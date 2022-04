–

Como si tuvieramos poco con los anarcocapitalistas, anarconacionalistas, llegan los anarconazis. ¿Quién los desnazificará? Por favor, no os asustéis, seguid leyendo.

Enough14 y Pramen.io captados por la OTAN

Ambas páginas emiten activamente propaganda vía web, twitter y fcbk llamando al enrolamiento militar de las anarquistas en las fuerzas Ucronazis al servicio de EEUU.

Hartos de su bombardeo propagandístico lo seguimos hasta una publicación:

Este es el comunicado traducido:

<<Las fuerzas antiautoritarias organizaron su propio destacamento internacional en el marco de la Defensa Territorial de Ucrania. Además, decenas de nuestros amigos defienden la capital y las grandes ciudades con las armas en la mano.

Publicado originalmente por Pramen en guerra contra las tropas de Putin y cuáles son nuestras posiciones y puntos de vista en este artículo sobre Puede encontrar información sobre por qué estamosy cuáles son nuestras posiciones y puntos de vista en este artículo sobre CrimethInc nuestro canal (del comité de resistencia, Enough 14) cubrirá todas nuestras actividades. Legión Internacional de Defensa Territorial. En esta red, hacemos un llamado a todos los camaradas dispuestos a agruparse de forma independiente en países alrededor de las fronteras de Ucrania y ponerse en contacto con nosotros para convertirse en voluntarios en la lucha contra el imperialismo ruso y la agresión de Putin. ¡ Hoy, en Ucrania, tenemos la oportunidad de crear una. En esta red, hacemos una todos los camaradas dispuestos a agruparse de forma independientey ponerse en contacto con nosotros para convertirse en voluntarios en la lucha contra ely la. ¡ Te estamos esperando [AQUI una lista de materiales bélicos] [AQUI una serie de links de recogida de fondos, recursos y solidaridad]

Hechos probados

El llamado original es hecho por Pramen.io el 28.2.2022

Enough14.org publica el llamamiento de Pramen el 2.3.2022 (réplica para el público de EEUU y occidental)

Pramen es una organización Bielorrusa (ni ucraniana ni rusa)

Pramen llama a “crear” una Legión Internacional de Defensa Territorial de la Fuerzas Armadas Ucranianas (dependiente del estado ucraniano, títere del Pentágono).

Pramen incluye un enlace a una página de reclutamiento encriptado (dependiente del estado ucraniano)

Análisis de Texto

Estas publicaciones aseguran que:

“Las fuerzas antiautoritarias organizaron su propio destacamento internacional”.

Desconocemos si este destacamento antiautoritario llegó a buen puerto, aunque intuimos que sus miembros fueron disgregados entre las fuerzas ucronazis. Dudoso

“Propio destacamento internacional en el marco de la Defensa Territorial de Ucrania”

marco de la Defensa Territorial de Ucrania” no contempla destacamentos propios, dice explícitamente que el medio de organización de la asistencia mercenaria extranjera en el país es “a través de la táctica que pretende provocar la intervención directa de la OTAN por medio del uso de soldados mercenarios extranjeros en primera línea de combate, de modo que la muerte de estos provoque la reacción de sus países de origen. Más muertos más armas. Falso. El “, dice explícitamente que el medio de organización de la asistencia mercenaria extranjera en el país es “a través de la Legión Internacional de Defensa Territorial “. Organización que ya ha sido denunciada por usar laque pretendepor medio del uso de soldados mercenarios extranjeros en primera línea de combate, de modo que la muerte de estos provoque la reacción de sus países de origen. Más muertos más armas. Falso.

“Nuestros amigos defienden la capital y las grandes ciudades” ¿A caso no tienen amigos en el Dombass, ellos no mueren? ¿Esto va de amistades? ¿Justifica la amistad con anarquistas de Kiev matar anarquistas en Dombass y viceversa? ¿Es esta la justificación que se da colaborar con tropas de la OTAN y nazis? Tendencioso. ¿Justifica la amistad con anarquistas de Kiev matar anarquistas en Dombass? crear una Legión Internacional de Defensa Territorial”



Link que lleva a página encriptada de reclutamiento internacional, ahora aparentemente inactiva. “¡ Te estamos esperando !”Link que lleva ade reclutamiento internacional, ahora aparentemente inactiva.

“En guerra contra las tropas de Putin”, “imperialismo ruso” y la “agresión de Putin”.

