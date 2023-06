–

De parte de Grup Antimilitarista Tortuga June 16, 2023 443 puntos de vista

Oliver Olmo, Pedro [1]



[1] Universidad de Castilla 鈥 La Mancha



Localizaci贸n: Hispania Nova: Revista de historia contempor谩nea, ISSN-e 1138-7319, N潞. 19, 2021, p谩gs. 353-388



Idioma: espa帽ol



T铆tulos paralelos:



The movement of conscientious objection and total objection in Spain (1971-2002)

Texto completo:

Resumen

Hacemos una s铆ntesis y un an谩lisis de la movilizaci贸n antimili y antimilitarista en la Espa帽a de finales del siglo XX. Se enfoca como un nuevo movimiento social que desarroll贸 un ciclo de tres d茅cadas de movilizaci贸n subdividido en seis etapas, entre 1971 y 2002. Los objetores, partiendo de la noviolencia, construyeron una identidad y un consenso ideol贸gico que perduraron gracias a la continuidad ininterrumpida del grupo fundacional, el MOC (Movimiento de Objeci贸n de Conciencia). En la d茅cada de 1980 la movilizaci贸n se diversific贸 con la creaci贸n de los colectivos Mili KK. Los grupos antimilitaristas, entre la rivalidad y la coordinaci贸n, compartieron dos valores fundamentales: el antimilitarismo y la desobediencia civil. Fue la perseverancia en la desobediencia civil la que lo hizo singular, hist贸ricamente hablando, pues gracias a ella se acentu贸 la impopularidad de la mili y la crisis del sistema de reclutamiento.

Fuente: https://dialnet.unirioja.es/servlet…

Texto completo tomado de aqu铆: https://e-revistas.uc3m.es/index.ph…