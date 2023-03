–

De parte de Nodo50 March 3, 2023 166 puntos de vista

En enero de 2023, despu茅s de que cinco agentes de polic铆a asesinaran a Tyre Nichols, el presidente Joe Biden emiti贸 r谩pidamente una declaraci贸n en la que ped铆a a los manifestantes que se mantuvieran no-violentos . 鈥淢ientras los estadounidenses lloran, el Departamento de Justicia lleva a cabo su investigaci贸n y las autoridades estatales contin煤an su trabajo. Me uno a la familia de Tyre en el llamado a la protesta pac铆fica鈥, dijo Biden. 鈥淟a indignaci贸n es comprensible, pero la violencia nunca es aceptable. La violencia es destructiva y va contra la ley. No tiene cabida en las protestas pac铆ficas en busca de justicia鈥.

En junio de 2022, cuando el Tribunal Supremo anul贸 el caso Roe contra Wade, Biden hizo el mismo llamado a los manifestantes. 鈥淗ago un llamado a todo el mundo, independientemente de lo mucho que les importe esta decisi贸n, para que todas las protestas sean pac铆ficas. Pac铆ficas, pac铆ficas, pac铆ficas鈥, dijo Biden. 鈥淪in intimidaci贸n. La violencia nunca es aceptable. Las amenazas y la intimidaci贸n no son formas de expresi贸n. Debemos oponernos a la violencia en cualquiera de sus formas, independientemente de sus motivos鈥.

Es un espect谩culo curioso que el jefe de un Estado, teniendo a su disposici贸n todos los instrumentos del poder, no los utilice para resolver un problema, sino que ofrezca consejos a los impotentes sobre c贸mo protestar contra 茅l y contra el maltrecho sistema de Gobierno. Biden, sin embargo, no se mostr贸 tan reacio a utilizar esos instrumentos del poder en contra de los manifestantes. Durante las protestas de Black Lives Matter (las vidas negras importan) tras el asesinato de George Floyd en 2020, cuando Biden era candidato presidencial, dej 贸 claro lo que quer铆a que les ocurriera a quienes no hicieran caso del llamado a la no-violencia: 鈥淣unca deber铆amos dejar que lo que se hace en una marcha por la igualdad de derechos supere cu谩l es la raz贸n de la marcha. Y eso es lo que est谩n haciendo estas personas. Y deber铆an ser arrestados: encontrados, arrestados y juzgados鈥.

Ante la acci贸n asesina de la polic铆a, Biden pidi贸 a los manifestantes que fueran 鈥減ac铆ficos, pac铆ficos, pac铆ficos鈥. Ante manifestantes no-violentos, Biden pidi贸 a la polic铆a que se asegurara de que los manifestantes fueran 鈥渆ncontrados, detenidos y juzgados鈥.

驴Se exige a los manifestantes en los Estados Unidos (y quiz谩 en otros pa铆ses donde la cultura de la protesta es especialmente fuerte, como Canad谩) un est谩ndar imposible de alcanzar? De hecho, otros pa铆ses occidentales no parecen exigir estas cosas a sus manifestantes: pensemos en Christophe Dettinger, el boxeador que golpe 贸 a un grupo de polic 铆 as antidisturbios franceses blindados y con casco hasta que estos desistieron de golpear a otros manifestantes durante las protestas de los chalecos amarillos en 2019. Dettinger fue a la c谩rcel pero, para algunos, se convirti贸 en un h 茅 roe nacional . 驴Cu谩l habr铆a sido su destino en los Estados Unidos? Lo m谩s probable es que hubiera sido maltratado en el acto, como sugieren los registros gr 谩 ficos del comportamiento de la polic铆a estadounidense hacia personas mucho m 谩 s peque 帽 as y d 茅 biles que Dettinger durante las protestas de 2020. Si hubiera sobrevivido al encuentro con la polic铆a estadounidense, Dettinger se habr铆a enfrentado a cr铆ticas desde dentro del movimiento por no utilizar m茅todos pac铆ficos.

