De parte de Nodo50 January 12, 2022

O ex comisario Villarejo culpa o que era na altura director do Centro Nacional de Intelixencia, F茅lix Sanz Rold谩n, de cometer un 鈥榚rro de c谩lculo鈥 por 鈥榙ar un pequeno susto a Catalunya鈥.

O ex comisario Jos茅 Manuel Villarejo voltou a soltar outra bomba, esta vez en relaci贸n co atentado de La Rambla de Barcelona do 17 de agosto de 2017, cando 16 persoas morreron atropeladas por un veh铆culo conducido por Younes Abouyaaqoub. 鈥淓stiven a traballar con eles [co Centro Nacional de Intelixencia] para tentar arranxar o agravo do famoso atentado do im谩n de Ripoll, que ao final foi un erro grave do se帽or Sanz Rold谩n, que calculou mal as consecuencias de dar un pequeno susto a Catalu帽a鈥, afirmou onte o ex comisario na Audiencia Nacional no xulgamento polo caso T谩ndem, en que enfrenta m谩is de cen anos de c谩rcere polos negocios que ter铆a feito beneficiando do seu traballo como polic铆a e polas ilegalidades cometidas para obter datos reservados para os seus clientes.

As reacci贸ns non se fixeron esperar e sete partidos rexistraron no Congreso unha petici贸n para a creaci贸n dunha comisi贸n de investigaci贸n sobre os atentados do 17-A. Segundo sinalan nunha nota de prensa asinada por ERC, Junts, CUP, Bildu, PdeCAT, BNG e M茅s Mallorca, as declaraci贸ns de Villarejo en sede xudicial supo帽en 鈥渦nha acusaci贸n grave de colaboraci贸n do CNI con c茅lulas terroristas yihadistas e a utilizaci贸n do terrorismo de Estado contra a poboaci贸n civil por parte dos servizos de intelixencia e os Corpos e Forzas de Seguranza do Estado鈥.

Gabriel Rufi谩n, de ERC, anunciou que o seu grupo parlamentar reclamou as comparecencias do presidente do Goberno, Pedro S谩nchez, do ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, e do propio Sanz Rold谩n 鈥減ara dar conta das indagaci贸ns e acci贸ns do goberno a fin de esclarecer e tomar medidas sobre as declaraci贸ns xudiciais realizadas polo ex comisario Jos茅 Manuel Villarejo, sinalando o CNI pola s煤a participaci贸n -directa ou indirecta ou por neglixencia-鈥 nos atentados. 鈥淓siximos explicaci贸ns inmediatas, O Goberno non pode calar鈥, afirmou en redes sociais.

Non 茅 a primeira vez que Villarejo culpa o ex director do CNI do atentado acontecido en Barcelona. Segundo lembra o xornal Ara, xa no pasado ano, no cadro doutro xulgamento do que resultou absovido por supostas calumnias contra Sanz Rold谩n por afirmar que acosara a ex amante do rei em茅rito Juan Carlos, Corinna Larsen, o ex comisario afirmou que os servizos de intelixencia dirixidos por Sanz Rold谩n ignoraran un aviso de 鈥渞isco importante鈥 de atentado en Barcelona.

As declaraci贸ns de Villarejo realizadas en 2021 deron lugar a que o 18 de xaneiro dese ano a deputada de Junts Miriam Nogueras presentase unha pregunta ao Congreso, que nunca foi respondida, sobre se estas acusaci贸ns non merec铆an unha comisi贸n de investigaci贸n por parte da C谩mara.

El Salto Diario