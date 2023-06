–

June 1, 2023

Direcci贸n: Aysha Rafaele & Joseph Bullman. A帽o: 2022. Duraci贸n: 61 min.

Life and Death in the Warehouse tiene la virtud de actualizar el cine social que aborda las cuestiones laborales m谩s acuciantes. En poco menos de una hora, esta pel铆cula consigue desmontar el mito de la desaparici贸n de la clase obrera, y mostrar como la tecnolog铆a al servicio del capital es tan solo una versi贸n mejorada del l谩tigo. Rodada en un mega almac茅n de distribuci贸n de compras online en Gales y producida para televisi贸n brit谩nica, ha conseguido ser nominada a los premios BAFTA con un guion basado 铆ntegramente en los relatos de los trabajadores que pod茅is ver en Filmin.

La pel铆cula nos va a presentar diversos factores claves para entender la explotaci贸n laboral en el presente; la filosof铆a de la empresa como una ideolog铆a que lo impregna todo, la estratificaci贸n de los empleados en diferentes categor铆as, la asunci贸n de la competitividad constante, el control de la productividad a niveles enfermizos y, sobre todo, el m谩s absoluto control de la informaci贸n y del trabajo sindical.

El principal fallo de la pel铆cula es que desv铆a la responsabilidad pol铆tica al consumidor hasta el punto de perderse en su propio guion; 驴Qu茅 es lo que m谩s teme la empresa? La organizaci贸n obrera. Sin embargo, este es un error completamente consecuente con la ideolog铆a individualista del capitalismo de consumo que debemos confrontar. Agotados los ciclos neorreformistas que expoliaron la fuerza que se gener贸 en las calles tras la crisis del 2008 para rescatar al r茅gimen, se hace imperativo retomar estrategias de lucha que puedan aportar en la emancipaci贸n de la clase trabajadora. En esta coyuntura, producciones que muestren la realidad m谩s cruda del capital, nos pueden ayudar a entender mejor el contexto en el que es una emergencia que actuemos.

Por Miguel Brea