Se da aqu铆 una paradoja. Los Estados Unidos, el pa铆s con casi 800 bases militares en todo el mundo, el pa铆s que lanz贸 la bomba nuclear sobre ciudades civiles y el pa铆s que gasta m 谩 s que todos sus rivales militares juntos, espera que sus ciudadanos se atengan a normas m谩s estrictas durante las protestas en comparaci贸n con cualquier otro pa铆s. Staughton y Alice Lynd, en la segunda edici贸n de su libro Nonviolence in America (La no-violencia en los Estados Unidos), publicado en 1995, escribieron que 鈥淟os Estados Unidos ha sido m谩s veces el maestro que el alumno del ideal no-violento鈥. Los Lynds son citados con desaprobaci贸n por el escritor anarquista Peter Gelderloos en su libro How Nonviolence Protects the State (C贸mo la no-violencia protege al Estado), un llamado a los manifestantes no-violentos de principios de la d茅cada de 2000, que se encontraban en las calles con anarquistas que no compart铆an su compromiso con la no-violencia. Gelderloos ped铆a solidaridad a los activistas no-violentos, rog谩ndoles que no permitieran que el Estado dividiera el movimiento en 鈥渕anifestantes buenos鈥 y 鈥渕anifestantes malos鈥. Ese movimiento llamado 鈥渁ntiglobalizaci贸n鈥 se desvaneci贸 ante la guerra contra el terrorismo posterior a 2001, por lo que el debate nunca se resolvi贸 realmente.

Para los Estados Unidos, el Reino Unido y muchos de sus aliados, el debate sobre la violencia pol铆tica se remonta quiz谩s a los pacifistas blancos que aseguraban a sus hermanos blancos, aterrorizados por la Revoluci贸n Haitiana 鈥搎ue termin贸 en 1804鈥 que el abolicionismo no significaba animar a los esclavizados a rebelarse o a luchar. Aunque so帽aban con un futuro sin esclavitud, los pacifistas abolicionistas del siglo XIX comprendieron 鈥揳l igual que sus compatriotas esclavizadores鈥 que el papel de las personas esclavizadas era sufrir como buenos cristianos y esperar la liberaci贸n de Dios en lugar de rebelarse. Aunque poco a poco fue cambiando de opini贸n, el abolicionista y pacifista del siglo XIX William Lloyd Garrison insisti贸 inicialmente en la no-violencia contra los esclavistas. Aqu铆 se cita a Garrison en el libro del difunto comunista italiano Domenico Losurdo La cultura de la No violencia: 鈥淧or mucho que deteste la opresi贸n ejercida por el esclavista sure帽o, es un hombre, sagrado ante m铆. Es un hombre, que no debe ser da帽ado por mi mano ni con mi consentimiento鈥. Adem谩s, a帽adi贸, 鈥渘o creo que las armas de la libertad hayan sido nunca, o puedan ser nunca, las armas del despotismo鈥. A medida que la crisis se agravaba con la Ley del Esclavo Fugitivo, argumentaba Losurdo, a los pacifistas como Garrison les resultaba cada vez m谩s dif铆cil pedir a los esclavizados que se entregaran a sus esclavizadores sin oponer resistencia. En 1859, Garrison incluso se vio incapaz de condenar la incursi贸n del abolicionista John Brown en Harpers Ferry.

El ling眉ista, fil贸sofo y activista pol铆tico Noam Chomsky reconoci贸 la complejidad moral de la no-violencia en el movimiento antibelicista durante un debate de 1967 con la fil贸sofa pol铆tica Hannah Arendt y otros. Chomsky 鈥揳unque defendi贸 la no-violencia en el debate鈥 lleg贸 a la conclusi贸n de que la no-violencia era, en 煤ltima instancia, una cuesti贸n de fe:

鈥淟a reacci贸n m谩s f谩cil es decir que toda violencia es aborrecible, que ambos bandos son culpables, y mantenerse al margen conservando la propia pureza moral y condenarlos a ambos. Esta es la respuesta m谩s f谩cil y en este caso creo que tambi茅n est谩 justificada. Pero, por razones bastante complejas, tambi茅n hay argumentos reales a favor del terror del Vietcong, argumentos que no pueden descartarse a la ligera, aunque no creo que sean correctos. Uno de los argumentos es que este terror selectivo 鈥搈atar a ciertos funcionarios y atemorizar a otros鈥 sirvi贸 para salvar a la poblaci贸n de un terror gubernamental mucho m谩s extremo, el terror continuo que existe cuando un funcionario corrupto puede hacer cosas que est谩n dentro de su poder en la provincia que controla鈥.

