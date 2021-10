–

De parte de Desde Dentro October 30, 2021 4 puntos de vista

Mohamed Achraf

13-09-2021

Resistir es vencer

隆Si no est谩s prevenidx de los sistemas y si no est谩s vacunadx contra ellos, te har谩n amar al opresor y odiar al oprimido!

Una vez m谩s, el pueblo afgano ha derrotado y humillado al imperialismo y sus t铆teres. Esos est煤pidos no aprenden y nunca aprenden de la historia. Hicieron caso omiso y desoyeron todos los consejos de expertos en el tema y de los propios rusos, pero como siempre la soberbia, la vanidad y la arrogancia de los imperialistas y sus t铆teres y lacayos les ciega y les impide ver la realidad de los pa铆ses y los pueblos a los que invaden y piensan dominar, explotar, saquear, esclavizar y destruir.

Como ya he dicho en varias ocasiones, estos neoimperialistas, neocolonialistas, neofascistas, neocapitalistas, neoliberales y neocruzados destacan y brillan por su mediocridad, su estupidez, su soberbia y por su falta de previsi贸n, y por su inmoralidad absoluta. Eso les acarreo fracasos y derrotas humillantes frente a pueblos que son inferiores y muy inferiores en efectivos, en material b茅lico y en econom铆a, pero superiores en valores y principios.

En neoimperialismo americano y sus lacayos de la OTAN han sido derrotados y humillados ante la resistencia y la insurgencia del pueblo afgano. Se han hecho el rid铆culo ante todo el mundo, que se qued贸 asombrado y fascinado y deslumbrado frente a los acontecimientos viendo como la l贸gica se rompe y se hace pedazos, de que el m谩s fuerte y poderoso gana al d茅bil y al desfavorecido! una vez m谩s dicha l贸gica ha sido quebrantada, lo que confirma que efectivamente David ha derrotado a Goliat a pesar de la superioridad absoluta de Goliat. Lo que demuestra de que no se trata de superioridad f铆sica, num茅rica y material si no del que tiene los principios y valores ganar谩 siempre tarde o temprano, es cuesti贸n de la superioridad de valores y principios.

Como siempre, el imperialismo para justificar sus invasiones y su colonialismo, inventa escusas falsas, como hizo el imperialismo americano y sus lacayos de la OTAN cuando inventaron la historia falsa para invadir y destruir Irak, la historia de las armas nucleares y su relaci贸n con el terrorismo sabiendo que no exist铆an ni armas nucleares ni su relaci贸n con el terrorismo. La misma excusa falsa de combatir el terrorismo la utilizaron para invadir y destruir Afganist谩n.

Es curioso y muy indignante que los imperialistas criminales y terroristas hablan de combatir el terrorismo, y acusan a los pueblos y pa铆ses que invaden de terrorismo!

Despu茅s de veinte a帽os de ocupaci贸n, de destrucci贸n, de masacres, de matanzas, de genocidio y de cr铆menes de guerra, Am茅rica y sus lacayos han anunciado su fracaso y su derrota y su humillaci贸n oficial, y su retirada. En realidad han sido derrotados hace m谩s de diez a帽os, pero lo ocultaron y segu铆an con las mentiras y los enga帽os, porque esos sistemas viven de las mentiras, los enga帽os y las manipulaciones, y viven del negocio de las guerras, venta de armas, etc., son mercaderes de la muerte. Violan sus propias leyes y violan las leyes internacionales que proh铆ben la venta de armas a pa铆ses en guerra y en conflictos, invaden otros pa铆ses y conspiran y promueven golpes de estado y apoyan a los golpistas, y a las dictaduras.

Esos est煤pidos y muy tontos neoimperialistas han fracasado en todas las invasiones y guerras, la 煤ltima en Irak y ahora en Afganist谩n. No consiguieron ning煤n de sus objetivos. Veinte a帽os de mentiras, enga帽os y fracasos. Hace m谩s de diez a帽os que han perdido la guerra y se refugiaban en sus bases e instalaciones de Kabul y otros sitios muy contados, y perdieron el control de pr谩cticamente de todo el pa铆s, y a pesar de eso siguieron con su propaganda falsa de que todo va bien, todo est谩 bajo control y que han acabado con la resistencia e insurgencia! y todo eso era falso, pero lo hac铆an para seguir con el chollo del negocio de la guerra y de los trapicheos que llevaban haciendo, saqueando los miles de millones invertidos por Estados Unidos y sus lacayos de la OTAN, y para seguir con los privilegios, sueldos altos, extras, contratos continuos, proyectos fantasmas, negocio del opio, etc.

