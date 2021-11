–

ONGs conservacionistas, empresas y gobiernos impulsan en la Conferencia de la ONU sobre Cambio Clim谩tico (COP26), que se realiza en Glasgow, Escocia, hasta el 12 de noviembre, las llamadas Soluciones Basadas en la Naturaleza (SBN) como una soluci贸n a la crisis clim谩tica mundial. Sin embargo, dichas soluciones fueron clasificadas como una 鈥減eligrosa estafa鈥 por 257 organizaciones, redes y movimientos de 61 pa铆ses. 鈥淓s un concepto que el gobierno del Reino Unido, las mayores empresas contaminadoras del mundo y la industria de la conservaci贸n intentan vender鈥, se pronunciaron en un comunicado.

Desde la perspectiva de las SBN la idea es que las empresas que contaminan paguen a la industria conservacionista para que cerquen bosques o planten 谩rboles. En cambio, las empresas compensar铆an el da帽o clim谩tico provocado por sus emisiones de CO2 con el carbono absorbido en el 谩rea de bosque que mantienen con pagos. Para comercializar este reclamo de compensaci贸n de emisiones se utiliza un documento al que se denomina cr茅dito de carbono.

Las organizaciones denuncian que dichas soluciones no atacan las causas reales del calentamiento global, es decir, la quema de combustibles f贸siles, petr贸leo, carb贸n. La soluci贸n, para ellas, est谩 en dejar el petr贸leo en el suelo y eso no est谩 en discusi贸n en la conferencia.

Adem谩s, las SBN generar谩n la expulsi贸n de los pueblos y comunidades que viven en una relaci贸n integral con los bosques. 鈥(鈥) Cercar谩n los espacios vitales de los pueblos ind铆genas, de las comunidades campesinas y de otras comunidades que dependen de los bosques, y reducir谩n la 鈥榥aturaleza鈥 a un mero proveedor de servicios para compensar la contaminaci贸n de las empresas y para proteger las ganancias de las empresas que mayor responsabilidad tienen por el caos clim谩tico鈥, sostienen las organizaciones.

Para comprender de forma m谩s detalla qu茅 son las Soluciones Basadas en la Naturaleza, las consecuencias para la naturaleza y los pueblos, Avispa Midia entrevist贸 a Winnie Overbeek, miembro de la coordinaci贸n del Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales (WRM, siglas en ingl茅s), organizaci贸n que, desde hace tres d茅cadas, viene apoyando a las comunidades en los tres continentes con bosques tropicales, que luchan contra las amenazas a sus bosques. 鈥淓s nuestro trabajo alertar estas comunidades sobre las nuevas formas de despojo que muchas veces se presentan como soluciones鈥, dijo.

A continuaci贸n presentamos la edici贸n de una larga entrevista realizada con el integrante del WRM.

驴Cu谩les son los or铆genes de las SBN?

La conversaci贸n sobre este tema se inici贸 entre 2009 y 2010 en el 谩mbito de esas conferencias que discuten el caos, no m谩s la crisis, sino el caos clim谩tico, en el 谩mbito de las Naciones Unidas. Ha sido promovida principalmente por una organizaci贸n que se llama Uni贸n Internacional para la Conservaci贸n de la Naturaleza (IUCN), que congrega m谩s de 90 gobiernos y tambi茅n otras ONGs conservacionistas, entre ellas The Nature Conservacy (TNC), Conservation International, WWF y Environmental Defense Fund.

Utilizan el discurso de que es importante proteger los ecosistemas que restan en el mundo y alegan que esas 谩reas naturales son importantes para ayudar a mitigar los impactos de los cambios en el clima.

Esa discusi贸n se fortalece entre 2016 y 2017, despu茅s del Acuerdo de Paris, que es el primer acuerdo sobre el clima despu茅s de muchos a帽os de estas conferencias. Ah铆 estuvieron las ONGs conservacionistas haciendo lobby para que los bosques del mundo fueran el foco en la discusi贸n sobre la mitigaci贸n de los cambios clim谩ticos. Viene de ah铆 ese debate de las SBN.

驴Por ser algo reciente, existe un consenso de lo que realmente son las SBN y de c贸mo debe funcionar?

En 2017, la TNC hizo un art铆culo donde ellos comienzan a explicar m谩s lo que ser铆a esas SBN. Ah铆 se empieza hablar de las 脕reas Naturales Protegidas (ANP) como forma de mitigar las emisiones de carbono de las corporaciones. Pero tambi茅n que las SBN pueden ayudar en el bienestar de las comunidades y en la seguridad alimentaria. Ellos comienzan a ampliar de manera que cualquier cosa cabe en eso. A煤n en las conferencias del clima todav铆a no tienen una definici贸n de lo que ser铆an las SBN. Ahora en Glasgow ellos est谩n hablando sobre ello.

