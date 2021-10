–

De parte de Grup Antimilitarista Tortuga October 30, 2021 73 puntos de vista

No te detengas nunca

cuando quieras buscarme.

Si ves muros de agua,

anchos fosos de aire,

setos de piedra o tiempo,

guardia de voces, pasa.

Te espero con un ser

que no espera a los otros:

en donde yo te espero

s贸lo t煤 cabes. Nadie

puede encontrarse

all铆 conmigo sino

el cuerpo que te lleva,

como un milagro, en vilo.

Intacto, inajenable,

un gran espacio blanco,

azul, en m铆, no acepta

m谩s que los vuelos tuyos,

los pasos de tus pies;

no se ver谩n en 茅l

otras huellas jam谩s.

Si alguna vez me miras

como preso encerrado,

detr谩s de puertas,

entre cosas ajenas,

piensa en las torres altas,

en las tr茅mulas cimas

del 谩rbol, arraigado.

las almas de las piedras

que abajo est谩n sirviendo

aguardan en la punta

煤ltima de la torre.

Y ellos, p谩jaros, nubes,

no se enga帽an: dejando

que por abajo pisen

los hombres y los d铆as,

se van arriba,

a la cima del 谩rbol

al tope de la torre,

seguros de que all铆,

en las fronteras 煤ltimas

de su ser terrenal

es donde se consuman

los amores alegres,

las solitarias citas

de la carne y las alas.