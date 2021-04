–

脰zlem Bel莽im Galip es investigadora del Institute of Social and Cultural Anthropology de Oxford. Su investigaci贸n actual, financiada por Horizon2020, se refiere principalmente al activismo de las mujeres migrantes kurdas en pa铆ses europeos de acogida seleccionados (Francia, B茅lgica, Suecia, Alemania y el Reino Unido) en t茅rminos de pr谩cticas art铆sticas y culturales tanto en los idiomas de los pa铆ses de acogida y el idioma kurdo nativo de las mujeres.

-Querida 脰zlem Bel莽im Galip, gracias por platicar con nosotros. Por favor cu茅ntanos un poco sobre tu historia personal y tu trayectoria acad茅mica.

-Nac铆 en una ciudad kurda en la frontera entre Turqu铆a e Irak, as铆 que soy una kurda ap谩trida. Siendo ni帽a presenci茅 tanto la Guerra del Golfo como los conflictos entre kurdos y el ej茅rcito turco. Ten铆a 11 a帽os cuando nuestra casa familiar fue golpeada por ataques a茅reos turcos, y tuvimos que huir al oeste de Turqu铆a, a una zona cercana a Grecia. Despu茅s de estudiar Filolog铆a en la universidad y trabajar como profesora en una ciudad poblada kurda en el este de Turqu铆a, vine a Londres para iniciar una maestr铆a en Literatura. M谩s tarde, complet茅 mi doctorado en Estudios Kurdos en la Universidad de Exeter, con una beca departamental. Soy la primera y todav铆a la 煤nica persona que ha hecho un trabajo exhaustivo sobre el discurso novel铆stico kurdo, y esto ha sido publicado como monograf铆a por I.B. Tauris. Fui becaria en el departamento de Estudios Orientales Calouste Gulbenkian, de la Universidad de Oxford. He trabajado el tema de la representaci贸n del genocidio armenio en novelas turcas y kurdas, y junto con el profesor Theo van Lint aqu铆 en Oxford (Estudios Armenios, El Instituto Oriental) iniciamos un programa de ense帽anza de lenguas kurdas y seminarios de estudios kurdos que fue muy bien recibido por acad茅micos y estudiantes.

Actualmente, soy investigadora en el Instituto de Antropolog铆a Social y Cultural de Oxford, y mi investigaci贸n actual, financiada por la Comisi贸n Europea, se refiere principalmente al activismo de las mujeres migrantes kurdas en determinados pa铆ses europeos de acogida (Francia, B茅lgica, Suecia, Alemania y el Reino Unido) en t茅rminos de pr谩cticas art铆sticas y culturales. Tambi茅n estoy en la etapa de postproducci贸n de mi documental Anywhere on this Road: Letters to my born daughter, que destaca la vida y los viajes de siete mujeres cineastas kurdas, acad茅micas, actores de teatro, artistas y oradores p煤blicos, y su lucha contra las esferas culturales dominadas por los hombres en tres pa铆ses europeos, incluyendo Alemania, Suecia y el Reino Unido. Saldr谩 a la venta en oto帽o de 2021.

-Tus intereses de investigaci贸n incluyen el discurso novel铆stico kurdo y turco. Por favor, expl铆canos sobre este campo de investigaci贸n en particular, 驴Por qu茅 es importante que cualquier estudiante o acad茅mico de Latinoam茅rica se acerque a la cultura armenia y kurda, a la historia y a la memoria?

