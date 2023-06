–

El previsible pacto de las derechas que aupar谩 a Carlos Maz贸n (PP) a la presidencia de la Generalitat pone en serio riesgo la continuidad de las iniciativas desarrolladas por la Conseller铆a de Participaci贸n, Transparencia, Cooperaci贸n y Calidad Democr谩tica, especialmente en el 谩mbito de la memoria democr谩tica. Vox, que tiene la llave de la gobernabilidad, ha puesto entre sus condiciones para la investidura derogar la ley auton贸mica sobre esta materia elaborada en esta legislatura, as铆 como acabar con la Conselleria que ha liderado Rosa P茅rez Garijo (EU).

Proyectos como el plan de exhumaciones en fosas comunes de los cementerios de Castell贸 de la Plana, Paterna y Alacant para buscar a 442 v铆ctimas, la puesta en marcha del Instituto de la Memoria auton贸mica, el convenio para la identificaci贸n de personas mediante el ADN, as铆 como proyectos de divulgaci贸n y musealizaci贸n, quedan supeditados a la voluntad del nuevo equipo de gobierno.

Felipe Mej铆as, arque贸logo e historiador que desarrolla un proyecto de investigaci贸n en el antiguo campo de concentraci贸n de Albatera, tiene claro el escenario que se avecina: 鈥淵a han avisado de que su intenci贸n es revertir, ya no solo paralizar, todos los logros conseguidos en memoria democr谩tica. No s茅 hasta qu茅 punto van a llegar, pero solo parar las actuaciones ya es un perjuicio, volveremos a los cero euros de Rajoy鈥. Una perspectiva que implica que 鈥渘uestras campa帽as arqueol贸gicas se van a quedar sin financiaci贸n o por lo menos sin la financiaci贸n que ten铆amos hasta ahora鈥.

Eso s铆, no ser谩 inmediato, puesto que el equipo de Mej铆as est谩 tramitando estos d铆as el presupuesto para realizar su trabajo de campo en oto帽o: 鈥淢antener a un equipo de siete personas trabajando en el campo durante dos meses conlleva una serie de gastos, por ejemplo, una hora de m谩quina excavadora ya son 50 y tantos euros y trabajamos con una m谩quina de estas nueve horas al d铆a durante un mes. O el georadar que utilizamos para localizar las fosas comunes que cada a帽o viene desde la Universidad de C谩diz y nos hace un buen precio. Eso son unos 6.000 euros todos los a帽os鈥.

La investigaci贸n que ha coordinado Mej铆as ha sacado a la luz restos pertenecientes a personas represaliadas al terminar la guerra civil, en su mayor铆a capturadas en el puerto de Alicante: 鈥淯no de nuestros objetivos era localizar las fosas comunes de la gente que muri贸 en el campo, tenemos testimonios de primera mano de los propietarios de los bancales y de gente que ha visto restos humanos in situ los a帽os 50, 60, 70, cuando esas tierras se estaban trabajando鈥.

El proyecto arqueol贸gico lleva en marcha tres a帽os, en los que, mediante maquinaria y sondeos, han podido averiguar la disposici贸n de barracones e infraestructuras. Este campo, que fue desmantelado por completo por el franquismo, apenas dej贸 documentaci贸n oficial. 鈥淓stamos reconstruyendo la historia del campo con los objetos de los prisioneros y de los guardias, con la materialidad, que es el objetivo de la arqueolog铆a aplicada鈥.

Mej铆as explica el hallazgo m谩s importante de la 煤ltima campa帽a de excavaci贸n en Albatera: 鈥淗emos encontrado la munici贸n de los guardias, de f煤sil Mauser alemana, franquista, disparada fuera del campo. Lo que nos indica que se fusil贸 a gente muy cerca鈥

Mej铆as explica orgulloso el hallazgo m谩s importante de la 煤ltima campa帽a de excavaci贸n, realizada el pasado oto帽o: 鈥淗emos encontrado la munici贸n de los guardias, de f煤sil Mauser alemana, franquista, disparada fuera del campo. Lo que nos podr铆a indicar que se fusil贸 a gente muy cerca鈥. A trav茅s de objetos personales de los prisioneros, como hebillas, colgantes, chapas o pins, tratan de reconstruir esos momentos tan angustiosos: 鈥淓ncontramos un anillo de oro de un ni帽o, aunque all铆 no hubo ni帽os. Lo encontramos dentro de la letrina del barrac贸n y seguramente se lo trag贸 un prisionero antes que entregarlo, pensando que lo pod铆a recuperar y as铆 acab贸 en el v谩ter鈥.

Tambi茅n han encontrado restos de medicamentos, lo que les ha permitido averiguar los sufrimientos m谩s comunes de los presos. 鈥淪abemos que all铆 la principal patolog铆a y causa de muerte de los prisioneros fue el tifus y el estre帽imiento cr贸nico, que padec铆an perforaciones intestinales, hemos encontrado laxantes y aguas medicinales, as铆 como abundantes tubos de pomadas, probablemente para tratarse la sarna”.

Aunque este oto帽o s铆 tienen asegurada la financiaci贸n del trabajo de campo, puesto que los presupuestos aprobados por el Bot脿nic est谩n en vigor, Mej铆as teme por el futuro de la investigaci贸n, aunque no se resigna a abandonarla: 鈥淰amos a seguir excavando, no s茅 c贸mo, si tendremos que hacer un crowdfunding, si tendremos que poner dinero de nuestro bolsillo, porque esto no es una cuesti贸n econ贸mica, ya veremos c贸mo. Igual con ayuda del Ayuntamiento, porque el de San Isidro (donde se encuentra el campo) sigue siendo socialista y nos ha ayudado bastante鈥.

Lo que s铆 parece que quedar谩 pospuesto indefinidamente es la musealizaci贸n del espacio. La Conselleria no ha adquirido a煤n los terrenos en los que realizan las excavaciones, por lo que previsiblemente el proyecto de puesta en valor del espacio quedar谩 en un caj贸n.

Exhumaciones de v铆ctimas del franquismo



Desde el movimiento memorialista han luchado durante d茅cadas para tratar de devolver los restos de desaparecidos por la represi贸n franquista a sus familiares. 脕ngel Gonz谩lez, presidente de la Coordinadora de Asociaciones por la Memoria Democr谩tica del Pa铆s Valenciano (CAMDE-PV), cuenta que 鈥渆st谩bamos acostumbrados a luchar contra corriente, tanto durante la dictadura como durante estos 45 a帽os de democracia que hasta hace bien poco no nos ha prestado ninguna atenci贸n. Venimos de muy lejos en nuestra lucha, que arranca en el momento en que termin贸 la guerra鈥.

Gonz谩lez muestra su preocupaci贸n ante el cambio de gobierno y pronostica que conllevar谩 鈥渦n cerrojazo total, con presupuesto cero, un retroceso hist贸rico en todo tipo de pol铆ticas sociales, no s贸lo de memoria democr谩tica, tambi茅n en derechos, recortes en servicios p煤blicos y libertades鈥. Algo que, asegura, no va a detener su lucha: 鈥淰amos a hacer todo lo que haga falta, tanto en el terreno legal como en movilizaciones, en la calle, en concentraciones o lo que haga falta para intentar no dar un paso atr谩s, tendr谩n que pasar por encima de nosotros como lo han hecho hist贸ricamente鈥. De hecho, Gonz谩lez asegura que tras el 28-M las asociaciones han crecido en militantes, incorporando unos 70 asociados en todo el Pa铆s Valenci脿.

La CAMDE-PV asegura que tras el 28-M las asociaciones han crecido en militantes, incorporando unos 70 asociados en todo el Pa铆s Valenci脿: 鈥淰amos a intentar no dar un paso atr谩s, tendr谩n que pasar por encima de nosotros como lo han hecho hist贸ricamente鈥

Aun as铆, Gonz谩lez es consciente de que el Plan de Exhumaciones de la Generalitat, que ha financiado para este 2023 la excavaci贸n en 49 fosas comunes de los cementerios de Castell贸 de la Plana, Paterna y Alacant, est谩 en el aire. Aunque no se resigna a detener la b煤squeda y la lucha por la dignidad de los familiares: 鈥淪eguiremos aunque sea recaudando fondos, para ir terminando lo que est谩 a medias. Y para empezar otras cosas que a煤n est谩n pendientes y que est谩n esperando鈥.

Estos d铆as, con el Bot脿nic a煤n en funciones, est谩n tratando de 鈥渁celerar al m谩ximo todo el trabajo de identificaciones que a煤n quedan pendientes por ADN y de toda una serie de fosas, como por ejemplo la de Gand铆a que est谩 por iniciarse. Esa, por suerte, est谩 de momento bajo la tutela judicial y los restos est谩n en el Centro de Medicina Legal de Valencia para su estudio鈥. Gonz谩lez asegura que 鈥渆stamos trabajando intensamente, con todo tipo de reuniones multilaterales para ir liquidando en las mejores condiciones posibles lo que est谩 a medias y lo que queda pendiente con casi todas las administraciones鈥. La excepci贸n es Alicante, donde el gobierno del PP y Ciudadanos ha dilatado pr谩cticamente hasta el final de la legislatura las exhumaciones en el cementerio, a pesar de estar financiadas con fondos de la Generalitat.

Gonz谩lez teme que la falta de apoyo p煤blico pueda ralentizar las exhumaciones: 鈥淓l problema es muy grave, hay mucha gente que se est谩 muriendo con la pena de no haber podido recuperar los restos de sus familiares, eso es muy doloroso鈥

Gonz谩lez teme que esta sea la l铆nea del futuro gobierno auton贸mico y que la falta de apoyo p煤blico pueda ralentizar las exhumaciones: 鈥淓l problema es muy grave, muy serio. Hay mucha gente que est谩 muriendo con esa pena de no haber podido recuperar los restos de su padre, su hermano o su abuelo鈥. Una situaci贸n que es, 鈥渄esde un punto de vista de derechos humanos y comunidad, de pueblo, incalificable. Es muy, muy doloroso鈥.

Divulgaci贸n, pedagog铆a e investigaci贸n



Andrea Moreno es historiadora, antrop贸loga y doctora en arqueolog铆a por la Universitat de Val猫ncia y est谩 especializada en proyectos de memoria democr谩tica. Moreno teme que el nuevo gobierno no tenga 鈥渘ing煤n inter茅s en la divulgaci贸n, en explicar a la ciudadan铆a nuestro pasado y que se deslegitimen los proyectos previos que ya se han hecho鈥. La antrop贸loga cree que 鈥渆ntienden que la memoria no es necesaria, con esa palabra tan fea con la que lo denominan, chiringuito, y que es lo que ellos supongo que se van a dedicar a desmontar鈥.

Algo que va a contracorriente del marco humanitario y los tratados internacionales suscritos por el Estado espa帽ol: 鈥淟a memoria y lo que son sus pol铆ticas p煤blicas se enmarcan dentro de las obligaciones internacionales. Naciones Unidas, por ejemplo, marca las pautas de c贸mo los estados democr谩ticos deben poner en marcha lo que se denomina justicia transicional, que es precisamente este derecho a la memoria y garant铆a de no repetici贸n, que se basa en estos tres pilares que son el de la verdad, la justicia y la reparaci贸n鈥.

Moreno valora positivamente la ley valenciana, 鈥渜ue s铆 que aplica el concepto de memoria democr谩tica desde la proclamaci贸n de la Segunda Rep煤blica en abril del 31 hasta la declaraci贸n del Estatut Valencia, que es el a帽o 82. Cuando hablamos de memoria, no solo hablamos de la guerra civil鈥. La antrop贸loga apunta la visi贸n maniquea de los discursos revisionistas y negacionistas que presentan estas leyes como 鈥渞evanchistas鈥: 鈥淐ualquier persona que haya estudiado, entrevistado y analizado en profundidad, por ejemplo, las reclamaciones de las familias y de las agrupaciones de familiares de represaliados del franquismo, destilan precisamente todo lo contrario. Es gente que no habla desde el rencor, ni con ning煤n 谩nimo de venganza, lo que quieren es esa efectividad del derecho a la reparaci贸n y a la verdad y a la justicia sobre esos asesinatos que sufrieron sus familiares鈥.

Moreno explica que 鈥渢enemos que recordar, especialmente en el 谩mbito valenciano, que la mayor parte de las v铆ctimas son asesinadas cuando la guerra ya ha acabado, durante la dictadura. La memoria es poner en el foco estos cr铆menes de lesa humanidad, perpetrados por un Estado, que lo que hace es una purga de manera sistem谩tica y masiva contra la poblaci贸n civil鈥.

La antrop贸loga cree que ha sido buena la etapa que ahora se cierra, ya que 鈥渃uando se parte de cero, todo lo que vaya hacia arriba es en positivo, avances ha habido muchos. Se ha intentado ofrecer esa efectividad legal y p煤blica de lo que son estos derechos de la justicia y reparaci贸n sobre todo hacia las familias directas, ha ofrecido much铆simos recursos econ贸micos p煤blicos encaminados en este sentido鈥.

Aunque tambi茅n realiza un an谩lisis 鈥渄e cr铆tica constructiva, todav铆a hay un recorrido much铆simo m谩s amplio para abordar estos temas y queda much铆simo por hacer, tenemos un amplio margen de mejora y llegamos muy tarde en este tema como sociedad鈥. En este sentido, Moreno indica que 鈥渉a hecho falta planificar de manera estrat茅gica algunas cosas para que ahora, por ejemplo, con este problema que ha habido de que nos quedamos hu茅rfanos al haber un cambio de gobierno, no se queden en el aire鈥. Sin embargo, es consciente que 鈥渉acer pol铆tica y gestionar lo p煤blico es muy complejo, no hay que ser na铆f, eso lo sabemos todos. Hay que agradecer el esfuerzo, obviamente, y la puesta en marcha al fin de pol铆ticas y proyectos que dignifican la memoria鈥.

Moreno est谩 segura de que, pese a la previsible ausencia de fondos p煤blicos de la Generalitat en esta nueva etapa, no se van a detener los proyectos relacionados con la memoria. 鈥淪iempre se ha estudiado este pasado reciente espa帽ol, sobre todo el tema de la Segunda Rep煤blica, la guerra y la dictadura, un poco al margen de lo que son las pol铆ticas p煤blicas鈥. Cree que 鈥渓a gente seguir谩 haciendo sus tesis doctorales, publicando, seguir谩 reuni茅ndose para ver documentales, para presentar libros. Ahora, 驴c贸mo se va a financiar? Pues creo que como muchas veces se ha hecho previamente, es verdad que la memoria estos 煤ltimos a帽os ha tenido, digamos, una fase m谩s de bonanza al contar con un apoyo institucional, pero tambi茅n es verdad que la memoria siempre se ha trabajado desde casi me atrever铆a a decir, la disidencia鈥.

Moreno lamenta que la memoria no sea algo m谩s transversal y que la continuidad de las pol铆ticas p煤blicas no est茅 garantizada con un gobierno de derechas: 鈥淧robablemente tanto las administraciones, los t茅cnicos responsables, academia y tambi茅n los pol铆ticos no hemos sabido seducir, explicar o comunicar bien. La memoria no se hace con esl贸ganes, obviamente algo hacemos mal porque el grueso de la sociedad no percibe la memoria como algo necesario y como un requisito de higiene democr谩tica鈥.