–

De parte de EZLN August 31, 2021 19 puntos de vista

Ago312021

Pela vida: Saída de La Extemporánea para a Europa

<!–

23231

–>

Comissão Sexta Zapatista

México.

30 de agosto de 2021.

Para a Europa de abaixo e à esquerda:

Para a Sexta Nacional e Internacional:

Às organizações, grupos e coletivos que buscam a verdade e a justiça para seus ausentes:

Irmãs, irmãos, irmãoas:

Companheiroas, companheiras, companheiros:

Gostaríamos de começar estas palavras saudando a luta e o compromisso de todas aquelas pessoas que estão procurando seus ausentes, @s desaparecid@s. Sua luta é também, e acima de tudo, uma luta pela vida. Não é coincidência que, neste dia, anunciemos o seguinte:

Primeiro. – Após uma infinidade de trâmites, obstáculos e problemas, anunciamos que a companhia zapatista aerotransportada, a que chamamos «La Extemporánea», deixará a Cidade do México para a Europa no dia 13 de setembro de 2021.

Segundo. – O destino é a cidade de Viena, na geografia que eles chamam de Áustria, e viajaremos em dois grupos.

Terceiro. – O primeiro grupo deixará o aeroporto da Cidade do México em 13 de setembro de 2021, aproximadamente às 12h10. Chegará à cidade de Madri, na geografia chamada Espanha, às 06h00 do dia 14 de setembro. Após uma escala e deslocamento de 2 horas, decolará novamente às 08:20 para aterrissar em Viena, Áustria, às 11:05 do dia 14 de setembro. Um segundo grupo partirá no mesmo dia 13 de setembro às 20:45 com escala, também em Madri, às 14:35 do dia 14, retomando o vôo às 16:00 e aterrissando em Viena às 1900 horas do mesmo dia, 14 de setembro.

Quarto. – La Extemporánea está organizada em 28 equipes de Escuta e Palavra (formadas por 4-5 membros cada uma), 1 equipe de Jogo e Travessura, e 1 Coordenador. A «Extemporánea» pode, assim, cobrir 28 cantos da Europa simultaneamente.

Poucos dias depois, a delegação do Congresso Nacional Indígena-Consejo Indígena de Gobierno e da Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua será incorporada.

Junto a esta delegação destas organizações irmãs, continuaremos o trabalho iniciado pelo chamado Esquadrão 421, que atualmente cobre a geografia que eles chamam de Suíça.

Quinto. – Dentro de mais alguns dias daremos detalhes da data em que deixaremos o Semillero «Comandanta Ramona» para nos concentrarmos no caracol Jacinto Canek, em San Cristóbal de las Casas, Chiapas. De lá, iremos por terra, em uma caravana veicular, para a Cidade do México, onde ficaremos alojados nas instalações de Carmona y Valle até o dia e hora da partida. Caso alguém queira acompanhar a partida e a viagem de San Cristóbal à Cidade do México.

Sexto. – Dedicamos este esforço (que incluiu muitos não-Zapatistas e alguns até anti-Zapatistas), a todas as desaparecidas, às famílias que sofrem sua ausência e, acima de tudo, às mulheres e homens que lutam para encontrá-las e conseguir a verdade e justiça que todos precisamos e merecemos. Saibam que seu exemplo, seu trabalho incansável e seu não render-se, não vender-se e não ceder, são para nós, os povos zapatistas, uma lição de dignidade humana e de compromisso autêntico com a luta pela vida.

Nos dias em que estivermos na Cidade do México, entregaremos as atas das assembleias das comunidades zapatistas, não zapatistas e anti-zapatistas, com seus acordos de apoio à luta pela verdade e justiça para as vítimas da violência, de acordo com a consulta realizada no dia primeiro de agosto deste ano de 2021.

Isso é tudo.

Das montanhas do sudeste mexicano.

Subcomandante Insurgente Moisés.

Coordenador Geral da Travessia pela Vida – Capítulo Europa.

Ainda no México. Ano 501.

No hay comentarios todavía.