-Dentro del g茅nero literario, las novelas son clave como fuentes documentales que representan la 鈥済eograf铆a del texto鈥. En este contexto, en una comprensi贸n modernista de la relaci贸n entre la literatura y la naci贸n, la novela puede entenderse como una de las formas m谩s nacionalistas del arte, que puede crear o contar la historia de una naci贸n. Las novelas tambi茅n pueden intentar crear una realidad, derivando significado de la vida de un individuo. Sin embargo, tanto en las novelas kurdas como turcas la realidad no puede considerarse simplemente como un reflejo de las experiencias personales de los novelistas, ya que la sociedad y el entorno social de la novela pueden utilizarse para presentar diversas ideolog铆as y creencias en lugar de representar la realidad. Esto hace que el discurso novel铆stico sea bastante ideol贸gico y tenga como objetivo crear un espacio p煤blico para el debate pol铆tico cr铆tico. As铆 que, en primer lugar, leer novelas kurdas y turcas, o conocer el discurso que emplea, dar铆a a los lectores latinos mucha informaci贸n sobre las din谩micas geopol铆ticas y culturales relacionadas con kurdos y turcos. En segundo lugar, no creo que la situaci贸n pol铆tica y sociocultural de Am茅rica Latina sea muy diferente a la de Oriente Medio, en general. Aparte de las similitudes culturales, o el alto n煤mero de latinoamericanos de ascendencia 谩rabe, tanto Oriente Medio como Sudam茅rica tienen una relaci贸n problem谩tica con Occidente, principalmente Estados Unidos, debido a la demonizaci贸n de la pol铆tica contra los migrantes. Es un hecho que Oriente Medio y Sudam茅rica son considerados como un proyecto geopol铆tico del tercer mundo. Ambos son vistos como regiones perif茅ricas necesitadas de control. Comprender Oriente Medio, o los estudios comparativos entre estos dos, as铆 como la cooperaci贸n y solidaridad dentro de grupos y la sociedad civil, y compartir experiencias entre s铆, presentar铆a una valiosa alternativa a la relaci贸n tradicional con Occidente. Espec铆ficamente, en el caso kurdo puedo decir personalmente que aprend铆 mucho de las FARC en Colombia para entender la lucha armada kurda y las luchas de mujeres en las YPJ y el PKK en el Kurdist谩n.

Igual que el caso de armenios y kurdos, Am茅rica Latina tambi茅n ha sufrido guerras civiles, dictaduras, masacres y violencia sancionadas por el Estado contra aldeanos ind铆genas, insurgentes de izquierda, etc. En la actualidad, armenios y kurdos han emprendido intensos trabajos contra el olvido para responder a las atrocidades del Estado tanto durante el Imperio Otomano como durante el establecimiento de la Rep煤blica de Turqu铆a. Organizaciones no gubernamentales, la sociedad civil, el movimiento kurdo en Turqu铆a y la di谩spora armenia, han iniciado un importante proceso de revisi贸n historiogr谩fica contra las narrativas oficiales existentes. La comparaci贸n entre las diferentes trayectorias de rendici贸n de cuentas, la justicia y las iniciativas restaurativas, los procesos de consolidaci贸n de la paz y el resurgimiento p煤blico de la memoria en contextos armenios, kurdos y latinoamericanos tiene mucho que ofrecer a estudiantes y acad茅micos en diversas disciplinas.

-Nos pareci贸 muy intersante tu art铆culo 鈥淟a pol铆tica del recuerdo: representaci贸n del genocidio armenio en las novelas kurdas鈥, porque abre nuevas perspectivas de an谩lisis sobre la representaci贸n del sufrimiento de un pueblo (el armenio) en el cual otro grupo, v铆ctima de la violencia (los kurdos), particip贸 activamente. Cu茅ntanos un poco sobre la participaci贸n kurda en el genocidio armenio.

-Los kurdos fueron uno de los principales autores de la violencia perpetrada contra las minor铆as cristianas, tanto en el periodo otomano tard铆o como en los a帽os fundacionales de la Rep煤blica de Turqu铆a. En varias partes de la regi贸n, jefes y bandas kurdas participaron en el genocidio, mientras que otros kurdos se opusieron a 茅l, en muchos casos escondiendo, defendiendo o adoptando a refugiados armenios. Los kurdos encarcelados recib铆an una amnist铆a por parte del gobierno otomano y eran liberados si participaban en la matanza de armenios. Aquellos que se mostraron reacios a atacar a civiles y refugiados armenios, fueron castigados por el gobierno otomano mientras otros se sumaban a las milicias Hamidiye, creadas en la segunda mitad del siglo XIX, que asesinaron y destruyeron pueblos armenios de acuerdo con las pol铆ticas sistem谩ticas y las campa帽as genocidas de los J贸venes Turcos. Los irregulares kurdos ve铆an la caballer铆a Hamidiye como una v铆a para obtener poder y privilegios. Al mismo tiempo, muchos kurdos salvaron a ni帽os armenios de la deportaci贸n, salvando as铆 sus vidas. Los kurdos, en las 煤ltimas d茅cadas, han sido partidarios de reconocer el genocidio. Los l铆deres y acad茅micos kurdos han desempe帽ado un papel particularmente importante en el proceso de reconciliaci贸n armenio turco-kurdo y el reconocimiento del genocidio. En consecuencia, a pesar de la controversia en torno a la participaci贸n kurda, muchos kurdos, incluidas figuras pol铆ticas prominentes desde la d茅cada de 1980, y particularmente desde fines de la d茅cada de 1990, han condenado la participaci贸n kurda en las masacres y han reconocido el genocidio.

