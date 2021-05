–

De parte de La Peste May 11, 2021 3 puntos de vista

¡QUE TU VOTO NO ANULE LA LUCHA!

Las próximas elecciones estatales de este 15 y 16 de mayo pretenden ser y mostrarse como un medio democrático en el cual las personas crean política por sí mismas; desarrollando así, su calidad de ciudadano en una sociedad. Lamentablemente las cosas no son de esta manera. Las próximas elecciones estatales están mucho más cerca del autoritarismo político que de la Democracia, por lo tanto, están lejos de desarrollar la ciudadanía de las personas en la sociedad, es decir, que las mismas personas autodeterminadas creen política por ellos y ellas mismas.

Pero ¿por qué se pretende formular este acercamiento autoritario en la acción de votar si vivimos en un estado de democracia representativa y no en uno dictatorial? La respuesta está a la vista. El sufragio en Chile, y sobre todo en la actualidad, no genera participación ciudadana porque votar por un representante político no implica mi participación activa haciendo política en la sociedad, sino que implica la derogación de esta importante actividad a individualidades colectivas (“político(s)”) que terminan siendo coaptadas por el Estado y sus aparatos ideológicos (sus instituciones y partidos) corruptos y aristocráticos en el sentido elitista de la palabra; los cuales, degeneran en una jerarquía que nos gobierna bajo el imperio de la ley. Así, la acción de votar por un representante político, que se pretende que lo haga bien, no es más que una trampa de la más alta jerarquía estatal para con su laicado pues dicha acción no es importante a la hora de tomar las verdaderas decisiones políticas. Al contrario, con dicha acción se anula la participación ciudadana del pueblo y cualquier acción política pasa a desarrollarse a puertas cerradas, con juegos burocráticos y manías corruptibles, lo cual, no tiene nada de democrático, pero sí de autoritario ya que el pueblo no crea las leyes, sino que las pide; formándose la dialéctica del señor y el siervo, la jerarquía (el Estado) manda/ofrece y el laicado (el pueblo) elije/obedece, la síntesis de esta dialéctica no es más que la tiranía. (recuérdese además que el autoritarismo no solo se da bajo la figura del dictador omnipotente, sino que es una plataforma que se conjuga muy bien con los grupos de poder que se transfiguran en el Estado).

Con todo se plantea que la única forma de desarrollo de la ciudadanía propositiva de una persona en la sociedad actual es bajo la idea de la asamblea. Bajo la idea de la asamblea cualquier persona puede participar activamente en una determinación política, es decir, puede crear leyes y no pedirlas, usando así su voto como un medio para un fin específico y no usando su voto para escoger otro medio que realice la toma de decisiones, pues él como ciudadano ya las está tomando; la persona como individuo ya no escoge políticos pues se autodetermina como tal. Sí dichas asambleas se dieran en cada comuna de Santiago (asambleas comunales) dichas instituciones serían más democráticas que todo el Estado chileno junto pues en ellas la voz del pueblo no podría ser manipulada con la acción de votar.

Como anarquistas hacemos un llamado a no votar pues tu voto no es más que una fórmula que tiene el Estado para justificarse a sí mismo y su decadencia política, votar por políticos considerándolos un mal menor no está muy lejos de ser un proxeneta. Por el contrario, no votar no es hacer nada contra esto, sino que es no jugar un juego que de por sí ya está perdido; los que jugaron y perdieron se pueden quedar callados pues esa fue su opción, pero los que advertimos estamos furiosos. Ahora y siempre desobediencia civil con este Estado usufructo que nos trata de engañar con sus manipulaciones políticas. Actúa y lucha.

¡Qué viva la anarquía; solidaridad, amor y fraternidad!

Sindicato de Oficios Varios – Peñaflor