En mi visi贸n ellos no tienen una visi贸n clara de su definici贸n y tampoco de la acciones que las caracterizan, es un concepto en el cual est谩n intentando meter muchas cosas. Sin embargo, es claro que es una nueva tendencia empujada por las entidades conservacionistas, con una alianza fuerte con las grandes corporaciones y con el gran capital.

驴C贸mo analizas la participaci贸n del gran capital?

La 煤ltima conferencia del clima que yo acompa帽茅, en 2019, en Espa帽a, tuvo un evento para presentar las SBN. En la mesa estaba la TNC junto a representantes de las mayores corporaciones del mundo, principalmente de petr贸leo. Todo indica que esas grandes empresas que destruyen mucho, contaminan mucho y contribuyen con el caos clim谩tico, est谩n abrazando ese concepto como una soluci贸n, est谩n haciendo propuestas y usando ese concepto para mitigar sus emisiones de carbono, sus impactos clim谩ticos y tambi茅n, en nuestra visi贸n, es para distraer y poder continuar con toda la destrucci贸n que est谩n causando.

Es una propuesta del gran capital minero, petrolero, pero no solamente de ellos. La novedad es que todos los sectores que representan el capital productivo est谩n involucrados en esta iniciativa. Por ejemplo, el sector de inform谩tica, estamos hablando de Microsoft, Google. Y tambi茅n el sector financiero. Es as铆 que todos esos sectores que tienen un gran impacto sobre el clima est谩n juntos en esta propuesta, sin que a煤n ellos mismos sepan qu茅 es lo que est谩n diciendo exactamente con eso. Es una gran brecha para que todo pueda caber dentro.

驴Las empresas tienen participaci贸n directa en la COP de Glasgow?

Cada vez m谩s el poder corporativo de las empresas est谩 dentro de la COP. Yo no s茅 exactamente qu茅 a帽o, pero algunos a帽os atr谩s las empresas consiguieron sentarse en la mesa y les fue permitido ser parte de las negociaciones, antes no era posible. Nosotros como organizaciones sociales no podemos, pero ellas s铆 pueden.

驴Cu谩l ha sido la efectividad de los acuerdos que se llegan en estas conferencias?

En cada COP se establecen apenas compromisos voluntarios. El propio Acuerdo de Paris, firmado en la COP 21, por m谩s que haya sido celebrado, establece compromisos de reducci贸n de emisiones de carbono, pero la propia implementaci贸n no es dirigida por leyes, son compromisos voluntarios. Yo personalmente no tengo una gran expectativa de ninguna COP. Y adem谩s no est谩n discutiendo el problema central.

驴Cu谩l es el problema central?

El problema del clima, las causas del calentamiento global, es la quema de combustibles f贸siles, petr贸leo, carb贸n y de eso no tienen ninguna menci贸n en el Acuerdo de Par铆s, no hay ni una vez la palabra petr贸leo. La soluci贸n est谩 en dejar el petr贸leo en el suelo. Pero este debate no est谩 presente. La propuesta de las SBN est谩 llegando con mucha fuerza en Glasgow. El hecho de los 100 pa铆ses que firmaron el protocolo para conservar los bosques 鈥 monetizando esta conservaci贸n 鈥 es una se帽al de eso; aunque con eso no se ataque la causa del problema.

Claro que es importante conservar los bosques y eso lo saben las comunidades desde hace mucho tiempo, pero para resolver la crisis y el caos clim谩tico hay que dejar el petr贸leo debajo del suelo, solo hay un camino y eso no est谩 siendo discutido.

驴C贸mo funciona la monetizaci贸n de los bosques?

El articulo 6 del Acuerdo de Paris prev茅 los mercados de carbono. 驴Qu茅 es un mercado de carbono? Pues est谩 relacionado a las nuevas tendencias de SBN. Al proteger los bosques, se puede generar cr茅ditos de carbono que son colocados en los mercados de carbono. Estos cr茅ditos pueden ser comprados por la industria que continua utilizando combustibles f贸siles en su producci贸n. Contin煤a utilizando combustibles f贸siles porque no quiere ceder los lujos que obtienen con sus actividades. Entonces, es una gran oportunidad que ellos tienen para comprar los cr茅ditos de conservaci贸n de los bosques para continuar contaminando.

En la pr谩ctica 驴c贸mo funciona?