-Como mencionas en la respuesta anterior, en la actualidad muchos kurdos empiezan a hablar del pasado y a empatizar con la experiencia armenia, y a abogar por reconocer el genocidio. 驴C贸mo est谩 presente este proceso en la literatura kurda moderna?

-La narraci贸n de experiencias recordadas, basadas en autobiograf铆as y el recuerdo personal de los acontecimientos, tambi茅n se ha intentado en la literatura kurda para crear memoria social y colectiva cohesionada. No s贸lo las figuras pol铆ticas kurdas se han disculpado en nombre de sus antepasados perpetradores, sino que tambi茅n decenas de novelas kurdas han representado la experiencia de los armenios, al incorporar acontecimientos hist贸ricos y biograf铆as 鈥渞eales鈥. La incorporaci贸n del genocidio armenio en las novelas kurdas enmarca la memoria social y refleja la evoluci贸n de la pol铆tica kurda. Las novelas recrean recuerdos y traumas, describen el impacto del genocidio en personajes cruciales, aportan nueva informaci贸n a la memoria colectiva kurda contempor谩nea, abordan el papel de los kurdos en los acontecimientos y contextualizan estos 煤ltimos a trav茅s del tema de la manipulaci贸n por parte de las autoridades otomanas y republicanas. Del mismo modo, a trav茅s de la pol铆tica de recordar, los novelistas kurdos abogan por un tipo particular de politizaci贸n de la historia nacional: mediante la incorporaci贸n de patrimonios compartidos, tambi茅n buscan crear una identidad compleja y colectiva; en primer lugar, crean la 鈥渕emoria colectiva鈥 del pasado no s贸lo para los armenios mediante la integraci贸n de los lazos sociales; y en segundo lugar, exigen la democratizaci贸n para todos, incluy茅ndose a s铆 mismos. La cuesti贸n armenia es un paso esencial y primario hacia este objetivo. As铆 que, b谩sicamente, en t茅rminos m谩s simples, puedo decir que los textos literarios kurdos sostienen que no habr谩 soluci贸n a la cuesti贸n kurda en Turqu铆a si el genocidio armenio de 1915 no se discute y se reconoce.

Desesperanza y emigraci贸n de los armenios turcos

-Parte de tu trabajo acad茅mico est谩 relacionado a Turqu铆a, especialmente en la forma en que la sociedad y la cultura turca contempor谩neas abordan aspectos violentos y dolorosos del pasado otomano. En cuanto a la imagen de lo armenio en la Turqu铆a contempor谩nea, 驴hay cambios importantes? Pienso en el papel de pol铆ticos como el asesinado Hrant Dink o Garo Paylan.

-Realmente, no. Mientras la ideolog铆a del Estado turco y sus pol铆ticas no cambien, la percepci贸n hacia los armenios en la sociedad tampoco cambiar谩. La ideolog铆a del Estado controla todas las instituciones de Turqu铆a. Por ejemplo, los libros de texto de historiograf铆a nacional preparados por el Ministerio turco de Educaci贸n Nacional para ser ense帽ados en las escuelas turcas, comparten la perspectiva de los historiadores turcos, representando la ideolog铆a del Estado con respecto a las minor铆as en general. Por lo tanto, junto con la cobertura hostil de los medios anti-armenios, la academia turca, la educaci贸n p煤blica y universitaria, e incluso la literatura, tambi茅n han contribuido a ampliar los prejuicios anti-armenios.

Ser armenio en la Rep煤blica de Turqu铆a despu茅s del genocidio nunca ha sido f谩cil. Hoy en d铆a, ninguna de las ciudades de Anatolia o Tracia turcas, hay una poblaci贸n armenia considerable. Despu茅s de 1915, miles de sobrevivientes armenios fueron migrando hacia Estambul, pues se consideraba una ciudad m谩s segura que las provincias de Asia Menor y del norte de Mesopotamia. La prohibici贸n de abrir escuelas, estando bajo presi贸n para expresarse en la cultura armenia, fue una de las razones del flujo hacia Estambul. A partir de la d茅cada de 1950, la comunidad armenia se esforz贸 particularmente por reunir a los ni帽os armenios de las provincias para proporcionarles educaci贸n en los internados de Estambul y resistir la asimilaci贸n.

