May 7, 2022

Desde las fronteras a los espacios de encierro, pasando por el

sufrimiento social provocado sobre poblaciones excluidas, una

arquitectura violenta subyace a la cotidianidad pacificada que habitamos

Pensar la violencia de estado exige comenzar a recorrer una madeja que

nos abre a múltiples ramificaciones, a una heterogeneidad abigarrada de

actores, de tiempos, de espacios. Y no hay un trazado evidente para

recorrer esa madeja, una guía ya establecida que habría de orientarnos.

Es necesario repensar continuamente el modo en que nos adentramos en

esa madeja, las formas en las que podemos dar cuenta de sus condiciones

de posibilidad, la manera en que nos acercamos a su ejercicio

indisimulado y a su opacidad encubierta. No es fácil. Pero no sólo por

esa heterogeneidad que la atraviesa, por los distintos grados de

(in)visibilidad o (in)acción que posee. No es fácil porque la violencia

estatal nos pone ante un espejo. Pensarla es pensarnos, sentir lo que

(nos) hace.

La violencia siempre tiene muchos rostros (la exclusión, el daño

corporal, la producción de muerte), muchas implementaciones (en la

decisión tomada, en el golpe que hiere, en la norma fría que se

aplica), muchas dimensiones (estructurales, cotidianas, simbólicas,

físicas). Podemos centrarnos en esos rostros, en esas implementaciones,

en esas dimensiones. Pero es preciso no olvidar algo que atraviesa

todo ello: que la violencia estatal rara vez se entienda como hecho

puntual.

Sí, hay hechos concretos, situaciones que nos impactan y

horrorizan. Pero eso que sucede siempre tiene su contexto de

posibilidad, su conexión con otros hechos, su propia forma de

propagarse a otras situaciones. Hay un espesor que subyace a cada

episodio de violencia estatal, un trasfondo que es preciso rastrear

para saber hasta dónde llega y desde dónde viene. La violencia, cuando

vuelve a emerger, porta ya una caja de resonancias en la que cabe oír

el eco de otras violencias.

Pensar la violencia estatal es pensar esa caja de resonancias

buscando hilos que conecten los distintos hechos puntuales que componen

la madeja, trenzando relaciones que imbrican lo que permanecía

escindido, mostrando, en definitiva, el espesor abigarrado de unas

violencias que siguen anidando en unas democracias que se vuelven contra sí mismas. Podemos sugerir, a modo de mínima muestra, un poco al azar, una serie de hechos.

Escenas de violencia estatal

A finales de 2021 el ministerio de Interior concede la Medalla de Plata al Mérito Policial

a un comisario que había sido condenado por torturas en 1994 (una de

esas tantas noticias inasumibles que no desatan ninguna polémica

relevante). En el último informe del Comité para la Prevención de la

Tortura (CPT) del Consejo de Europa, relativo a su visita a España en

septiembre de 2020 y publicado en noviembre de 2021, se vuelven a

recoger toda una serie de malos tratos y prácticas punitivas que

pudieran catalogarse de tortura y que se desprenden tanto de las

inspecciones realizadas en algunas actuaciones policiales (pidiendo,

una vez más, que se elimine la situación de incomunicación bajo

custodia policial), como de las visitas realizadas a algunos

establecimientos penitenciarios, a hospitales psiquiátricos

penitenciarios y a un centro de menores. A todo ello se podría sumar la denuncia, recurrente

aún mas en tiempos pandémicos, de un incumplimiento de medidas

sanitarias o de la imposición de situaciones de aislamiento en centros

penitenciarios.

A finales de 2021, la Unión Europea comunica

que se muestra favorable a la financiación de un reforzamiento

arquitectónico de la frontera entre Polonia y Bielorrusia

con el fin de contener un tránsito migratorio que, sumido en unas

condiciones de extrema precariedad vital, ya ha originado muertes.

Dicha postura, lógicamente, está en consonancia con una política de

largo alcance en la que se están externalizando, tecnologizando y

militarizando las fronteras con el fin de contener (pero también de

filtrar) la llegada de migrantes. La importancia concedida a lo

securitario avala así el establecimiento de acuerdos de vigilancia

fronteriza con países como Libia

(en donde la situación de los migrantes está atravesada por la

deshumanización y la tortura), o el reforzamiento expansivo de la

agencia policial FRONTEX para la vigilancia de las fronteras

exteriores; una agencia, por cierto, acechada en los últimos tiempos

por acusaciones de irregularidades y opacidad en el ejercicio de sus funciones.

Todo ello, lo sabemos, no impide la llegada de migrantes, tan sólo

incrementa el riesgo, la exposición a la muerte. El colectivo Caminando Fronteras

ha comunicado recientemente que a lo largo de 2021, en las distintas

rutas para llegar hacia España han fallecido 4.404 personas. En la zona fronteriza del Bidasoa

que separa el estado francés del español, siete migrantes han muerto

en 2021 y una persona ha desaparecido en 2022. Y todo ello, lo sabemos

igualmente, queda revestido de una impunidad lacerante que se proyecta

incluso cuando la violencia policial

se despliega de un modo directo (como las muertes de los migrantes

abatidos en la playa de Tarajal hace ahora ocho años), siendo contadas

las ocasiones en las que podemos asistir a un reconocimiento judicial

del daño causado por los cuerpos de seguridad.

