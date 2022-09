–

De parte de Indymedia Argentina September 12, 2022 207 puntos de vista

Pasaron m谩s de 15 a帽os desde la noche en que las v铆ctimas fueron sometidas a graves vejaciones, golpizas y amenazas, y 4 a帽os desde el juicio oral y p煤blico por el que tres penitenciarios del Complejo Federal 1 de Ezeiza fueron condenados a penas de prisi贸n que van desde los 5 a los 6 a帽os por ser responsables directos de las torturas. Ahora la Fiscal铆a Federal 2 de Lomas de Zamora solicit贸 el procesamiento de dos m茅dicos que constataron las lesiones de las v铆ctimas y aun as铆 no realizaron la denuncia, y el del celador del pabell贸n del que fueron sacados y reingresados los detenidos Mendoza y N煤帽ez aquella noche del 9 de diciembre de 2007.

La titular de la Fiscal铆a Federal 2 de Lomas de Zamora, Cecilia Incardona, requiri贸 ante el Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal 2, el procesamiento sin prisi贸n preventiva de los imputados Fernando Marcelo Mucci y Esteban Daniel Blasi- agentes penitenciarios con funciones de m茅dicos- quienes omitieron denunciar las torturas sufridas por Lucas Mat铆as Mendoza y Claudio David N煤帽ez en el Complejo Penitenciario Federal 1 de Ezeiza el 9 de diciembre de 2007.

Ambos j贸venes hab铆an sido agredidos f铆sica y psicol贸gicamente por otros agentes penitenciarios durante una brutal requisa que incluy贸 golpes con palos en los pies y pantorrillas, amenazas y el intento de introducirles los bastones en el ano, entre otras torturas y graves vejaciones.

De acuerdo a la versi贸n de los agentes, el encargado del pabell贸n B hab铆a solicitado el ingreso del cuerpo de requisa por una presunta pelea entre detenidos, pero nunca pudieron acreditar la magnitud ni la identidad de quienes habr铆an participado del conflicto, as铆 como tampoco se verific贸 el secuestro de armas en el interior de pabell贸n.

Por el contrario, lo que s铆 qued贸 constatado por los propios m茅dicos intervinientes del Hospital Penitenciario Central del Complejo Penal de Ezeiza, Mucci y Massi, fueron las graves lesiones sufridas por los detenidos Mendoza y N煤帽ez.

El pedido de procesamiento incluye al agente Oscar Alberto Galv谩n, quien aquella noche cumpli贸 funciones de celador del pabell贸n del que sacaron y luego reingresaron a las v铆ctimas de la golpiza y, a pesar de haber presenciado las agresiones, tampoco realiz贸 la denuncia correspondiente.

En su escrito, la fiscal recuerda que 鈥渓os hechos de tortura sufridos por Lucas Mat铆as Mendoza y Claudio David N煤帽ez se han tenido por acreditados como resultado del juicio oral y p煤blico seguido contra Rub茅n Oscar Constantin; Sergio Hern谩n Gim茅nez; Pablo Andr茅s Jara; Jorge Enrique Puppo y V铆ctor Dar铆o Salto, quienes fueron condenados, como coautores del delito de imposici贸n de torturas鈥.

Luego de describir la totalidad de pr谩cticas de torturas padecidas por Mendoza y N煤帽ez, as铆 como las lesiones verificadas d铆as despu茅s por el Cuerpo M茅dico Forense de la Corte Suprema sobre los cuerpos de las v铆ctimas, la titular de la Fiscal铆a Federal 2 concluy贸 que las lesiones fueron de tal magnitud que no pudieron pasar inadvertidas para los dos m茅dicos como para no denunciarlas.

鈥淓n relaci贸n al celador Oscar Galv谩n, si bien no resulta ser un profesional de la salud, las consecuencias f铆sicas resultantes de la imposici贸n de torturas, que se evidenciaban a simple vista no pudieron pasarle inadvertidas en tanto las v铆ctimas salieron caminando y sin lesiones del pabell贸n, conforme ha quedado acreditado en el juicio, y reingresaron con las graves lesiones como la dificultad para caminar y moverse, e incluso, en el caso de Lucas Mendoza, puntos de sutura en el cuero cabelludo鈥, se帽ala el requerimiento de Incardona.