Hoy en d铆a, casi el 95% de los armenios de Turqu铆a viven en Estambul, y la mayor铆a de ellos ya son nacidos en dicha ciudad. La mayor铆a de la poblaci贸n armenia de Anatolia se traslad贸 a Estambul durante el per铆odo republicano, como consecuencia de las presiones sociales, la falta de iglesias y escuelas al servicio de sus comunidades, las dificultades para organizar matrimonios dentro de la comunidad y los esfuerzos del Patriarcado Armenio para reunir a armenios turcos bajo su protecci贸n en Estambul. Algunos armenios que nacieron en Estambul todav铆a se identificaron con las ciudades de origen de sus familias, aunque la mayor铆a de ellos ten铆an v铆nculos muy d茅biles o s贸lo imaginados con las ciudades que sus familias hab铆an dejado atr谩s hace a帽os. Es relativamente m谩s f谩cil ser armenio en Estambul, y especialmente dif铆cil en Anatolia.

Los cr铆menes de odio y otros cr铆menes contra armenios todav铆a se siguieron cometiendo a lo largo del periodo republicano. Por ejemplo, Sevag Bal谋k莽谋 (1986-2011), un soldado turco de ascendencia armenia, fue asesinado a tiros durante su servicio militar obligatorio en Turqu铆a el 24 de abril de 2011 (D铆a de Conmemoraci贸n del Genocidio) por otro soldado turco, y el asesinato fue encubierto como un accidente. Una vez m谩s, Marissa K眉莽眉k, de 84 a帽os, fue brutalmente asesinada en su apartamento de Estambul, en julio de 2013. Ha habido otros ataques contra armenios en el espacio p煤blico. Las minor铆as cristianas, especialmente los armenios, temen este tipo de actos violentos y de que estos actos sean ocultados bajo la alfombra. El miedo domina a muchos armenios de Turqu铆a, por lo que prefieren ser inexistentes en los medios de comunicaci贸n, especialmente aquellos que no son pol铆ticamente activos. Especialmente, despu茅s del llamado golpe militar en 2016, muchos j贸venes armenios as铆 como muchos j贸venes kurdos y turcos, se mudaron a Europa o a los Estados Unidos, ya que piensan que el actual gobierno del AKP no tiene esperanzas para ellos.

Hrant Dink es considerada la 煤ltima v铆ctima del genocidio, y su asesinato puso en primer plano, por primera vez, el tema armenio en Turqu铆a, lo que dio lugar a movilizaciones pol茅micas de activistas y ONGs dedicadas a los derechos humanos y democracia. Se han establecido muchos grupos e iniciativas civiles para luchar contra la desigualdad, la censura y la opresi贸n en Turqu铆a, utilizando el asesinato de Dink como punto de partida. Despu茅s de Dink, se formaron nuevas asociaciones y se pusieron en marcha nuevas iniciativas para mejorar los valores c铆vicos, promoviendo una solidaridad que trabaje para mantener y crear cohesi贸n social. Pero esto no significa que todo esto sea suficiente para cambiar la percepci贸n de los armenios a los ojos de la sociedad en Turqu铆a. Se necesitan cambios sostenibles en los medios de comunicaci贸n y en el discurso del Estado para un cambio radical. Por lo tanto, la sociedad civil es necesaria para iniciar esos cambios.

-En tu art铆culo 鈥淟a reacci贸n y representaci贸n del genocidio y la identidad armenia en las novelas turcas modernas鈥, planteas un tema muy contingente porque abordas una nueva forma de abordar no s贸lo la identidad turca moderna, sino tambi茅n la identidad de los ciudadanos turcos de origen armenio. 驴C贸mo es la representaci贸n de los armenios en la literatura turca?

-La literatura puede capturar eficazmente tanto hechos hist贸ricos como recuerdos personales, desempe帽ando un papel importante en la recuperaci贸n de recuerdos relacionados con acontecimientos tr谩gicos y guerras, o alter谩ndolos. La literatura turca ha sido considerada por algunos autores e historiadores turcos politizados y nacionalistas, como un espacio discursivo en el cual fortalecer el discurso oficial turco: la voz de la negaci贸n. Aunque hab铆a relativamente pocos textos literarios que se refirieran a los armenios en la literatura turca hasta la d茅cada de 2000, los armenios han estado representados en la literatura turca de manera diferente, dependiendo del contexto sociopol铆tico de la 茅poca. Sin embargo, en general, se puede decir que una ret贸rica nacionalista anti-armenia hostil recorre el canon literario turco desde principios del siglo XX hasta la actualidad, y que se ha intensificado especialmente despu茅s de la guerra de Nagorno-Karabaj, durante las discusiones legales sobre el genocidio armenio en Europa y sobre el enfoque de la conmemoraci贸n n煤mero 100 del genocidio. La voz oficial del Estado puede ser claramente discernida en aquellas novelas publicadas en el per铆odo alrededor de 2015, debido a la importancia hist贸rica del centenario del genocidio.

