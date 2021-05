–

Palabras preliminares

鈥淒emasiado tiempo encerradas en lo errado. Recibiendo educaci贸n dentro de un cuadrado. Repitiendo la lecci贸n todo el tiempo sentados, humillados si queremos expresar lo que pensamos.鈥1

El Sistema Educativo exige cambios urgentemente. Ya termin贸 la hora de imitar experimentos de Skinner, Watson o Pavlov; ahora es el tiempo de entender a Freire, Robinson, Tonucci o Meirieu, por citar s贸lo a algunos de los nombres que recorren los pasillos y conversaciones de las salas de maestr@s. La educaci贸n debe ir a la par de los progresos tecnol贸gicos y debe reestructurarse porque sino quedar谩 completamente obsoleta (a煤n m谩s que hoy). 驴Y sin escuelas, qu茅 hacemos? Se preguntar谩 alguna maestra de m谩s experiencia. Bueno, la tiramos abajo y empezamos de cero. Prendemos fuego lo que cre铆amos que era inalterable, que era sagrado. Si la magnificencia del docente ya est谩 siendo cuestionada abiertamente entonces 驴por qu茅 no llevarlo a otro nivel? 驴Qui茅n nos obliga a ser sacrosantos si la educaci贸n dej贸 de ser religiosa hace tiempo? Convirt谩monos en el ejemplo a seguir de nuestr@s alumn@s, que buscan en nosotr@s no s贸lo contenido y conocimiento nuevo, sino apoyo, cari帽o y razones para seguir investigando en la vida que se les presenta a diario. Somos responsables del bienestar f铆sico y mental de aquellas personas que, por

fortuna o decisi贸n, terminaron ocupando un banco en nuestras clases. Y no s贸lo le pertenecemos al presente, sino al futuro, porque esas mentes que se forman en nuestras filas son las mentes que liderar谩n empresas, que publicar谩n art铆culos o que propondr谩n cu谩les son las leyes a seguir en la sociedad que gobernar谩 cuando nosotr@s no estemos. Hay una gigantesca responsabilidad en la tarea docente que parece que poc@s ven o poc@s consideran tan relevante. Mientras tanto, este complejo sistema tiene secuestrados contra su voluntad a miles de individuos que no saben para qu茅 est谩n en una instituci贸n que no l@s valora o que s贸lo l@s identifica por un nombre, un apellido, un grupo et谩reo y calificaciones, no por su valor humano. Esto es principalmente lo que debe cambiar, lo que debe hacernos notar que estamos haciendo las cosas mal. Si dejamos que la sociedad de consumo exprima a nuestr@s j贸venes con sus promesas de bienestar, con sus bellos discursos sobre lo que la misma cree que es la felicidad y utiliza a la juventud como sujetos de experimento social, oblig谩ndoles a comprar y gastar y deshumanizarse, 驴qu茅 nos dejan a nosotr@s, si ocupan ese espacio mental para venderles productos en lugar de enriquecerles de conocimiento? 驴C贸mo podemos

hacerle frente a la sociedad del no-pensar, que busca que compren y se muestren pero que no reflexionen? 驴Qui茅n nos obliga a hacer lo mismo con conductas r铆gidas, estrictas y con ex谩menes que s贸lo sirven para medir logros adultos? 驴Por qu茅 no miramos m谩s all谩 de las notas y de las apariencias y observamos al sujeto que tenemos por educar? 驴Por qu茅 no sugerirle contenidos a su medida y preguntarle lo que quiere hacer para acompa帽arl@ en la b煤squeda de ese conocimiento? 驴De qu茅 le sirve aprender temas de memoria si despu茅s es inviable que los recuerde

o que los utilice en su vida cotidiana? S铆, ya s茅 lo que me van a decir: que son j贸venes y no saben lo que quieren o les falta descubrir un mundo de posibilidades m谩s all谩 de sus gustos. Y es verdad, no tienen todo servido, aunque parezca que s铆, pero por eso mismo hay que estar atent@s e ir probando lo que podemos lograr con ell@s. La escuela DEBE ser paido y efeboc茅ntrica, no m谩s adultocentrismo por favor. Duran m谩s las cicatrices de los llantos exprimidos por un mal desempe帽o acad茅mico o por la cr铆tica despiadada de un docente que una buena nota escolar. Tenemos en frente nuestro a un grupo de personas con ganas, con alegr铆a, con energ铆a, con mucho amor para dar. Resta en nosotr@s escucharl@s, o exigirles una vida de sacrificio que no necesitan conocer. Ya no hay un Dios observando las clases y viendo si lo que hicimos est谩 bien o mal, o un dictador inescrupuloso que exige que todas las personas aprendan por igual m谩s all谩 de sus diferencias, como si su humanidad no valiera m谩s que para sacrificarse por la Patria; ahora es nuestro turno de comprender libremente lo que sucede en nuestras aulas con l@s alumn@s. O mejor dicho en las suyas. Este es el concepto principal de la Pedagog铆aIncendiaria, sean tod@s bienvenid@s.

Abel Lisman

