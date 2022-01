Provocar la renuncia del vicepresidente de Bolivia ser铆a un error descomunal de la 茅lite blanca del MAS, luego de la expulsi贸n de Eva Copa

Bolivia comenz贸 el a帽o 2022 con una fuerte campa帽a difamatoria y racista contra el vicepresidente David Choquehuanca. En menos de lo que canta un gallo se desvaneci贸 el sello de 鈥渦nidad鈥 del gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS) que se intent贸 vender desde la 茅lite del partido con la reciente Marcha por la Patria, con el fin de lavar su imagen a nivel regional.

Lo importante era tener buena imagen primero en el propio pa铆s y con los migrantes bolivianos del exterior, porque ellos definen elecciones: eso lograron el presidente Luis Arce y el vice David Choquehuanca , que encabezaron la marcha.

El pueblo boliviano decidi贸 que no quiere m谩s violencia, ni intentos de desestabilizaci贸n de su gobierno, ni desde la derecha, ni desde sectores al interior del MAS. Lo dej贸 claro recientemente, tras desarticular una ofensiva desestabilizadora de la derecha mediante organizaci贸n popular para defender a su gobierno.

El ataque a Choquehuanca es de larga data, pero el 煤ltimo tiempo tom贸 una beligerancia peligrosa e irresponsable que tiene como objetivo sacarlo de juego de una terna de candidatos presidenciales 2025. Para ello se lo presentar铆a medi谩ticamente como un 鈥淵aku P茅rez boliviano鈥 causante de la divisi贸n del movimiento ind铆gena.

Esta estrategia errada solo puede penetrar en el extranjero que accede solo a una versi贸n 鈥渂lanca鈥 de la historia, no en las y los bolivianos originarios que la conocen desde adentro.

La primer fractura del MAS se origin贸 el 2021, gracias a que su 茅lite expuls贸 a Eva Copa del partido generando el quiebre del MAS, provocando el abandono de su n煤cleo duro ind铆gena de El Alto. Hoy estamos frente a una divisi贸n que se oficializa con el ataque frontal contra Choquehuanca vicepresidente de Bolivia.

La figura de David Choquehuanca es muy querida en las bases ind铆genas porque fue el elegido originariamente como candidato a presidente de Bolivia el 2020 en un binomio junto al actual presidente del senado Andr贸nico Rodr铆guez. Luego, se descart贸 a Rodr铆guez y se impuso desde Buenos Aires, donde estaba asilada la dirigencia del MAS, la figura de Luis Arce como candidato a presidente.

Esto gener贸 la reacci贸n del movimiento ind铆gena de Bolivia. En ese entonces, el MAS estuvo al borde de la fractura y colapso fatal. Fue Choquehuanca quien puso pa帽os fr铆os al asunto, renunci贸 a esa candidatura y cedi贸 su lugar a Luis Arce para asegurar el triunfo del MAS

Presi贸n contra Choquehuanca

El martes 11 de enero Gerardo Garc铆a, vicepresidente del MAS, afirm贸 en una entrevista para 鈥淓l Deber鈥 en relaci贸n al llamado 鈥渂loque Choquehuanca鈥: 鈥淣o nos preocupa que haga su grupo, 茅l nunca fue dirigente sindical, fue solo un t茅cnico con algunos sectores por ah铆 (鈥) que s贸lo nos ha apoyado. Su bloque morir谩 ah铆, que no pierda el tiempo鈥.

Esta opini贸n se dio en un contexto de la incipiente selecci贸n del candidato presidencial para 2025 en Bolivia, de evaluaci贸n anual del gabinete de ministros y de presi贸n de los ex miembros del gabinete del anterior gobierno del MAS de volver a ocupar cargos ministeriales. En especial, exigen la reposici贸n del exministro de la Presidencia Juan Ram贸n Quintana.

Una carta p煤blica escrita por Illa Paxi, militante del instrumento del partido, se viraliz贸, provocando el repudio masivo contra la 茅lite del MAS. La carta comienza diferenciando el sindicato, de la central obrera boliviana (COB) y el partido: 鈥淟e recuerdo que no estamos eligiendo dirigente de un sindicato, estamos en proceso inicial de desarrollar internas, en la que es v谩lido que todos tengan derecho a participar (鈥) entre ellos l铆deres que hayan surgido despu茅s del golpe de estado del 2019 (鈥)鈥

鈥淐hoquehuanca no ser谩 un dirigente de sindicato, pero es uno de nuestros l铆deres, as铆 como tambi茅n lo es Luis Arce, Andr贸nico Rodr铆guez, Freddy Mamani, Segundina Flores, Eduardo del Castillo y Eva Copa, aunque esta 煤ltima haya decidido ir con otra organizaci贸n pol铆tica, como muchos otros a nivel nacional”, a帽ade la misiva.