Los propios responsables militares y sus secuaces ment铆an y enga帽aban a los pol铆ticos sobre el 茅xito de su misi贸n para seguir aprovechando de sus privilegios, y los pol铆ticos cuando se dieron cuenta no hicieron nada porque ellos tambi茅n les beneficiaban las mentiras del negocio de la guerra, diciendo a sus pueblos y electores que todo va bien y que la misi贸n ha dado sus frutos! para tapar su fracaso, su derrota y humillaci贸n, y para tapar los cr铆menes atroces que han cometido durante veinte a帽os en Afganist谩n, los imperialistas occidentales han reactivado y movilizado sus aparatos medi谩ticos de propaganda, a los que dominan como medios de comunicaci贸n y prensa, que en realidad no son ni medio de comunicaci贸n ni prensa, son cloacas 鈥減eriod铆sticas鈥 y propagandistas y mercenarios al servicio de los sistemas, han lanzado una cortina de humo, y una campa帽a de blanqueamiento del imperialismo y sus cr铆menes que ha cometido, omitiendo y mintiendo descaradamente sobre la verdadera misi贸n y los verdaderos objetivos de los imperialistas en Afganist谩n, diciendo que fue una misi贸n de paz y que es legal, etc.

La invasi贸n y ocupaci贸n de Afganist谩n es ilegal seg煤n las propias leyes internacionales, fue una misi贸n de guerra y destrucci贸n, donde han masacrado a centenares de miles de personas inocentes e indefensas; hombres, mujeres y ninxs. Esos sistemas y sus medios de manipulaci贸n y sus mercenarios 鈥減eriodistas鈥, pol铆ticos, falsos expertos y falsos especialistas, etc., que no saben nada, no se enteran de nada, y se hacen especialistas en todo, esas gentuza despreciable, deshonesta y sin escr煤pulos, desde la ca铆da de Kabul y todo el pa铆s empezaron a verter y a escupir sus venenos contra los talibanes y contra el islam, y demostraron una vez m谩s su verdadera cara, su verdadero car谩cter y su verdadera mentalidad perversa y podrida, llena de odio, racismo e islamofobia. Llevaban callados dos d茅cadas sobre la invasi贸n y la ocupaci贸n de Afganist谩n, en silencio c贸mplice y premeditado.

Ahora de repente se despert贸 en ellos la humanidad, la solidaridad y el inter茅s por los derechos del pueblo afgano, haciendo 茅nfasis en mujeres y ninxs! 驴Desde cuando les interesa o les importa los derechos humanos de los pueblos oprimidos y desde cuando importa los derechos de las mujeres y ninxs afganxs o de otros pa铆ses dictatoriales, t铆teres o amigos s谩trapas? Nunca, nunca les ha interesado e importado, si les importase e interesase de verdad los derechos de dichas mujeres y ninxs 驴por qu茅 no defendieron y hablaron de ello durante esos veinte a帽os de ocupaci贸n, destrucci贸n y sufrimiento? Esas mismas mujeres y ninxs han sufrido durante veinte a帽os de ocupaci贸n todo tipo de abusos, violaciones, bombardeos, asesinatos y traumas a manos de los soldados americanos y de la OTAN. Eso es puro cinismo, hipocres铆a y falsedad.

Esxs mismxs hip贸critas, c铆nicxs, falsxs y charlatanxs han apoyado la invasi贸n, la guerra, el asesinato y la destrucci贸n del pueblo afgano, de Irak, de Siria, de Palestina y de Yemen en otros pueblos bajo la dictadura de sus t铆teres y sus amigos tiranos y sanguinarios. Intentan y pretenden dar una imagen buena y bonita al mundo demostrando su falsa humanidad y solidaridad, en un lavado de cara para tapar su verg眉enza, su derrota, humillaci贸n y su corrupci贸n moral y material en la gesti贸n de guerras injustificadas y perdidas.

