Pedagog铆a mutante. Libro para descargar

脡tica militante

Rechazamos desde un primer momento todos los t茅rminos t茅cnicos que hablaban de los pibes: ni帽os en situaci贸n de calle, en conflicto con la ley penal, abordaje, intervenci贸n, adicto; tambi茅n rechazamos la peregrinaci贸n por los juzgados y los equipos t茅cnicos con sus legajos. No buscamos crear un centro de d铆a, el intercambio interdisciplinario nunca se dio. No hay casos. No discutimos casos. No quer铆amos armar una organizaci贸n que albergue pibes y les permita refugio subjetivo. No queremos a los pibes mas educables, los que seguro (mal que mal) siguen lo esperado, no hay protocolo. No hay inclusi贸n, no es posible y ademas le dijimos no de entrada a la inclusi贸n como excluidos. A decir verdad, parece que no tenemos objetivo. No terciar铆amos las pol铆ticas de otros. No somos t茅cnicos ni profesionales pero tampoco somos militantes, no hacemos pol铆tica, no somos educadores populares, no creemos en la igualdad futura, no nos importa. No tenemos expectativas, no sabemos. Ya no aspiramos a resolver la compleja problem谩tica. No transformamos la realidad, es mas no creemos que la educaci贸n sea herramienta de cambio. No se trata de transmitir, ni de incluir, ni de aconsejar, ni de salvar, ni de emancipar a los pibes y pibas. Carecemos de 茅tica militante, de moral. No juzgamos, no ofrecemos redenci贸n. No hay talleres sobre sexualidad, HIV o sobre la dictadura, sentimos que no hay nada para transmitir. No hay sujeto a emancipar. No planificamos (y cuando lo hicimos no salio), no proyectamos, no hay proceso. No construimos un rol adulto, no asignamos roles. No forzamos modos de v铆ncularnos. No creemos ser una organizaci贸n. Tampoco un quiosquito. Ni guetho, ni microempresa. No tenemos sede, no necesitamos. No tenemos un deber, ni una misi贸n, ni nada. No nos quedamos quietos. Los pibes y pibas no dependen de nosotros, no lo aceptamos. No somos responsables, no nos hacemos cargo; no somos recurso. No queremos el patronato, ninguno; ni el antiguo ni el nuevo progre, medico psico social. No le hacemos mal a nadie. No rescatamos a nadie, no manejamos el destino final de las cosas, no es rock and roll? es pura suerte.