Los liderazgos emergen de la lucha en los procesos de confrontaci贸n pol铆tica y no de la elecci贸n de un sindicato (鈥) porque si es condici贸n tener una representaci贸n sindical y formar parte de ella para ser l铆der del instrumento, cerremos la puerta porque seguramente ya se habr谩 definido dentro de un peque帽o grupo al que ser谩 鈥渘uestro jefe鈥, afirma.

La parte de la carta m谩s cr铆tica, dirigida a la elite del MAS que envi贸 a poner la cara a Gerardo Garc铆a contra Choquehuanca, realiza una diferenciaci贸n entre militantes activos del MAS-IPSP y quienes estuvieron presentes en calidad de invitados.

鈥淪iguiendo su l铆nea como condici贸n para ser l铆der del MAS, le pregunt贸 驴A qu茅 sindicato representa 脕lvaro Garc铆a Linera, qui茅n lleg贸 a ser vicepresidente del Estado? O si quiere otros nombres como Juan Ram贸n Quintana, H茅ctor Arce o Carlos Romero, como otros que asumieron cargos jer谩rquicos de ministros en el gobierno de Evo Morales. Incluso le preguntar铆a: 驴Todos ellos ten铆an militancia activa dentro del instrumento pol铆tico?鈥, se帽ala.

鈥淣osotros, que venimos desde las bases, nunca los vimos desde el nacimiento del Instrumento para la Soberan铆a de los Pueblos (IPSP), usted bien sabe que todos ellos eran invitados鈥, se帽ala la carta abierta..

En la entrevista, Gerardo Garc铆a tambi茅n critica al gabinete de ministros de Luis Arce: 鈥淒eben ser t茅cnicos y pol铆ticos al mismo tiempo, no solo t茅cnicos (鈥) haremos cumplir lo que dice nuestro estatuto que deben ser pol铆ticos鈥.

En relaci贸n a este punto, el 30 de diciembre del 2021, Evo Morales, presidente del MAS, en un ampliado en el tr贸pico se帽al贸 que 鈥淣o pueden seguir derechosos golpistas metidos en funciones p煤blicas (鈥) escuch茅 el pedido de los compa帽ero de echar a los pititas (seguidores de golpistas) del gobierno, es excelente propuesta. (鈥) A m铆 me sorprende algunos ministro que dicen 鈥測o no soy pol铆tico, soy t茅cnico鈥.

鈥淯no que conozco ni siquiera es t茅cnico, eso es grave porque debe tener un gabinete pol铆tico. Mi recomendaci贸n al hermano Lucho es que si tiene que cambiar ministros, c谩mbielos, es su responsabilidad lo que pase en el gobierno. Debe tener ministros que lo defiendan como Lucho presidente. Lo hemos visto solo, no tiene gente que lo defienda鈥, se帽al贸 Evo.

Estas palabras desataron acusaciones de cinismo contra la 茅lite del MAS y alcanzaron al ex mandatario Evo Morales, puesto que le recordaron que 茅l mismo no cont贸 en 14 a帽os de su gobierno con un gabinete pol铆tico y sus ministros eran t茅cnicos-bur贸cratas, invitados, sin respaldo social.

Por otra parte, se quiere pasar por alto que el 55% que vot贸 a Luis Arce lo hizo a cambio de la promesa del binomio presidencial de no incluir en su gabinete a exministros, ni al exvicepresidente 脕lvaro Garc铆a Linera, debido a las fuertes cr铆ticas y la imagen opacada que poseen actualmente dentro del pa铆s, originado por sus roles antes, durante y posterior al golpe del 2019.

Prueba de ello es que el pacto de unidad lo dej贸 plasmado en una resoluci贸n en su art铆culo 5掳 del 28 de octubre del 2020 que firmaron todas las organizaciones ind铆genas del pa铆s, diez d铆as despu茅s del triunfo del MAS.

La carta p煤blica tambi茅n responde a este punto: 鈥淪obre el cuestionamiento del gabinete de Luis Arce, cuando gobernaba Evo Morales (鈥) este siempre aclaraba a las organizaciones sociales que no podr铆an exigir la elecci贸n de sus ministros: 驴Por qu茅 ahora empiezan a reclamar al gobierno de Lucho la destituci贸n de ministros y o imposici贸n de otros?鈥.

El gobierno de Luis Arce corrigi贸 ese error y ahora se permite la evaluaci贸n anual de ministros por parte de las organizaciones sociales y el pedido de cambios. Si bien, hay algunos ministros cuestionados a nivel general como el de Justicia, lo que se rechaza es que los cuestionamientos provengan de qui茅nes no han hecho autocr铆tica de sus errores y que tengan el 煤nico objetivo de propiciar su ingreso inmediato como ministros, marcar la agenda del gobierno y capitalizar poder absoluto con miras a su retorno 2025.