Quieren desviar la atenci贸n de la gente y de la opini贸n p煤blica de su muy mala gesti贸n de la guerra, de su corrupci贸n y del derroche y perdida de billones de euros en fondos perdidos que acabaron en bolsillos del r茅gimen t铆tere que han puesto ellos mismos, y en bolsillos de los propios pol铆ticos, militares, servicios secretos, empresas privadas, contratistas, mercenarios, etc. Los propios americanos reconocieron que han gastado tres billones de euros, y sus lacayos de la OTAN gastaron otro bill贸n! que salen del bolsillo de los contribuyentes 驴para qu茅? para nada.

Lo de siempre, una vez m谩s estamos ante la misma historia y el mismo cuento falso de combatir 鈥渆l terrorismo鈥 utilizando los fondos reservados sin control y rodeado de secretismo. Las cloacas de esos sistemas son iguales y viven de lo mismo, del chollo del saqueo de unos fondos reservados secretos y opacos y sin control. En todas las guerras recientes, invasiones y lo que llaman lucha contra 鈥渆l terrorismo鈥, las cloacas del estado, especialmente las policiales, militares y servicios secretos est谩n detr谩s de todos los informes falsos para justificas las guerra, las invasiones, la ocupaci贸n, la destrucci贸n de otros pa铆ses y para justificar previamente, durante y despu茅s sus cr铆menes, masacres, asesinatos, matanzas y violaciones de la poblaci贸n civil inocente e indefensa y han causado millones de v铆ctimas mortales y otras.

Esos criminales psic贸patas viven del negocio de las guerras y del negocio 鈥渄el terrorismo鈥. Hacen todo lo que sea y como sea, investigaciones falsas, montajes falsos, informes falsos, y todo tipo de mentiras y falsedades para mantener sus chiringuitos y para eternizar sus negocios macabros y perversos a costa de las v铆ctimas y del sufrimiento de la gente. As铆 son esos sistemas imperialistas mercaderes de la muerte.

Esos sistemas imperialistas en una maniobra, de las de siempre, la de distracci贸n, intentan distraer al mundo sobre sus cr铆menes y genocidio en Afganist谩n donde masacraron a m谩s de medio mill贸n de personas y han dejado a millones de v铆ctimas traumatizadas f铆sicamente y psicol贸gicamente, demostrando a trav茅s de sus medios de propaganda su humanidad falsa鈥 inician una campa帽a propagand铆stica de evacuaciones de sus colaboracionistas, declarando su voluntad firme para traer a millones de afganxs a Europa y a Estados Unidos, porque seg煤n ellos su vida se termin贸 al terminar la ocupaci贸n, la invasi贸n y el colonialismo. Pintando a los talibanes como monstruos y al islam como barbarie. Basta echar un vistazo en los titulares y escuchar las barbaridades que dec铆an esos c铆nicos, hip贸critas para darse cuenta de quien son, de lo que valen y de la pasta de la que est谩n hechos. Tildan y tachan a los talibanes de b谩rbaros, violentos y sanguinarios, y as铆 han tachado siempre a los insurgentes para desprestigiarles, desacreditarles y difamarles, y para justificar la guerra contra ellos. Esos idiotas, imb茅ciles, est煤pidos y mediocres se contradicen y caen en sus propias trampas y quedan en evidencia ante los hechos y la realidad.

A diferencia de los imperialistas y su maquinaria destructiva de guerra, los talibanes consiguieron avanzar, derrotar a los invasores y a conquistar y recuperar el territorio, las ciudades y la propia capital sin derramar sangre sin causar da帽os y sin destruir nada. Al contrario de eso lo que hicieron los invasores hace veinte a帽os cuando invadieron el pa铆s derramaron mucha sangre, mataron y masacraron a decenas de miles de poblaci贸n civil entre ellxs much铆simxs mujeres, ni帽xs y ancianxs indefensxs, destruyeron las ciudades entre ellas Kabul. Abrieron c谩rceles y campos de concentraci贸n y exterminio conocidas y secretas en Afganist谩n y otros pa铆ses del mundo incluidos algunos europeos y abrieron la c谩rcel de Guant谩namo, donde encarcelaron a decenas de miles de personas inocentes acus谩ndolas falsamente de terrorismo. Al contrario que ellos, los talibanes cerraron las c谩rceles, liberaron a todxs lxs presxs, no acusaron a la gente de terrorismo ni de nada y decretaron amnist铆a general鈥 frente a los valores perversos del occidente imperialista, basados en la mentira, la falsedad, el cinismo, la hipocres铆a, el racismo, la xenofobia, la islamofobia, el odio, la codicia, el ego铆smo, el individualismo, la insolidaridad, la intolerancia y el materialismo.

