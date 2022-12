–

Director: Alberto Rodríguez Librero. Producción: Buena Vista International y Atípica Films. Septiembre 2022. 125 min

Entendemos que habéis oído hablar en algún momento de esta película, y, tal vez, algo más de la COPEL (Coordinadora de Presos en Lucha), si no hay toda una serie de artículos en este periódico sobre la pasada lucha de los presos sociales, pero también, sobre el presente de esta lucha, que, sin alcanzar la trascendencia social y política de aquellos años, sigue existiendo como seguirá existiendo mientras persista el encierro y la tortura.

La película, siendo una producción mainstream, comercial o como prefiráis llamarla, retrata la lucha organizada de los presos sociales en un periodo histórico muy concreto con empatía y respeto. Si bien asumimos que alguna crítica se le podrá hacer, es de agradecer que no sea complaciente con el relato triunfador de la Transición.

Como ejemplo de ello, la película se encuentra rodeada de pequeños detalles que lanzan mensajes nada inocentes, como la evolución estilística del abogado, que pone en evidencia que la responsabilidad del desplazamiento de la realidad carcelaria a un segundo o tercer o cuarto plano de la agenda política, está vinculada, en parte, al ascenso social de aquella generación universitaria que si bien integró las fuerzas de la oposición a la dictadura y apoyó las reivindicaciones de las que se encontraban encerradas, acabó también incorporándose a las mismas estructuras de poder sutilmente maquilladas con el halo demócrata, acotando su compromiso político a la etapa juvenil, donde se ve que están más permitidas ciertas desviaciones en el camino establecido.

Otro punto a agradecerle a una película de estas características es el no convertir a uno de los personajes del lado malo, en este caso, los carceleros, en protagonista también de la película, con esto el director ni nos presenta su «lado humano», ni intenta justificar sus acciones, evitando que la película se dé de bruces con el clásico discurso hegemónico de que no es la estructura en sí la que genera violencia sino que son individuos díscolos, pues, como se puede apreciar, no todos actúan de la misma forma. La violencia es inherente al sistema carcelario y en la película se aprecia de forma correcta, ni el nuevo director demócrata, ni la cárcel pequeña en un entorno diferente, hacen variar las dinámicas de su interior.

Para terminar, si seguís interesadas en profundizar en la historia de la COPEL, hace unos años, una serie de antiguos militantes de la propia organización impulsaron un documental titulado COPEL: una historia de rebeldía y dignidad. Este trabajo, publicado en el año 2017, recopila diferentes entrevistas a protagonistas directos de aquella lucha intercaladas con las voces de personas solidarias y de aquellas que se han ido acercando posteriormente a este episodio de nuestra historia con ánimo de estudiarlo y darlo a conocer. Un proyecto audiovisual que, si bien no cuenta con los recursos de la película, adquiere valor al dar voz a sus protagonistas, tejiendo entre los testimonios la historia colectiva de una lucha que siempre será ejemplo de solidaridad y coraje.