Por Camila Koenigstein Sacoman[1]y Janaina Porto Sobreira[2], Resumen Latinoamericano, 8 de mayo de 2021.

Quizás estemos atravesando uno de los momentos más complejos de la historia actual. La pandemia que azota al mundo ha dado lugar a nuevas subjetividades y entendimientos sobre el funcionamiento de la sociedad, dentro de esta nueva realidad hay un aumento notable de análisis maniqueístas que imposibilitan el pensamiento crítico.

Cuando hablamos de un continente lleno de contradicciones, es muy difícil determinar el límite entre el comportamiento «bueno» y el indebido. En una entrevista reciente, el expresidente uruguayo Pepe Mujica dijo:

“Las sociedades modernas son inmensamente complejas. Es inevitable que en la sociedad contemporánea haya varios puntos de vista, divergencias, diferencias, percepciones…La idea de un mundo pintado como perfecto no existe, es una quimera» .

Desde marzo de 2020, con los horrores derivados de la pandemia, venimos mirando en América Latina el crecimiento de los discursos reduccionistas, que no contribuyen a la comprensión del momento, que no es solo de emergencia sanitaria, sino también del trabajo precario y aumento desenfrenado de la pobreza que expone que ciertos comportamientos provienen del desmantelamiento de la vida política y en consecuencia de la vida pública.

Si por un lado, los males sociales saltaron a la vista de todos, por otro lado está clara la creación de discursos que buscan justificar la inhumanidad dentro del escenario distópico que ya ha provocado la muerte de 400 mil personas solo en Brasil.

Los cambios ocurridos en las más variadas áreas exponen las estructuras arcaicas que aún están presentes en el continente. El racismo, el clasismo y el machismo muestran toda su fuerza a través del aumento de feminicidios, asesinatos de jóvenes negros, campesinos, indígenas y el crecimiento de la aporofobia que siempre ha estado presente, pero que ha cobrado una nueva forma en el contexto pandémico.

En Brasil, más de 116.8 millones de personas no tienen comida en la mesa o se encuentran en situación de inseguridad alimentaria, sin embargo, no vemos manifestaciones llamativas por parte de la población. La sociedad civil, en total desamparo, no puede reaccionar ante el momento, la anomia es gigante y expresiones como: “quédese en casa”, “proteja al otro”, “sea responsable”, son muy utilizadas, pero carecen de profundidad cuando pensamos en la vida cotidiana de miles de familias abandonados por el propio del sistema.

Es aterrador cuánto espacio ha ganado lo privado y cómo el compromiso político se ha reducido a hashtags. Los ciudadanos perdieron la fe en su propia voz y en su rol de sujetos de derecho, haciendo posible que el neoliberalismo avanzara en su forma más inhumana.

Al disminuir la culpabilidad del Estado y depositar la carga y toda la responsabilidad de la propagación de la enfermedad en los sujetos frágiles, hubo una reducción de la responsabilidad de los gobiernos y la ausencia del Estado en la creación de redes de apoyo durante un período de gran incertidumbre, principalmente para la clase trabajadora que permanece expuesta, muchos sobreviviendo en la informalidad, sin derechos laborales.

Estamos presenciando la introyección desmesurada del neoliberalismo en los individuos, y si en el pasado el trabajo se marcaba con la presencia de un supervisor durante la jornada de trabajo de hombres y mujeres, ahora son los propios trabajadores los que cargan con el peso de sí mismos. El Estado es prácticamente inexistente y psicótico, la sociedad civil está desamparada y los empresarios son la fuerza en esta fase de debilitamiento de todos los proyectos progresistas desarrollados durante el gobierno de Lula.

Ya en el siglo XIX, Alexis de Tocqueville, señaló el poder del individualismo desde el capital y el peligro de ciertos comportamientos dentro de la sociedad:

“Cada uno, inmerso en sí mismo, se comporta como si fuera ajeno al destino de todos los demás. Sus hijos y sus amigos constituyen para ella la totalidad de la especie humana. En su trato con sus conciudadanos, puede mezclarse con ellos – sin embargo, sin verlos, sin tocarlos – pero no los siente, solo existe en sí mismo y para sí mismo. Y si, en estas condiciones, todavía queda en tu mente un cierto sentido de familia, ya no tienes sentido de sociedad ”.