Los lideres americanos y europeos daban y dan dos discursos al mismo tiempo, uno contradice al otro. Por un lado demuestran su preocupaci贸n por el pueblo afgano, y la urgencia de evacuarlos y darles estatus de refugiados, y por otro lado dec铆an y dicen que no quieren a refugiados, porque Europa no puede soportarlos! 驴En qu茅 quedamos? Esos hip贸critas, c铆nicos y falsos, su preocupaci贸n por los afganos es falsa, porque si de verdad quieren ayudarles 驴por qu茅 les denegaron la solicitud de refugio y asilo a decenas de miles de afganos que se escaparon del imperialismo y de la guerra, hace varios a帽os, y est谩n tirados aqu铆 en Europa en condiciones infrahumanas en campamentos de verg眉enza, y han construido muros de verg眉enza. Aqu铆 en Europa hay decenas y centenares de miles de aut茅nticos refugiados de Afganist谩n, de Siria, de Irak, de Yemen y de 脕frica, se niegan a darles asilo y refugio y les tienen abandonados y les expulsan y les amenazan de expulsi贸n.

Hace muy poco varios pa铆ses europeos decretaron la expulsi贸n de muchxs refugiadxs y negociaron con terceros pa铆ses para deportarlxs y recluirlxs en campamentos en Egipto, Uganda, los Balcanes, etc. Est谩n negociando con pa铆ses lim铆trofes con Afganist谩n para que no dejen a lxs refugiadxs venir a Europa y para retenerlxs all铆 en campamentos de verg眉enza! En un acto de propaganda, cinismo e hipocres铆a, Sanchez, Charles Michel y 脷rsula von der Layen montaron un espect谩culo visitando el campamento de verg眉enza en Madrid, reivindicando los valores de Europa, y la solidaridad como el alma de Europa! Los sistemas europeos son los m谩s insolidarios del mundo, y la prueba de ello, su negativa a conceder refugio y asilo a lxs centenares de miles de refugiadxs sobretodo lxs musulmanxs 驴De qu茅 solidaridad hablan? Sin ir m谩s lejos, el Estado espa帽ol tiene dos vallas de verg眉enza, y hace poco ha mandado a sus fuerzas de seguridad a recibir a menores a palos, y tiene a setecientxs recluidxs en una nave en Ceuta! Esos son los valores de Europa y su alma solidaria! una vez m谩s occidente y Europa en concreto y el Estado espa帽ol en especial que reivindican los valores superiores de democracia, libertades, derechos humanos, solidaridad y humanidad, se niegan a dar refugio y asilo a lxs autenticxs refugiadxs que se escapan de las guerras que los imperialistas han provocado, implicado y participado.

Esos mismos personajes falsos, c铆nicos e hip贸critas; la presidenta de la Comisi贸n Europea y el presidente del Consejo de Europa, hace poco viajaron a Grecia y a Turqu铆a y exigieron a sus gobiernos a retener a lxs refugiadxs e impedirles el paso y la entrada a Europa. Esxs mismxs m谩ximxs responsables de Europa han pagado a dichos pa铆ses para que hagan los gendarmes y hacer el trabajo sucio. La misma pol铆tica criminal, insolidaria e inhumana la aplican en los pa铆ses donde se concentran lxs refugiadxs de todo tipo. Llevan d茅cadas negociando, pagando, sobornando y comprando al r茅gimen en Marruecos y Argelia para que hagan de gendarmes impidiendo la entrada de refugiadxs a Europa utilizando todos los medios, lo mismo est谩n haciendo con Libia. Con su pol铆tica xen贸foba, racista, islam贸foba, intolerante, insolidaria, desalmada, cruel e inhumana.