Luego transcribe partes de las declaraciones indagatorias de los m茅dicos penitenciarios y del celador del pabell贸n. En cuanto a los profesionales de la salud, sus palabras intentaron abonar la duda respecto a si las agresiones hab铆an ocurrido antes o despu茅s de la revisi贸n m茅dica.

As铆, Mucci, el m茅dico de guardia que examin贸 a las v铆ctimas inmediatamente, declar贸 que 茅l confiaba en los dichos que le brindaban los agentes penitenciarios y que no estaba en 茅l investigar lo que podr铆a haber ocurrido. Asimismo, dijo no haber tenido indicios de que las lesiones fueran producto de torturas y argument贸 que no puede descartar que las mismas se hubieran cometido luego de que revisar谩 a las v铆ctimas. Ambos extremos fueron r谩pidamente descartados por la fiscal铆a.

Con respecto al m茅dico Esteban Blasi, declar贸 que aquella noche no revis贸 a las v铆ctimas sino que se limit贸 a certificar lo que otro m茅dico escribi贸. Como justificativo afirm贸 que 鈥溾a raz贸n por la cual firma un m茅dico que no interviene en el problema, es porque es el que est谩 trabajando ese d铆a y el otro m茅dico est谩 ocupado en otro M贸dulo y no puede ir el a firmar鈥︹.

Lejos de redundar en un beneficio para su situaci贸n procesal, las palabras de Blasi fueron consideradas como una prueba que viene a corroborar su responsabilidad en la existencia de un mecanismo perverso de convalidaci贸n de la falsedad de las actuaciones sumariales y del proceso administrativo consecuente, en tanto ning煤n profesional m茅dico asum铆a la funci贸n que le correspond铆a cumplir en un rol clave para la protecci贸n de la integridad f铆sica de las personas puestas a su cuidado.

En este sentido, la fiscal evalu贸 que precisamente a Blasi no se le reprocha penalmente el haber sido testigo de la golpiza y torturas sino el hecho de haber tomado conocimiento de tal vulneraci贸n de derechos sobre personas detenidas y a煤n as铆 no haber formulado la denuncia de acuerdo a su obligaci贸n como personal m茅dico de una unidad penitenciaria.

Por 煤ltimo, el celador del pabell贸n B, Oscar Galv谩n, hizo referencia a que las lesiones habr铆an sido producto de la supuesta pelea entre Mendoza y N煤帽ez y otros internos alojados en el mismo pabell贸n, versi贸n que fue descartada en el mismo juicio contra los agentes que finalmente resultaron condenados por torturas.

鈥淪u descargo no logra conmover los elementos de convicci贸n que obran en su contra, reafirmado, en sentido contrario y conforme a sus propios dichos, la responsabilidad que se le reprocha鈥, afirma el pedido de procesamiento.

鈥淣inguno de los tres imputados ten铆an obligaci贸n de evitar y/o hacer cesar la comisi贸n de las torturas. No obstante, no cabe duda que, habiendo tomado conocimiento de ellas, una vez finalizadas, en raz贸n de sus funciones ten铆an la obligaci贸n legal de denunciarlas鈥, evalu贸 la fiscal federal y solicit贸 el procesamiento de Galv谩n por el delito de omisi贸n de denunciar torturas en dos hechos, mientras que pidi贸 el procesamiento por el mismo delito, pero agravado por su condici贸n de m茅dicos, para Fernando Mucci y Esteban Blasi.

Cabe recordar que, entre junio y julio de 2018, casi 11 a帽os despu茅s de las torturas sobre las v铆ctimas, se llev贸 a cabo el juicio oral y p煤blico en el que resultaron condenados tres agentes del Servicio Penitenciario Federal.

Por aquella causa el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 1 de La Plata conden贸 a 6 a帽os de prisi贸n a Rub茅n Oscar Constant铆n -jefe de la Unidad Residencial II del Complejo de Ezeiza-, y a 5 a帽os de prisi贸n a Sergio Hern谩n Gim茅nez y Pablo Andr茅s Jara -miembros del cuerpo de requisa de dicha Unidad Residencial II- por haber torturado a Lucas Mat铆as Mendoza y Claudio David N煤帽ez, en tanto que resultaron absueltos y en libertad el encargado general del cuerpo de requisa del Complejo, Jorge Enrique Puppo, y el auxiliar V铆ctor Dar铆o Salto.

Fuente: https://www.andaragencia.org/pedido-de-procesamiento-de-dos-medicos-y-un-penitenciario-por-no-denunciar-torturas/