Una gran empresa que emite una gran cantidad de carbono, por ejemplo la Unilever, empresa productora de alimentos procesados, calcula cu谩nto carbono emite y promete que va a reducir a cero. Pero 驴c贸mo funciona esta reducci贸n? No es que van a dejar de emitir, otros lo van hacer para ellos. 驴Quienes son esos otros? Puede ser otra empresa que va a plantar 谩rboles y va a capturar carbono del aire. Ah铆 ellos hacen un c谩lculo de las emisiones de la empresa que ser谩n compensadas con la captura de carbono. Calcularon que Unilever necesita 4.4 millones de hect谩reas de bosques para compensar sus emisiones.

En el fondo, creo que las SBN son m谩s un estrategia del capital para continuar creando nuevos mercados, para entrar en territorios que hasta entonces no hab铆a conseguido alcanzar como los bosques y hasta mercantilizar el modo de vida de comunidades que hoy viven en armon铆a con la naturaleza. Estas comunidades que viven de los bosques no est谩n separadas de la naturaleza, pero los mecanismos de las SBN promueven la separaci贸n ya que necesitan de bosques deshabitados para poder comercializarlos.

Es una nueva fase capitalista verde en un mundo completamente debilitado, clim谩ticamente y ecol贸gicamente, que necesita de intervenciones y transformaciones culturales. Es m谩s un capricho del capital para continuar lucrando con la crisis ecol贸gica, la crisis clim谩tica.

驴Cu谩l es la relaci贸n entre REDD+ y SBN?

Las Soluciones Basadas en la Naturaleza no es m谩s que la continuaci贸n de REDD+ (Reducci贸n de Emisiones derivadas de la Deforestaci贸n y la Degradaci贸n de los bosques). Son mecanismos con la misma l贸gica, con discursos distintos. Con REDD+ el foco del debate era la deforestaci贸n, es decir, qu茅 hacer para disminuir la deforestaci贸n. Ahora ya no hablan de eso, dicen que tenemos las soluciones para el caos clim谩tico y est谩n basadas en la naturaleza y 驴qui茅n est谩 contra la naturaleza?, 驴qui茅n est谩 contra encontrar soluciones? Pero ellos no explican exactamente que es eso.

Una diferencia importante es que van a incluir el agro negocio en las SBN, para hacerlo menos impactante. Otra vez una falsa soluci贸n porque ellos no est谩n pensando en parar de extraer petr贸leo para hacer fertilizantes, porque est谩n pensando ampliar el agro negocio sobre tierras de campesinos.

驴Cu谩l es tu an谩lisis sobre la inclusi贸n de organizaciones ind铆genas en la implementaci贸n de programas de financiamiento para la conservaci贸n de los bosques?

Es una cuesti贸n bastante delicada. De todos esos proyectos REDD+ que hemos acompa帽ado, donde viene una ONG, una empresa para proteger los bosques, casi todos, si no es que todos, tienen problemas. Las comunidades pasan a tener restricciones para usar los bosques. Al final son historias de muchos conflictos internos, divisi贸n, mentiras y contradicciones.

El desaf铆o es debatir sobre REDD+ y analizar el desastre que represent贸 no solo para las comunidades sino tambi茅n para la deforestaci贸n, que continua aumentando. Entonces pienso que tenemos que profundizar ese debate, porque eso va a seguir ocurriendo.

Las ONGs conservacionistas, paralelamente a la conferencia del clima, tienen otra conferencia sobre biodiversidad. Va a ocurrir presencialmente a principios del pr贸ximo a帽o en China. Tienen una propuesta para proteger 30% de las 谩reas boscosas del mundo, de ecosistemas y, m谩s, para crear un 谩rea protegida que corresponde a 30% del mundo, en tierra y mar. Eso ser铆a mas o menos duplicar las ANP que tenemos hoy.

En nuestra experiencia de 30 a帽os de WRM, tenemos certeza de una cosa, donde hoy existen bosques es porque existen comunidades que los cuidaron. En la visi贸n de naturaleza de las ONGs conservacionistas no hay espacio para las personas, para las comunidades, no hay espacio para las mujeres, para los ni帽os, para los ancianos, para los ind铆genas y, si ellos quieren quedar, ser谩 de la manera que las ONGs y las empresas establezcan.

Solo para citar un ejemplo, acabo de estudiar un caso, que result贸 en un art铆culo que ser谩 publicado este mes, sobre uno de los proyectos de REDD+ m谩s grandes del mundo, en la Rep煤blica Democr谩tica del Congo, administrado por el WWF.

Es un desastre, una falta de respeto, una imposici贸n de arriba hacia abajo, pero ellos presentan este proyecto como si la comunidad tuviera una gran participaci贸n. Y lo que viene con las SBN es mucho mayor

驴Qu茅 est谩 en juego en Glasgow?

El objetivo de los diversos actores en Glasgow es tener ahora un mercado reconocido, formal, oficial. Eso representa una disputa de poder entre ellos.