La mujer kurda contempor谩nea y los mitos sobre su rol

-Otra 谩rea de tu trabajo acad茅mico se enfoca en el activismo de las mujeres migrantes kurdas en Europa, especialmente en el campo cultural. Por favor, comparte con nosotros algunas ideas sobre este aspecto de la vida kurda en Europa.

-Es un hecho que, en comparaci贸n con otras mujeres en el mundo, a las mujeres kurdas se les ha 鈥渕arginado鈥 en varios sentidos y est谩n sujetas a m煤ltiples formas de subordinaci贸n dentro de la sociedad. Para empezar, su identidad 茅tnica fue aplastada en sus pa铆ses de origen; han sido ignoradas por los grupos feministas de los pa铆ses soberanos en los que residen, y se han visto desfavorecidas dentro de las estructuras patriarcales. Tambi茅n han sido v铆ctimas de la guerra y los constantes conflictos. En Europa, tambi茅n deben hacer frente a todos los resultados dif铆ciles de ser tanto una mujer como una migrante en Europa, como cualquier otra mujer migrante no europea.

A trav茅s de la guerra civil siria iniciada en 2011, la nueva imagen de las mujeres kurdas se introduce en Occidente, que las muestra como valiente, independiente y capaz de luchar contra los hombres en una forma de desafiar los estereotipos orientalistas tradicionales. Sin embargo, sostengo que este es tambi茅n otro estereotipo que enmarca a las mujeres kurdas como fuertes f铆sicamente y exitosas en t茅rminos militaristas.

Con mi proyecto, titulado 鈥淒el Kurdist谩n a Europa: activismo literario, art铆stico y cultural kurdo por mujeres intelectuales kurdas鈥, financiado por la Comisi贸n Europea, estoy examinando el activismo de las mujeres migrantes kurdas en determinados pa铆ses europeos de acogida (Francia, B茅lgica, Suecia, Alemania y el Reino Unido) en t茅rminos de sus pr谩cticas art铆sticas, literarias y culturales. Quiero demostrar que hay muchas mujeres migrantes kurdas en Europa que est谩n llevando al avance de las actividades art铆sticas y culturales kurdas en los estados europeos y su n煤mero ha aumentado dram谩ticamente en la 煤ltima d茅cada.

Contrariamente a las percepciones de las mujeres migrantes de Oriente Medio como seres pasivos, cuyas vidas se ven afectadas principalmente por la tradici贸n y la religi贸n en la regi贸n, y por la din谩mica de la sociedad capitalista como escenario de lucha por las desigualdades de clase y g茅nero, aqu铆 examino las formas en que las mujeres migrantes kurdas han sido importantes actores en procesos culturales y art铆sticos. Aqu铆 me refiero particularmente a los modos individuales de resistencia o actos personales de subversi贸n a trav茅s del arte, la cultura y la pol铆tica. Por supuesto, estar en di谩spora o ser migrante no significa lo mismo en cada pa铆s europeo. Espero arrojar luz sobre las diferentes pol铆ticas nacionales de migraci贸n y g茅nero de los estados europeos tambi茅n.

-Desgraciadamente, en Am茅rica Latina no tenemos mucha informaci贸n sobre la cultura kurda. Plat铆canos algunas ideas sobre la literatura kurda contempor谩nea y si puedes, comparte con nosotros algunos nombres de literatos kurdos destacados.

