente de Revisi贸n Cuadrienal de la Defensa, est谩 copresidida por el exasesor de seguridad nacional Hadley y el exsecretario de Defensa William Perry. Cuatro a帽os m谩s tarde, el Congreso y el Departamento de Defensa le piden nuevamente a USIP que facilite una evaluaci贸n de la Revisi贸n Cuatrienal de Defensa de 2014. Este panel est谩 presidido por el general retirado del ej茅rcito John Abizaid.

Despu茅s de todo el an谩lisis anterior, pensar que USIP puede hacer una evaluaci贸n independiente de la pol铆tica de Defensa estadounidense junto a m煤ltiples colegas militares provoca sudores fr铆os y enfado. Parece que se cierra el c铆rculo del enga帽o a la sociedad estadounidense y mundial. La Universidad de la Paz de Estados Unidos es un mero ap茅ndice del militarismo de su gobierno y su actitud es de colaboracionismo servil con el militarismo.

Sin embargo, hay que admitir que tienen derecho al nombre de Universidad de la Paz. Les avala el concepto de paz que la interpreta como la paz de los cementerios, la paz del imperio militar que impone sus deseos a los dem谩s.

2011. USIP establece un programa dedicado de educaci贸n p煤blica, el Centro de Construcci贸n de Paz Global para cumplir con el mandato fundacional del Congreso de que el Instituto brinde al pueblo estadounidense recursos e informaci贸n sobre manejo de conflictos internacionales y construcci贸n de paz. En sus primeros tres a帽os, el centro lleva a cabo m谩s de 350 talleres educativos, involucrando a 15.000 estudiantes, educadores y otras personas de 39 estados de EE. UU. Llega a miles de personas m谩s a trav茅s de recursos y actividades en l铆nea.

Y ahora es cuando no me extra帽a que en EE.UU. no haya contestaci贸n a su militarismo y a su intervencionismo: desde 2011 desarrollan un gigante esfuerzo de formaci贸n en los colegios e institutos divulgando su idea de paz de los cementerios.

2014. USIP crea una corporaci贸n sin fines de lucro, PeaceTech Lab[3], para avanzar en su trabajo por la paz en zonas de conflicto. PeaceTech Lab se enfoca en el uso de tecnolog铆a, nuevos m茅todos de recopilaci贸n y an谩lisis de datos y contenido multimedia.

Creemos que todos tienen el poder de la tecnolog铆a de la paz, por lo que aprovechamos la tecnolog铆a de bajo costo y f谩cil de usar y las asociaciones locales para poner las herramientas adecuadas en manos de las personas mejor posicionadas para marcar la diferencia: activistas, constructores de paz y ONG en algunos de los lugares m谩s violentos de la tierra.

Nuestro trabajo toma muchas formas. Desde nuestra sede en Washington D.C., ejecutamos un Acelerador PeaceTech para nuevas empresas que utilizan la innovaci贸n tecnol贸gica para hacer de todo, desde conectar a los j贸venes en riesgo en 脕frica con empleos hasta advertir a los civiles en Siria sobre los ataques con misiles que se avecinan. En lugares como India, Kenia, Irak, Myanmar, Costa Rica y Nigeria, nuestros PeaceTech Exchanges ofrecen capacitaci贸n y herramientas tecnol贸gicas asequibles a los constructores de paz en comunidades de todo el mundo. Y en el frente de los datos, nuestra investigaci贸n sobre temas como las redes sociales y el discurso de odio sirve para informar a los legisladores, cient铆ficos de datos, activistas y l铆deres empresariales, al mismo tiempo que proporciona una base para el an谩lisis predictivo y una plataforma patentada para la alerta temprana de violencia. Nos asociamos con la Universidad de Drexel para lanzar la primera Maestr铆a en Ingenier铆a de la Paz de EE. UU. para educar generaci贸n tras generaci贸n sobre el poder de la tecnolog铆a de la paz.

Un nuevo 谩rea al que se ampl铆a la hidra de este militarismo camuflado.

2015. USIP asume el papel de coordinador de la red internacional RESOLVE, un consorcio de organizaciones de investigaci贸n e individuos que trabajan para contrarrestar y prevenir el extremismo violento. La red fue convocada por la USIP, el Departamento de Estado y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional.

De esta iniciativa internacional RESOLVE de prevenci贸n del extremismo violento (隆ojo!) no he encontrado nada, lo que me da m谩s miedo.



Conclusiones pacifistas

驴Qu茅 podemos aprender el pacifismo de USIP? Varias cosas:

1.- Aunque en el aspecto te贸rico la teor铆a de la paz negativa, la paz de los cementerios, la paz de la ausencia de conflictos, ha sido superada hace much铆simo tiempo por conceptos mucho m谩s ricos y propositivos, la paz de los cementerios existe a nivel pr谩ctico en los altos estamentos del poder. Es preponderante.

2.- La paz de los cementerios no es paz, pero as铆 se vende y lo malo es que tiene el dinero y las influencias necesarias para ser la dominadora en el plano pr谩ctico. A Reagan, Bush, Gingrich, Baker, 鈥 les resulta f谩cil montar una universidad que se expanda internacionalmente en pocas d茅cadas y que sea la forma de lavar la imagen de pol铆ticas b茅licas.

3.- La paz de los cementerios nos lleva a m煤ltiples conflictos porque:

Nos obliga a concienciar a la gente de que no cualquier actuaci贸n que lleve el apelativo de paz es generadora de libertad e igualdad respetuosa con el medio.



Nos obliga a luchar contra la agnotolog铆a continuamente fomentada por lo militar para lograr que se pueda hablar, debatir e, incluso, decidir sobre los temas de defensa. Desenmascarar las pol铆ticas agnotol贸gicas de las administraciones militaristas es uno de los objetivos de una verdadera cultura de paz.



Nos obliga a convivir con pr谩cticas que se venden como paz, pero que son justo lo contrario. Es decir, nos obliga a vivir en un mundo en confusi贸n permanente en el que pr谩cticas realmente pacifistas pueden, incluso, estar promocionadas por la USIP y ser铆amos necios si no las us谩semos por caer en an谩lisis groseros que no separan el grano de la paja, como veremos en el siguiente art铆culo.

Fuente: https://alternativasnoviolentas.org