Europa es responsable de la tragedia de decenas de miles de muertes en el Mediterr谩neo, el Atl谩ntico y el Egeo por el naufrago de las pateras y embarcaciones durante esas dem谩s de dos d茅cadas y sobretodo los 煤ltimos a帽os. Mientras que lxs l铆deres de la Uni贸n Europea von der Layen y Michel, acompa帽aban a S谩nchez en la visita propagand铆stica a los colaboracionistas en el campamento de Torrej贸n, para hacer fotos y sacar provecho e inter茅s personal, partidista y ego铆sta, demostrando falsa humanidad y falsa solidaridad, naufragaron varias pateras en el Mediterr谩neo frente a las costas andaluzas, y frente las costas atl谩nticas de Canarias, y murieron cerca de dos centenares de aut茅nticxs refugiadxs, y al mismo tiempo del acto de dichxs l铆deres y su lacayo S谩nchez, el aparato de reprtesi贸n y sus cloacas del Ministerio del Interior, expulsaron a varixs ni帽xs menores contra su voluntad y por la fuerza a Marruecos! Esa es la eterna doble moral, hipocres铆a, cinismo, perversi贸n e inhumanidad de Occidente. Al mismo tiempo lanzan dos discursos contradictorios, y lanzan dos actuaciones contradictorias.

Durante los acontecimientos Afganist谩n desde la ca铆da de Kabul y todo el pa铆s y semanas posteriores, el r茅gimen del Estado espa帽ol y sus cloacas, servidumbre, prensa, pol铆ticos, etc., y sus iguales en los sistemas europeos se tiraban las veinticuatro horas al d铆a hablando por hablar, sin conocimiento de causa, sin documentarse, ni informarse difundiendo noticias falsas, anunciando el apocalipsis y la llegada del hombre del saco! Todo eso para meter miedo a los pueblos occidentales, y para presionar a su amo americano para prolongar la guerra genocida, la invasi贸n, la ocupaci贸n y el sufrimiento del pueblo afgano, y para seguir con el negocio de guerra y del terrorismo.

Las cloacas medi谩ticas de los medios de desinformaci贸n y manipulaci贸n, especialmente los del Estado espa帽ol, estaban rasgando las vestiduras y ara帽ando sus caras y presionando a Estados Unidos y a su presidente Biden para que cambie de opini贸n y no retirarse, lo intentaron hasta el 煤ltimo minuto, pero Biden a sido m谩s inteligente y m谩s sensato y no se echo atr谩s, y no se dej贸 engatusar, enga帽ar e intimidar y tom贸 la decisi贸n m谩s correcta y sensata, desuniendo y haciendo caso omiso a esxs charlatanxs, carro帽erxs y desalmadxs. Hace hasta poco eran seguidorxs, admiradorxs y defensorxs de Biden, y ahora a ra铆z de su decisi贸n de la retirada, se volvieron contra 茅l critic谩ndole y ech谩ndole la culpa de todo! pues as铆 son esxs monstruxs. Cualquier persona en el mundo que tenga conocimiento e informaci贸n veraz y objetiva, y que est茅 concienciada sabe perfectamente que la verdadera, autentica, y real amenaza que cierne sobre el mundo y sus habitantes son esos sistemas imperialistas encabezados por lxs americanxs y sus lacayxs europexs, que poseen armas nucleares biol贸gicas, y de destrucci贸n masiva que no dudar谩n en utilizarlas para exterminar a la humanidad. La prueba de ello, es lo que hicieron en la primera y segunda guerra mundial, y lo hicieron recientemente en las guerras de Vietnam, Irak, Afganist谩n, etc. Ellxs son la barbarie, la amenaza, el terror, la oscuridad, el apocalipsis y la monstruosidad que amenaza y preocupa a la humanidad y la tierra y que la perjudica y perjudicar谩 seriamente.

Si verdaderamente a esos sistemas les importa y les preocupa la situaci贸n del pueblo afgano, sus mujeres y ni帽xs, que lo demuestren y que abran sus embajadas y consulados en Kabul y que den visados a millones de ellxs, y a lxs que est谩n en los pa铆ses lim铆trofes y que lxs traigan ya!

Como dijo el sabio Malcom X: 鈥淪i no est谩is prevenidxs ante los medios de comunicaci贸n os har谩n amar al opresor y odiar al oprimido鈥. Por eso hay que estar m谩s prevenidx que nunca y vacunarse contra el sistema!

Mohamed Achraf

Centro Penitenciario M谩laga II

Ctra. A Villanueva del Trabuco, Km 6

29300 Archidona (M谩laga)