El cobro de políticas públicas, algo fundamental, ha pasado a un segundo plano, precisamente cuando la ayuda de emergencia es tan necesaria y se ha retirado en cantidad.

En la actualidad, los estratos más frágiles están expuestos a diversos tipos de violencia, sin embargo, la preocupación de los grupos privilegiados no es evidente. Tal hecho no es nuevo en un país donde el 5% más rico obtiene el 50% del ingreso nacional.

Observemos cómo el trabajador, hoy, es el responsable de la propagación de la peste, creando la figura del chivo expiatorio, algo muy utilizado en momentos de crisis económicas, conflictos y tensiones sociales en los más diversos períodos históricos.

Vale la pena recordar que la peste negra ha cambiado la estructura social en varias regiones de Europa. Durante cuatro años, 25 millones de personas, un tercio de la población europea, murieron a causa de la enfermedad. Durante este período se utilizaron muchas prácticas para combatir la proliferación de la enfermedad, sin embargo, en un momento determinado, se responsabilizó al “otro”, considerado un sujeto de segunda categoría, lo que ilumina el deseo humano de crear al responsable, al “alguien” que aplaca mi angustia y mi miedo constante a la muerte, sin observar los poderes responsables de la intensificación de la calamidad.

“Sodomitas, prostitutas y homosexuales fueron incluso expulsados ​​de Florencia, Italia, acusados ​​de ser los transmisores de la plaga. En la búsqueda desesperada de los culpables, muchas personas incluso acusaron a los judíos. Dijeron que envenenaron los pozos, esparciendo la enfermedad entre los cristianos ”, dice el historiador Ricardo Gomes.

La casi jerga “quédese en casa”, aunque tiene mucho sentido, sobre todo cuando pensamos en las aglomeraciones completamente innecesarias, generó un fuerte dispositivo de agresión, ya que brindó una especie de justificación para camuflar diversos prejuicios incrustados en el país por siglos, de manera especial dirigida a quienes, sin opción, salen a la calle a trabajar, lo que muestra el juicio despiadado de la clase media y los ricos que ignoran la necesidad de garantizar su sustento diario.

Desde marzo hasta ahora, hemos sido testigos de un aumento del aparato represivo del Estado hacia los más pobres y del descuido de las autoridades públicas en todos los sentidos. Si bien no quieren establecer ciertas conexiones, es necesario recordar que Jair Messias Bolsonaro y su modelo de gobernanza es la representación del neoliberalismo, y tiene la responsabilidad del mal manejo de la crisis de salud, agravando los problemas que ya estaban presentes, y que ahora se han extendido de manera incontrolable.

“Según datos del Boletín Epidemiológico 13 – Enfermedad por el nuevo Coronavirus (COVID-19), lanzado el 08/04/2021 por el gobierno del Estado de Ceará, 42 muertes de niños y adolescentes (0-19 años) se registraron en enero al 04/06 de 2021. Es decir, la muerte por homicidio es 2.6 veces más letal que la muerte por Covid-19 entre los niños y adolescentes del Estado […] en el contexto de enfrentamientos territoriales intensificados, precarios el acceso a las políticas socio-asistenciales y la falta de acciones coordinadas y específicas para enfrentar los homicidios de niños y adolescentes, profundizó un contexto que ya era preocupante ante el escenario pandémico ”. Centro de Defensa de la Niñez y la Adolescencia (CEDECA)

En este sentido, ignorar la materialidad, criminalizar a los jóvenes pobres y trabajadores, se ha vuelto una práctica, y el tema queda sin espacio dentro de los medios de comunicación hegemónicos.