-La literatura kurda se desarroll贸 tarde en comparaci贸n con la de otras naciones, ha sufrido prohibiciones y obst谩culos, y se divide entre varias regiones y alfabetos (el alfabeto latino en el Kurdist谩n turco y el Kurdist谩n sirio, una versi贸n adaptada del alfabeto persa-谩rabe en el Kurdist谩n iraqu铆 e iran铆, y el alfabeto cir铆lico tambi茅n se utiliza en la Antigua Uni贸n Sovi茅tica). Las patrias kurdas est谩n divididas entre cuatro pa铆ses soberanos, y las prolongadas prohibiciones y censuras en todas las regiones han influido negativamente en el desarrollo del idioma kurdo. Mucho m谩s tarde que en kurmanji, las obras literarias en sorani aparecieron a finales del siglo XVIII y principios del XIX. Sin embargo, a menudo se han producido interrupciones prolongadas para ambos dialectos. Antes del siglo XX, la lengua kurda era principalmente un medio de comunicaci贸n social. El dominio de la tradici贸n oral kurda, la supremac铆a de las lenguas de quienes gobernaban las zonas kurdas y los obst谩culos pol铆ticos a los que se enfrentaron los kurdos a finales del siglo XIX y principios del XX, tambi茅n han afectado al desarrollo de la literatura kurda.

Algunos eruditos afirman que los primeros textos kurdos fueron producidos antes del per铆odo isl谩mico, y que el kurdo y el median, una antigua lengua iran铆, son los mismos. Esto es apoyado por historiadores que consideran a los medos como los antepasados de los kurdos, debido a algunas similitudes ling眉铆sticas. Tambi茅n hay falta de claridad sobre las fechas de nacimiento y muerte de los poetas cl谩sicos kurdos, y algunas de sus obras se han perdido. Los poetas kurdos est谩n registrados ya en el siglo XIII, pero escribieron sus obras principalmente sobre teolog铆a, astronom铆a y filolog铆a en el lenguaje dominante de sus gobernantes.

Por lo tanto, la literatura kurda antes del siglo XX era sobre todo poes铆a. Durante el siglo XX, debido al auge de la publicaci贸n period铆stica, los esfuerzos de la intelligentsia kurda y las cambiantes circunstancias sociopol铆ticas, la literatura de prosa kurda surgi贸 en los dialectos kurmanji y sorani (1). Hasta la Primera Guerra Mundial y la partici贸n del Kurdist谩n otomano, la mayor铆a de los movimientos nacionales fueron liderados por hablantes de kurmanji, y esto es visible en los primeros diarios y publicaciones peri贸dicas kurdas, que fueron publicados por organizaciones y grupos kurdos afectados por los sentimientos nacionalistas emergentes dentro de otras naciones. Tambi茅n condujeron al desarrollo de la literatura kurda moderna.

A pesar de estos acontecimientos positivos en ciertas regiones del Kurdist谩n, la lengua kurda y su literatura se han desarrollado principalmente fuera del Kurdist谩n. Por ejemplo, la escritura de novelas kurdas debe mucho a los intelectuales kurdos y escritores de la antigua Uni贸n Sovi茅tica, que hicieron una contribuci贸n sustancial al desarrollo del dialecto kurmanji de kurdo, y por lo tanto al surgimiento y el desarrollo de la literatura kurda, en particular el discurso novel铆stico. Incluso los escritores kurdos que viven en Europa han comenzado a preferir que sus obras se publiquen en Estambul y Diyarbakir, que pueden considerarse como dos ciudades centrales para las publicaciones kurdas.

Muchos escritores kurdos escribieron en los idiomas de sus estados soberanos. Hoy en d铆a, los escritores kurdos todav铆a est谩n a veces obligados, o prefieren, a escribir en las lenguas oficiales del Estado (es decir, turco, persa, 谩rabe). Berken Bereh (1954-), Sherko Bekas (1940-2013), Abdulla Pashew (1946-), Arjen Ar卯 (1956-2012), Dost 脟iyay卯 (1972-2003), Kajal Ahmad (1967-) y Mahabad Qaradagi (1966-), y R锚nas Jiyan son figuras literarias significativas que representan la poes铆a contempor谩nea. Lokman Ayabe, 艦ener 脰zmen, Yaqup Tilermen卯, Ron卯 War, Helim Yusiv, Bakhtiyar Ali, Jan Dost, Mehmet Uzun, Adil Zozani y M卯ran Janbar son algunos de los principales novelistas.

Notas

(1) Hay varios dialectos kurdos que forman de la familia ling眉铆stica persa (y por ende, indoeuropea). El kurmanji es de la zona norte de Kurdist谩n, el sorani de la regi贸n central. El xwar卯n es del sur y el grupo de lenguajes zaza-gorani que no pertenece a la regi贸n del Norte, es hablado por varios millones de kurdos.

FUENTE: Manuel Ferez Gil / Informe Oriente Medio

