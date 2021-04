–

PENSAR 鈥淓N ELEFANTE鈥, esto es, tener una idea tan grande como su cuerpo.

As铆 comienza el cuento 鈥淯n elefante ocupa mucho espacio鈥 escrito en 1976 por Elsa Bornemann y prohibido durante la 煤ltima dictadura c铆vico-militar-eclesi谩stica y judicial. Aqu铆 se relata la historia de animales de un circo que se sublevan ante los domadores y consiguen libertad luego de llamarse a huelga general. Y es que, bien sabemos que reconocernos, nombrarnos y rebelarnos ante el poder, ha sido hist贸ricamente el motor de transformaciones sociales y esta lucha del sector de salud no escapa a ello.

Cuando el dirigente sindical de ATE dijo 鈥Es como bailar con un elefante, no sabes si agarrarlo de la cola o de la trompa porque no tiene forma, lo que se est谩 discutiendo鈥, no ten铆a idea lo mucho que nos liber贸 el elefante del cuento y lo mucho que nos ense帽贸 sobre los due帽os del circo y su enriquecimiento en base a la explotaci贸n de los cuerpos de otres. Y es que para ellos, los patriarcas locales, no hay forma v谩lida si no est谩 en los t茅rminos conocidos, en las jaulas de sus circos. Toca a nosotres disputar sentidos, capturar todos los aspectos de los acontecimientos sociales y romper la mediaci贸n patriarcal que fragmenta las dimensiones de las luchas.

En las marchas, festivales y acampes empezaron a mostrarse les trabajadores de la salud que escapan al estereotipo y que usualmente no registramos. Se cargan pancartas que dicen el sector del hospital presente y orinales-pelelas para satirizar lo que el gobierno piensa de elles. Aparecer de esta manera ante el mundo p煤blico es un mensaje claro a la poblaci贸n: atendemos y cuidamos lo 铆ntimo y somos nosotres, tenemos rostro, cuerpos y saberes espec铆ficos. Cada sector con su cartel ense帽a a la poblaci贸n lo complejo de las partes que componen el sistema de salud, les permite reconocerse siendo parte de una red de correspondencias en los cuidados y demuestra que las tareas de cuidados hist贸ricamente relegadas a la esfera privada existen, hay que pagarlas bien y son parte de la salud. Reconocer pertenencias, nombrar los cuidados en tanto trabajo y rebelarse al status quo que intenta disciplinar la participaci贸n, es la forma que estes elefantes est谩n construyendo, mal que le pese a los due帽os del circo gubernamental.

Los trabajos de cuidados poseen una racionalidad diferente a otros tipos de trabajos, pues se caracterizan por ser personalizados (la atenci贸n se ofrece de manera directa), intransferibles (la persona que hace el cuidado es inseparable de la atenci贸n prestada), por otorgar identidad (la relaci贸n de cuidado demarca una concepci贸n de s铆 misme y de le otre) y por estar mediados por afectos. Por eso la concepci贸n de salud que est谩 siendo reconfigurada a la luz de esta lucha demuestra que: la gesti贸n del alimento, abrigo, higiene, afectos, cuidado a la salud mental, a las condiciones socioecon贸micas y vinculares construyen dignidad, definen salud p煤blica. Y como esa premisa impregna el andar diario, as铆 tambi茅n coherentemente, se est谩n organizando para garantizar cobijo, alimento, comodidad y afecto en medio de las rutas. Por grupos de whatsapp circulan las listas de qui茅n lleva qu茅 cosa, siempre imaginando qu茅 pueden necesitar quienes est谩n sosteniendo los cortes. Se entraman personas concretas, en tareas determinadas, desde corporalidades fortalecidas.

驴C贸mo se atreven a decir que lo que se est谩 discutiendo 鈥渘o tiene forma鈥? La tiene, se nombra, existe y aparece: son las tareas de cuidado que se suponen gratuitas, menos relevantes, ocultadas, y por tanto, feminizadas. Esta lucha tiene la forma de un reclamo situado, la forma de la auto-organizaci贸n que subvierte las l贸gicas sindicales, la forma de discutirle a la pol铆tica salvacionista y la forma de lo que se concibe como cuidados. Tiene la forma de los modos feministas, por eso les cuesta tanto encorsetarlo (o enjaularlo). Se trata de un corrimiento del rol que nos fue asignado, un reclamo a resolver las contradicciones de la ret贸rica estatal: esenciales pero mal remunerades, necesaries pero prescindibles, h茅roes pero d贸ciles. Enunciar asuntos que tienen que ser trastocados, necesidades comunes a ser abordadas, amplificar capacidades de organizaci贸n, es hacer pol铆tica feminista situada. Por eso la ofensiva gubernamental es tan dura: desgaste, desabastecimiento y migajas.

Este proceso est谩 poniendo en el centro la capacidad de cultivar cercan铆as, gestionar distancias y producir decisi贸n, al decir de Raquel Gutierrez Aguilar. Se cultivan cercan铆as cuando se ponen en com煤n conjuntos de problemas que estamos enfrentando: colonialidad, capitalismo y patriarcado se manifiestan en expropiaci贸n, explotaci贸n y dominaci贸n. Lo que se est谩 disputando en la arena micropol铆tica entonces, es el registro de este entramado de violencias macro que impacta directamente sobre les sujetes que est谩n garantizando la salud p煤blica. Se gestionan las distancias cuando se reconoce que no es obligaci贸n pensar igual, que existen diferencias pero que es necesario actuar en sincron铆a. Y se producen decisiones al armar a diario las estrategias de esta huelga con base en todo lo anterior, es decir, al darle forma a las luchas.

Se est谩n generando tramas comunitarias, que son situadas y responden a esta coyuntura. Las construyen les trabajadores de salud, les que organizan bocinazos, les que compran rifas, les que ofrecen sus casas para que les piqueteres duerman, les artistas y artesanes que aportan en festivales, les que comunican lo que va sucediendo, les docentes que acompa帽an, les usuaries del sistema de salud. Parte del pueblo entendi贸 que se est谩 jugando la sostenibilidad de la vida, le encontr贸 la forma que no quieren ver los due帽os del circo.

Les elefantes se balancean en manada sobre esas telas-tramas-tejidos en pedag贸gica resistencia.

Va entonces, mi agradecimiento por esta expresi贸n de irreverencia en clave feminista que nos permite tramar (en tanto conspirar) formas-otras de hacer pol铆tica.