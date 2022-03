–

La invasión de Ucrania por el ejército ruso es solo la consecuencia de un sistema geopolítico y económico fundamentalmente inhumano.

Al empujar sistemáticamente a las poblaciones a oponerse entre sí a través del nacionalismo y al hacer de la búsqueda del poder y de la mejor ganancia el fin último de la vida de todos, este sistema – a saber el capitalismo y su aliado el Estado – aniquila toda solidaridad y empuja a un individualismo frenético.

Genera guerra y barbarie al destruir los grandes equilibrios naturales (clima, biodiversidad, etc.), creando crisis sanitarias (Covid, etc.) y sociales (hambrunas, saqueo de recursos, etc.).

Nos negamos a entrar en esta lógica mortal.

Estamos con todos los opositores valientes que en Rusia y Bielorrusia, a pesar de la brutal represión policial, se oponen a esta locura bélica.

Nos solidarizamos con cualquier deserción y hacemos un llamado a Europa para que abra sus fronteras a todos aquellos que huyen o se niegan a participar en la guerra.

Afirmamos que solo la revolución social es capaz de construir otro futuro a través de la solidaridad, la justicia y la libertad en paz.

En Ucrania, Etiopía, Yemen o en cualquier otro lugar:

¡Paz a las cabañas, guerra a los palacios!

CNT-AIT Francia