鈥淭ambi茅n est谩 el segundo tipo de argumento鈥 que creo que no puede abandonarse a la ligera. Se trata de la cuesti贸n f谩ctica de si tal acto de violencia libera al nativo de su complejo de inferioridad y le permite entrar en la vida pol铆tica. A m铆 mismo me gustar铆a creer que no es as铆. O, al menos, me gustar铆a creer que la reacci贸n no-violenta podr铆a lograr el mismo resultado. Pero no es muy f谩cil presentar pruebas de ello; s贸lo se puede argumentar a favor de aceptar este punto de vista por motivos de fe鈥.

Varios escritos han alertado de que la doctrina de la no-violencia ha causado da帽os a los oprimidos. Entre ellos se encuentran Pacifism as Pathology (Pacifismo como patolog铆a) de Ward Churchill, How Nonviolence Protects the State (Como la no-violencia protege al Estado) y The Failure of Nonviolence (El fracaso de la no-violencia) de Peter Gelderloos, La cultura de la No violencia de Domenico Losurdo, y la serie 鈥淐hange Agent: Gene Sharp鈥檚 Neoliberal Nonviolence鈥 (Agente del cambio: La no-violencia neoliberal de Gene Sharp) de Marcie Smith.

Incluso las victorias hist贸ricas de las luchas no-violentas tuvieron un elemento armado entre bastidores. Trabajos acad茅micos recientes han revisado la historia de la no-violencia en la lucha por los derechos civiles en los Estados Unidos. Entre los textos clave se encuentran The Deacons for Defense (Los Di谩conos para la Defensa), de Lance Hill, We Will Shoot Back (Devolveremos los disparos), de Akinyele Omowale Umoja, y This Nonviolent Stuff 鈥 ll Get You Killed (Esto de la no-violencia har谩 que te maten), de Charles E. Cobb Jr. Estas historias revelan la continua resistencia, incluida la autodefensa armada, de los negros en los Estados Unidos.

Incluso antes de estas historias recientes, tenemos la notable y breve autobiograf铆a de Robert Williams escrita en el exilio, Negroes With Guns (Negros armados). Williams fue expulsado de la NAACP por decir , en 1959: 鈥淒ebemos estar dispuestos a matar si es necesario. No podemos llevar ante los tribunales a esta gente que comete injusticias contra nosotros 鈥 En el futuro tendremos que juzgar y condenar a esta gente in situ鈥. Se帽al贸 amargamente que mientras 鈥渓os talleres no-violentos est谩n surgiendo en todas las comunidades negras ni uno solo se ha establecido en las comunidades blancas racistas para frenar la violencia del Ku Klux Klan鈥.

Cuando se desplazaban por las zonas rurales del Sur para llevar a cabo sus campa帽as de desegregaci贸n, los activistas no-violentos del movimiento por los derechos civiles a menudo se encontraban 鈥搒in que ellos lo pidieran鈥 con protecci贸n armada contra la polic铆a excesivamente celosa y los vigilantes racistas: abuelas que vigilaban por la noche en los porches con rifles en el regazo mientras los activistas no-violentos dorm铆an; Di谩conos para la Defensa que amenazaban a la polic铆a con un tiroteo si se atrev铆an a lanzar mangueras de agua contra los estudiantes no-violentos que intentaban desegregar una piscina. Mientras tanto, los logros legislativos conseguidos por el movimiento no-violento inclu铆an a menudo la amenaza o la realidad de disturbios violentos. En mayo de 1963, en Birmingham, Alabama, por ejemplo, tras la represi 贸 n de una marcha no-violenta, se produjeron disturbios con 3.000 personas. Finalmente se consigui贸 un pacto de desegregaci 贸 n el 10 de mayo de 1963. Un observador afirm 贸 que 鈥渃ada d铆a de disturbios val铆a por un a帽o de manifestaciones por los derechos civiles鈥.

Como sostiene Lance Hill en Los di 谩 conos para la defensa:

鈥淎l final, la segregaci贸n cedi贸 a la fuerza tanto como a la persuasi贸n moral. La violencia en forma de disturbios callejeros y autodefensa armada desempe帽贸 un papel fundamental en el desarraigo de la segregaci贸n y la discriminaci贸n econ贸mica y pol铆tica entre 1963 y 1965. S贸lo despu茅s de que surgiera la amenaza de la violencia negra, la legislaci贸n sobre derechos civiles pas贸 al primer plano de la agenda nacional鈥.

Los constantes llamados de Biden a la no-violencia por parte de los manifestantes mientras condona la violencia de la polic铆a son pedir lo imposible y lo ahist贸rico. En los momentos cruciales de la historia de los Estados Unidos, la no-violencia siempre ha cedido ante la violencia.

Libros relacionados: