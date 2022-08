驴Qui茅n tiene miedo de la inteligencia libre?

Para los impulsores del racionalismo materialista-mercantilista la inteligencia libre y creativa es un peligro p煤blico y la cultura libre y cr铆tica es igualmente un arma que puede ser utilizada contra el Sistema, y es preciso mantenerla bajo control estricto, tanto como a la sensibilidad compasiva y cooperativa hacia el pr贸jimo, un factor potencial de riesgo laboral o militar que podr铆a llevar a rechazar el servilismo al patr贸n o a vestir uniformes de soldado o polic铆a. Y si el pensamiento libre y el esp铆ritu amistoso y de cooperaci贸n que pudiera llevar a la idea de comunidad se quieren controlar, no pod铆a quedarse al margen la espiritualidad que pudiera servir de fundamento a la conciencia. Aqu铆 el Sistema pone todos sus medios para que espiritualidad se confunda con pertenecer obediente a religiones 鈥減rotegidas鈥 y jerarquizadas, porque sabe que sin instituciones religiosas adormecedoras de conciencias, que viven a su amparo y juegan el papel de paraguas moral, quedar铆a en evidencia la inmoralidad de los poderosos a los que cada Iglesia 鈥 en rec铆proca correspondencia- agasaja y recibe con honores.

En consecuencia, los programas de educaci贸n escolar o religiosa son contrarios al desarrollo de las cualidades y principios que pueden ayudar al cambio de la mentalidad y la sensibilidad del g茅nero humano y servir al verdadero progreso, pero los programadores de la Gran M谩quina ya hacen lo posible para que tal cosa no ocurra. Es as铆 como muestran, una vez m谩s su verdadero rostro de enemigos de la humanidad mientras la conducen hacia la ignorancia, la apat铆a, la sumisi贸n, la esclavitud laboral, el fanatismo, la idolatr铆a, las supersticiones y otros modos de corrupci贸n que conducen hacia el crep煤sculo de la inteligencia y la raz贸n, y por tanto hacia modos de pensar y sentir antinaturales y contrarios a las leyes divinas y de la naturaleza.驴C贸mo deben ser mirados los poetas, los ni帽os, los m铆sticos, los profetas, los que tienen facultades llamadas paranormales?

驴C贸mo deben ser mirados los pueblos considerados como 鈥減rimitivos鈥 cuando no se someten a los par谩metros del realismo pragm谩tico tecnol贸gico, inmoral y consumista promovido por sus pretendidos civilizadores?Construir un mundo donde prevalezca la justicia, el amor, la paz y la libertad exige una dosis de intuici贸n y una dosis de conocimientos, pero tambi茅n un coraz贸n abierto al pensamiento espiritual libre y altruista. Sin todo eso, no es posible la evoluci贸n de nadie.

Uno de los par谩metros que nos pueden servir de punto de observaci贸n para saber qu茅 est谩 pasando es la actitud ante la naturaleza y los animales.

Ahora mismo no es excesivo afirmar que cualquier indio de una tribu amaz贸nica tiene m谩s conciencia de la naturaleza, y de amor y respeto por ella que cualquier supuesto civilizado graduado en las escuelas de ese mundo supuestamente civilizado del que se manda a bombardear territorios naturales con animales y personas o hacer pruebas nucleares, entre otras barbaridades antihumanas y anti civilizadoras.

Y en cuanto a los animales, las tribus 鈥渟alvajes鈥, los cazan y usan estrictamente para sobrevivir, pero jam谩s como diversi贸n o para refinados placeres de gourmets, y son cuidadosos en no abusar de su caza o pesca para no quedarse sin reservar, no como hacen nuestros enormes barcos de arrastre que vac铆an los mares a toda m谩quina. Todo esto, lo mismo que experimentar con los animales, son inventos de los 鈥渃ivilizados鈥.

No es excesivo afirmar que cualquiera de estos hermanos de las grandes selvas o de las aldeas africanas, por ejemplo, tiene m谩s sentido comunitario y m谩s alegr铆a de vivir a pesar de todos sus innumerables infortunios y privaciones que el supuesto civilizado de las ciudades, hasta que llega el 鈥渃ivilizador 鈥測 lo pervierte y degenera, como han hecho los imperios europeos con los pueblos que cayeron bajo su bota militar.

Sin que esto se interprete como un canto al鈥 buen salvaje鈥 como modo ideal de vida, existen en muchos pueblos primitivos rasgos de sabidur铆a, conocimientos y valores emocionales de mucha mayor riqueza que la que nos ha querido mostrar la historia oficial, hecha al fin y al cabo por sus enemigos y vencedores, esgrimiendo la bandera de cristianismo, moralidad, civilizaci贸n, buenas costumbres y otras falacias.