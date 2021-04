El Lokal



Hemos de potenciar redes, colectivos, organizaciones y estructuras capaces de hacer frente a la barbarie del sistema, para defendernos, para el apoyo mutuo, la solidaridad y a su vez, construir experiencias aut贸nomas, que funcionen lo mejor posible, que sean 谩giles. Que sean asamblearias, que aguanten y sean capaces de defender su criterio y entender otros. Que a la primera de cambio no se escindan, no se destruyan. Que sean generosas, que cuestionen lo que haya que cuestionar, sobre todo el poder y las estructuras que lo sustentan. Que respeten otras maneras de rebelarse, y apoyen a la gente que lucha y que m谩s sufre en la medida de sus/nuestras posibilidades.

A un a帽o de pandemia, del estado de alarma que empezamos con una asamblea en el 脕gora Juan Andr茅s, de esas que no deber铆an darse. Dura, con acusaciones graves entre compa帽erxs. Mostraba un conflicto por resolver que solo hacia que endurecerse. Un a帽o despu茅s, realizamos otra asamblea para organizar la campa帽a de apoyo a lxs presxs del 27F y ocurri贸 todo lo contrario. Ganas de juntarse y de responder por una causa justa. Sirva como ejemplo y reconocimiento al esfuerzo para que haya ocurrido.

Un a帽o duro, muy duro, del que salimos, en el que seguimos y parece que para largo entre el espect谩culo de la pol铆tica institucional y partidaria, cada vez m谩s decepcionante, m谩s mentiroso y falso. Con promesas que nunca se cumplen salvo para defender los intereses del mercado y del estado. Mediante una represi贸n que se ejerce con m谩s fuerza en la medida en que hay m谩s malestar y m谩s respuesta. Una vida diaria para la mayor铆a de la gente en la que mantenerse y mantener a los tuyos es cada d铆a m谩s complicado. En la que nos hacen formar parte de la asistencia social, como usuarios incapaces de reaccionar y defendernos y a quien lo hace, le cae todo el peso de la ley.

Hay que aguantar, hay que resistir y luchar desde todos los frentes, en todas las realidades. No ser谩 mediante una sola organizaci贸n, no ser谩 mediante una forma de ver el mundo. Las experiencias demuestran que cuando una lucha crece y se hace fuerte, no tarda en entrar en crisis por la suma de nuestros errores m谩s la presi贸n externa o la asimilaci贸n desde el poder . Hay que ser capaces de funcionar sin que caigamos en el estr茅s o la depresi贸n. A buen ritmo, apoy谩ndonos, desde la autonom铆a y la responsabilidad

Como colectivo, como personas hay que mirarse, pensar que se hace bien y que se hace mal. Nosotros lo hemos hecho m谩s forzados por la realidad que por deseo propio. Nos seguimos sintiendo 煤tiles, m谩s fr谩giles, m谩s humildes. Intentando hacer lo que podemos y sumarnos a lo que est茅 a nuestro alcance. Sabiendo que vienen mal dadas y que hay que hacer esfuerzos que nos costar谩n cada vez m谩s. Solo con el apoyo, el afecto y la fuerza de m谩s gente podremos aguantar y avanzar.

A pesar de todo y de muchos, nos sentimos satisfechos de seguir y reclamarnos de las pr谩cticas anarquistas, libertarias aportando un poquito para mejorar el mundo. Salud y libertad.

[Tomado de https://ellokal.org/hemos-de-potenciar-redes-colectivos-organizaciones-y-estructuras-capaces-de-hacer-frente-a-la-barbarie-del-sistema.]