Usan el Argumentario y un lenguaje formal prefabricado otanista proporcionado por la propaganda gubernamental como ya.

Discusión

Estos dos canales No llaman a una organización Autónoma; un “destacamento propio” no quiere decir independiente, solo homogéneo.

Estos dos canales No mencionan ninguna de las reivindicaciones tradicionales del anarquismo. Si en otros escritos, pero no en este en concreto. ¿Es porque se lo han colado? Seguramente no existan muchos motivos para que los anarquistas ucranianos maten a anarquistas dombasinos. Justificación no la hay.

Estos dos canales No plantean la formación de milicias partisanas, Autodefensas, ni llamados antifascistas, ni aporta ninguna de las proclamas tradicionales reivindicadas por el libertarismo (como si hemos visto en otros escenarios convulsos, como Venezuela, Rojava, Bielorrusia).

Estos dos canales No mencionan la defensa del pueblo del Dombass, por lo tanto son partidarios y excluyentes de unos anarquistas frente a otros.

Estos dos canales No mencionan el fascismo, ni del ejército ucronazi, ni en el dombass, ni del ruso, ni de gobiernos… nada, como si no existiera. Más bien como si se quisiera obviar. Para el anarquismo en general es un factor clave.

Tanto Pramen.io como Enought14.org son consolidadas webs anarquistas, y desde hace tiempo referentes para algunas. Ambas publicaciones tienen precedentes en el apoyo a las revueltas populares en la zona, a favor de Navalni y Meduza en Rusia, en contra de Lukashenko en Bielorrusias y contra Tokayev en Kazajistán, reclamando en todo caso la intervención militar extranjera, principalmente de la OTAN o la ONU.

Podríamos entender que los compañeros de Pramen.io, estuvieran tan hasta los ovarios de su situación que enajenados por la ira hayan decidido colaborar con la Bestia; no serían los primeros. Pero en el caso de Enough14.org, estadounidenses, desconocemos totalmente su motivación. ¿A caso no ven la necesidad de la disolución de la OTAN y sus ramificaciones nazis en sus propios países? ¿No sufren como nosotros el fascismo funcional diario que rige nuestras sociedades? No puede ser ignorancia, por lo tanto es una conducta voluntaria. Son actores al servicio de la OTAN, lo quieran o no, porque actúan en su favor.

A demás trabajan reclutando anarquistas y libertarios, por lo que, al igual que Rusia desnazifica Ucrania, estas organizaciones desanarquizan Europa , haciendo que los compañeras libertarios más comprometidos combatan y mueran en favor de las tropas de la OTAN contra sus hermanos del Dombass. Estos traficantes de guerra Nos mandan al Natadero.

Conclusiones

Estos dos canales han funcionado y funcionan como simples PAGINAS DE RECLUTAMIENTO OTANISTA.

Páginas como Enough14, y Pramen.io trabajan en favor del ejército ucraniano, y por tanto para la OTAN y en contra del Dombass. Intentan nazificarnos. Quienes difunden sus publicaciones son parte de este sistema de reclutamiento organizado por la OTAN en el contexto de las ‘Revueltas de Color’ y guerra híbrida del SXXI. No son los únicos: hay un sin fin de páginas que tratan de recabar fuerzas libertarias para las Legiones de la OTAN en Ucrania. Mas adelante esperamos realizar un listado de medios infiltrados.

Si los compañeros anarquistas, ucranianos, bielorrusos, rusos o de cualquier lugar, se ven en la situación de tener que acudir y morir a la primera línea del frente contra los compañeros del Dombass la pérdida no será para Ucrania o Rusia; para ellos son solo carne de cañón; la pérdida es para el movimiento libertario.

el punto de unión transversal con tantísimas organizaciones que ni si quieran nos son cercanas, es una necesidad, más que un interés, común: La OTAN debe desaparecer. Si los compañeros quieren organizarse con las fuerzas nazis de la OTAN lo lamentaremos en el alma, porque la OTAN, como organismo bélico mundial proliferador del nazismo, neoliberalismo y discordia, debe desaparecer; independientemente de que lo consiga Rusia, por medio de una guerra; EEUU, Francia, UK o Alemania retirándose del tratado; o por medio de cualquier otro tipo de proceso, interno o externo. Porque lo que es primordial y nuclear en esta lucha,con tantísimas organizaciones que ni si quieran nos son cercanas, es una necesidad, más que un interés, común:

Salud! PHkl/tctca