El 19 de noviembre del 2021 el portal 鈥淒ilo m谩s fuerte鈥 advirti贸 que el regreso del ex ministro Juan Ram贸n Quintana provocar铆a la renuncia del propio vicepresidente de Bolivia, lo que dejar铆a solo a Luis Arce. Sin dudas desatar铆a una crisis pol铆tica con consecuencias impredecibles a nivel nacional y regional. La fractura que provocar铆a asegurar铆a una derrota electoral del MAS en 2025. Se destruir铆a la organizaci贸n del bloque popular e impulsar铆a la nueva rearticulaci贸n de la derecha en un campo abonado desde el mismo MAS.

La vista puesta en 2025

La estrategia de presionar al vicepresidente de Bolivia a una renuncia podr铆a ser tomado como alta traici贸n y se emitir铆a un 鈥渧oto castigo鈥, el mismo que funcion贸 en la derrota del MAS en las elecciones subnacionales de marzo pasado frente a imposiciones de candidatos, lo que allan贸 el camino a que varios golpistas, entre ellos Fernando Camacho, accedan a cargos pol铆ticos importantes.

Ese resultado puede repetirse el 2025 porque, si bien se puede asegurar el voto de algunos dirigentes, no necesariamente ese voto refleja el de las bases, como ocurri贸 en aquella elecci贸n.

Provocar la renuncia del vicepresidente de Bolivia ser铆a un error descomunal de la 茅lite blanca del MAS, luego de la expulsi贸n de Eva Copa, ya que no toma en cuenta lo que representa la figura de David Choquehuanca en el mundo ind铆gena, en un pa铆s de mayor铆a ind铆gena.

Representa la lucha hist贸rica de la conquista del autogobierno ind铆gena y desde un pensamiento propio indianista, el que origin贸 el instrumento y creador del Estado Plurinacional. Nunca claudic贸 ante la 茅lite 鈥渋ntelectual鈥 blanca clasemediera del MAS.

Una elite que postula ideolog铆as europeas de izquierda colonial que nada tienen que ver con la realidad ind铆gena y por eso hacen lecturas err贸neas del contexto pol铆tico social del pa铆s. Se presentan con discursos de 鈥渟ocialistas鈥, de 鈥減lurinacionalidad鈥, hasta de 鈥渇eminismo鈥, que no pueden sostener en sus propias acciones.

Choquehuanca es uno de los dirigentes ind铆genas que re articul贸 a la militancia desahuciada el 2019 junto al pr贸cer ind铆gena Felipe Quispe Huanca 鈥淓l Mallku鈥 y el l铆der minero Orlando Gutierrez, entre otros, desde el territorio, cuando se exili贸 todo el gabinete de Evo Morales: incluso hasta las segundas y terceras l铆neas se encontraban en Buenos Aires.

驴Acaso hasta en un 鈥渆stado plurinacional鈥 el ind铆gena s贸lo sirve para usarlo como escalera hacia el poder pol铆tico de otro blanco y luego para desecharloe?. Si este ataque brutal lo recibe un vicepresidente ind铆gena de un pa铆s, 驴qu茅 le espera a dirigentes ind铆genas que se atreven a expresar lo que piensan y no tiene cargo pol铆tico de visibilidad medi谩tica y poder pol铆tico? Les queda el camino de la expulsi贸n de Eva Copa del MAS o el destierro de Segundina Flores a Ecuador.

Gerardo Garc铆a tambi茅n se refiri贸 a la existencia del Bloque Coquehuanca: 鈥淣unca vamos a reconocer a los bloques porque no es correcto, estar铆amos fraccionando a las organizaciones sociales鈥. El ex mandatario Evo Morales se refiri贸 a este tema el 30 de diciembre del 2021 en Cochabamba: 鈥淨uienes est谩n con un bloque o con otro son traidores que solo buscan divisi贸n (鈥) los que est谩n con su grupo est谩n desesperados, est谩n por ambici贸n, no por convicci贸n y hay que identificarlos鈥.

Tambi茅n, la carta responde este punto: 鈥溌緾u谩l es el problema de formar parte de un bloque? (鈥) Los bloques existieron siempre al interior del Instrumento. Le recuerdo uno particular 鈥淕eneraci贸n Evo鈥, que por cierto dispon铆a de privilegios de cuotas en el gobierno de Evo Morales鈥, se帽al贸.

La carta cierra con un llamado a la reflexi贸n a la 茅lite del MAS: 鈥淣o es sano entrar en la l铆nea conspirativa contra nuestro propio gobierno que lejos de apoyarlo, lo est谩n atropellando con opiniones desesperadas como eso de averiguar sus pr谩cticas, si estas son como t茅cnicos o como pol铆ticos.

Esa decisi贸n deber谩 estar enteramente en manos de Luis Arce, les guste o no, pues deber谩n tener presente que es el Presidente (鈥) que hasta ahora ha tenido una gesti贸n exitosa (鈥) El gobierno es de 5 a帽os, este primer a帽o ha sido muy dif铆cil, las condiciones de gobernar son distintas a las anteriores, lo mejor que podemos hacer es brindar todo el apoyo al gobierno de Lucho y David, porque as铆 lo quieren las base que por cierto, somos m谩s que los 鈥渟indicalizados鈥.