Cuando notamos el contenido de los textos sobre la pandemia que circulan masivamente en las redes sociales, queda pendiente la fragilidad de los más desprotegidos, lo que hace evidente la fuerte culpa de los hombres y mujeres que necesitan salir de sus hogares a diario.

En una entrevista reciente, la compañera de una de las cantantes más famosas de Brasil no dudó en hablar sobre su empleada y la certeza de que había contaminado a todos los habitantes de la residencia. Sin ningún constreñimiento y bastante naturalidad, habló sobre la pandemia, exponiendo el elitismo que impregna a quienes pueden quedarse en casa, proyectando la responsabilidad de la enfermedad en el otro.

“Covid vino con un empleado, un cocinero. Lo que podemos hacer, lo hicimos. Una semana la empleada estuvo aquí y la siguiente estuvo fuera del trabajo, pero ahora todo está bien ”.

Curiosamente, quienes criminalizan a los trabajadores de la calle (que solo en Brasil alcanzan el 39,6% de la población ocupada) siguen utilizando los servicios y la mano de obra de todo un cuerpo social descuidado y expuesto, que necesita trabajar y lo hace a pesar del miedo que representa un posible contagio.

La falta de empatía es una marca de la época, pero también del capitalismo que predica la protección de la intimidad antes que nada. Los ricos son mimados e irresponsables, mientras que los pobres y los trabajadores son peligrosos e ignorantes (comparación asimétrica) y deben soportar el hambre, sin ningún tipo de ayuda estatal efectiva. Hay pocas opciones. Realmente es morir de hambre o exponerse y arriesgarse a sobrevivir a la enfermedad. El cuerpo del trabajador siempre ha sido carne barata y en este momento la preocupación se centra en él como un ser biológico portador de la enfermedad y que la puede transmitir, y no un sujeto humano con derechos y ganas de vivir con dignidad.

En una reciente entrevista para el diario Página / 12, el psicoanalista argentino Jorge Alemán explicó los peligrosos desarrollos del momento actual. Crítico del modelo neoliberal, el autor plantea importantes interrogantes que permiten profundizar en la pandemia, sin embargo, prácticamente al margen del debate social.

El gran debate será entre igualdad y desigualdad; Es cierto que todos somos mortales, pero también estamos absolutamente seguros de que debemos concebir la igualdad de la vida, no de la muerte. Si concebimos la igualdad de vida, esta pandemia evidentemente está derribando todas las ficciones que en los últimos años han apoyado al neoliberalismo. Por ejemplo, el mantra es que el espíritu empresarial crea riqueza, pero sin los trabajadores que venden su arduo trabajo, este mundo no subsiste. Si no enciendes la luz, si no limpias, todo se cae. Es interesante pensar que este sería un momento marxista para la humanidad, pero por ahora no hay noticias del surgimiento de un sujeto igualitario.

Si bien el autor dice que la pandemia pone de relieve la necesidad de la mano de obra y que sin ella hay una ruptura de las estructuras que mantienen activo el capital, también es cierto que el sujeto igualitario y la valorización de la clase obrera están cada vez más distantes.

En tiempos de pandemia, hemos observado el mismo comportamiento adoptado durante siglos por quienes creen que su existencia es más importante que la del otro, generando en sus mentes el eterno chivo expiatorio.

Como siempre, los ricos nunca crecen, simplemente se equivocan y se disculpan, mientras los cuerpos debilitados y oprimidos continúan cargando con el peso y la culpa de todo el malestar instalado por el neoliberalismo.

Bibliografia

[1]Graduada y Licenciada en História por la Pontifícia Universidade Católica – SP. Pós graduada em Sociopsicologia por la Fundação de Sociologia e Política – SP. Actualmente realiza Mestrado em Ciências Sociais, com ênfase em América Latina y Caribe pela Universidade de Buenos Aires (UBA).E-mail: camilakoenigstein@gmail.com

[2] Licenciada, Bacharela e Mestra em História pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). Atualmente é professora substituta do departamento de história da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN).E-mail: janjanportops@gmail.com