De parte de ANRed February 27, 2022 103 puntos de vista

El 18 de Febrero es el D铆a Internacional del S铆ndrome de Asperger. Considerado una manifestaci贸n leve dentro de los trastornos del espectro del autismo (TEA), poco se sabe sobre esta variaci贸n neurol贸gica. Lo que si se conoce es que las personas con Asperger desarrollan una capacidad intelectual normal a lo esperado y, a veces, por encima de la media. Por Diario Femenino

Es importante remarcar que no es una enfermedad ni una patolog铆a, sino un trastorno del neurodesarrollo; el cerebro de la persona con S铆ndrome de Asperger funciona de manera diferente a lo usual, esencialmente en lo que se refiere a la comunicaci贸n e interacci贸n social y en la adaptaci贸n flexible a las demandas diarias.

Una persona con Asperger se caracteriza por su dificultad para la interacci贸n social, las obsesiones, los patrones del habla extra帽os y sus pocas expresiones faciales. Por eso se hace importante empatizar con ella, procurando comprenderla, conocer sus gustos e intereses y que tipo de cosas considera fundamentales en su vida.

Al representar dificultades para la interacci贸n social y tender a la repetici贸n de conductas y torpezas, suele detectarse cuando se est谩 cumpliendo la edad escolar.

La ciencia a煤n no ha determinado exactamente cu谩l es la causa que ocasiona este s铆ndrome, pero si se lleg贸 a determinar que el cerebro de una persona con Asperger funciona de una manera diferente de quienes no lo tienen. El conocimiento que se tiene sobre el tema fue publicado en 1943, por el f铆sico austriaco Hans Asperger quien realiz贸 un informe donde describi贸 el comportamiento de cuatro j贸venes que presentaban capacidades comunicativas deterioradas que inclu铆a falta de empat铆a, escasa habilidad para entablar amistad, conversaciones consigo mismo, fijaci贸n intensa hac铆a un determinado asunto y movimientos torpes.

El s铆ndrome de Asperger y la educaci贸n.

En las instituciones educativas, es cada vez m谩s frecuente encontrar estudiantes con padecen est茅 trastorno de la conducta. La posibilidad de generar aulas Inclusivas que promuevan la diversidad pone a prueba la capacidad docente de plantear estrategias que ayuden a desarrollar en ni帽eces y adolescencias Asperger competencias comunicativas que les ayuden a sobrellevar un mundo que pone trabas permanentes a la diferencia. Desde la ESI, cuando hablamos de diversidad, tambi茅n tenemos que pensar en aquellas personas que viven con TEA para poder entenderles, acompa帽arles y ayudar al resto de la comunidad educativa a comprender que no est谩n cursando una enfermedad o que no saben, sino que son parte de la diversidad humana y tienen derecho a aprender de manera diferente al resto.

Quienes presentan esta variaci贸n neurol贸gica tienen dificultades para interpretar la comunicaci贸n no verbal (gestos, expresiones faciales, tono de voz, etc.), y los mensajes transmitidos por este canal, al igual que no toleran las bromas, los chistes, las met谩foras, los sarcasmos y el ruido excesivo. Tambi茅n les cuesta elegir temas de conversaci贸n para poder sostener una charla, presentan un registro excesivamente formal en sus di谩logos todas razones por las cuales se le complica interactuar con varias personas al mismo tiempo, dificultando sobremanera el trabajo en el aula

Por lo tanto, se hace imprescindible comprender varias situaciones antes de comenzar un curso donde se sabe de antemano que se tendr谩n estudiantes con estas caracter铆sticas:

no son caprichosas ni interact煤an con alguna intencionalidad; reflejan una manera diferente de comprender y desenvolverse en el mundo.

necesitan literalidad, o sea que para comunicarse con ellas es preciso efectuarlo con pensamientos en palabras directas.

valoran en exceso la soledad, necesitando esos momentos para poder hundirse en sus pensamientos c贸mo si fuera una v谩lvula de escape.

son individuos que pasan su vida intentando aprender y adaptarse al mundo neurot铆pico (persona sin ninguna alteraci贸n en el neurodesarrollo).

como muchas veces pueden no comprender algunas convencionalidades sociales del porqu茅 se hacen o por qu茅 no debieran hacerse o decirse, es preciso explicar dichas situaciones con mucho respeto y empat铆a.

no son insensibles a las situaciones que les rodean, tienen una percepci贸n diferente de aquello que se le comunica.

Muchas veces se hace necesario adaptar las curr铆culas escolares material que facilite su formaci贸n. Al manifestar altas competencias en diversas 谩reas, es necesario la intervenci贸n neuropsicol贸gica y pedag贸gica para poder cubrir las dificultades en el desarrollo cognitivo y social que se presentan en el aula, por lo cual aparecen los motes discriminatorios de 鈥渆l rarito del curso鈥 que no se integra y no alcanza los objetivos esperados. La mayor铆a de estudiantes con Asperger tienen una inteligencia superior a la media, memoria excelente, pero esto no significa que le resulte f谩cil planificar y poder organizar sus conductas para la resoluci贸n de las tareas escolares y tal vez presenten d茅ficit en las destrezas motoras finas. Las instituciones educativas deben proveer formaci贸n, acompa帽amiento y recursos pedag贸gicos necesarios para acompa帽ar al equipo docente y garantizar su desarrollo emocional, social y cognitivo.

鈥淣ada impide que una persona que presente S铆ndrome de Asperger pueda desarrollarse plenamente鈥 plantea Andrea Abadi, psiquiatra y directora del Departamento Infanto-Juvenil de Cites Ineco (Instituto de Neurolog铆a Cognitiva).

Para trabajar en las aulas y profundizar el tema, se pueden compartir cap铆tulos de la serie Atypical, cuyo protagonista Sam Gardner tiene un trastorno del espectro autista y logra acceder a una educaci贸n de calidad y llegar a la universidad. Entre las personalidades famosas diagnosticadas con Asperger, se encuentran el cient铆fico Albert Einstein, el cineasta Steven Spielberg, el actor Keanu Reeves, la cantante Susan Boyle, el director y productor Tim Burton, el director, escritor y actor Woody Allen, y la activista medioambiental Greta Thunberg, solo por citar algunas destacadas.

Redacci贸n y edici贸n: Mar铆a In茅s Alvarado, docente, comunicadora. Co-directora de La ESI en juego. Columnista de Diario Digital Femenino

Producci贸n e investigaci贸n: Daniel H茅ctor Saban