La madeja,

ciertamente, podría seguir tejiéndose apuntando al despliegue de otras

formas de violencia que, de un modo u otro, pasan por un aparato

estatal crecientemente hibridado con iniciativas privadas. Cabría

aludir, por ejemplo, y ya con una mirada más amplia, a las prácticas

económicas de impronta neocolonial que posibilitan expandir lo que

Saskia Sassen denominó las formaciones depredatorias de un

neoliberalismo que propaga la precarización de la vida y la

conformación de ecocidios corporativos que

actúan, no lo olvidemos, como sustratos más o menos silenciados de una

migración que no deja(rá) de llegar. Cabría mencionar las relaciones

de diverso signo que se establecen con dictaduras (como el reciente apoyo del Estado español a la propuesta de autonomía de Marruecos para los territorios ocupados del Sahara) en las que los derechos humanos habitan tan sólo en las demandas de quienes exponen su radical incumplimiento.

Y, ciertamente, cabría aludir a la profunda co-implicación de nuestras sociedades occidentales “pacificadas” con la guerra.

Esa guerra que es denunciada cuando emerge, como ahora en Ucrania, con

toda su virulencia (una denuncia, sobra decirlo, supeditada a

cuestiones de carácter geopolítico), pero que es asumida e impulsada,

por ejemplo, cuando adquiere la forma de esa otra guerra supuestamente

quirúrgica y limpia llevada a cabo por drones militares para hacer

frente a la difusa amenaza terrorista, silenciando de paso las miles de muertes de civiles que los ataques de drones dejan a su paso. El actual aumento del negocio del armamento militar

irrumpe como una muestra palmaria del modo en que lo bélico es una

suerte de pregnancia científico-económico-simbólica que atraviesa lo

social.

La arquitectura violenta que subyace a lo cotidiano

Cabría hablar de muchas cosas y seguir así, transitando por una

madeja que se ensancha, en un recuento arduo que va componiendo una

geografía dispersa del horror. Hacer un análisis pormenorizado de cada

una de las imágenes que aquí se sugieren y de tantas otras que se

podrían convocar. Ver los modos concretos en los que se posibilita la

violencia y eventualmente se ejerce. A veces a través de un modo directo

que impacta en el cuerpo, el rostro diverso de la violencia encarnada y

encarnizada; a veces, por el contrario, engrasando de un modo sutil y

silencioso unos engranajes normativos y penales que llegan progresivamente a los cuerpos que sufren.

En esas geografías nos encontramos ciertamente con los espacios de de

privación de libertad institucionalizados, tales como las cárceles,

comisarias o centros de internamiento de emigrantes. Pero también es

necesario poner la atención en toda una serie de espacios no

formalizados. En especial aquellos que tienen que ver tanto con las

geografías de la exclusión (¿hay que recordar, por ejemplo, una vez

más, la ausencia de electricidad en la Cañada Real o la ausencia de una

propuesta habitacional para quien es sometido a un desahucio que le

deja a la intemperie?), como con las geografías del hostigamiento

fronterizo por las que se vigilan los movimientos (¿es necesario decir

que antes de que una persona migrante se muera está el experimentar

cómo se expone a la muerte, el morirse mismo, en el que se vivencia en

el cuerpo propio la fría violencia de la norma que le niega el derecho a

huir de lo que no quiere ser vivido?).

Podría decirse que esta aproximación apresurada nos deja una

madeja deshilachada, con situaciones excesivamente diversas como para

entrar a formar parte de un mismo relato. Pero no se busca un relato

unificado que borre diferencias. Hay que reseñar lo específico, pero

también ubicarlo en el espesor de la madeja de vínculos y resonancias

desde la que emerge. Y en ese espesor, ciertamente heterogéneo, nos

encontramos con que esas resonancias se tejen al poner en relación el

neoliberalismo con lo securitario y lo neocolonial.

Es ahí,

subyaciendo a las formas concretas en las que esas resonancias pueden

emerger, donde encontramos una suerte de fondo común que impregna en

gran parte a cada hecho violento, pero es también ahí, y esto es

determinante, donde cabe dar cuenta de la existencia de una suerte de

arquitectura violenta que subyace y recorre la cotidianidad pacificada

que habitamos, ahí donde parece que no hay rastro de violencias. Eso es

lo que hay que pensar y sentir, la inquietante cercanía de la

violencia.

La madeja que apenas hemos esbozado nos abre a una trama

compleja de formas de pensar y hacer, a una geografía dispersa de

violencias que hay que montar. Requiere una tarea de montaje y

desmontaje, de subrayar lo específico, pero también de barruntar

conexiones, vínculos que nos abran a sus condiciones de posibilidad y,

con ello, a otras formas de exponer y criticar las violencias que se

despliegan.

Pensar la madeja de la violencia estatal, bucear por

su arquitectura dispersa, con sus distintos grados de (in)visibilidad e

(in)acción, nos permite acercarnos al horror que habita en el envés de

una cotidianidad normalizada y democrática, expone la crueldad con la

que convivimos. Nos interpela. O debería hacerlo. Activa la necesidad

ineludible de repensarnos críticamente sin asomo de autocomplacencias:

exponer el hacer y decir violento para intentar cortocircuitar su

despliegue.

Teniendo presente que en el espesor hiriente de

la madeja que trenza la violencia estatal no sólo hay conexiones entre

lo económico, lo político y lo jurídico. También hay algo más sutil,

una (in)sensibilidad, el modo en que las violencias se hibridan con

unas formas de sentir que posibilitan la producción de sufrimiento.

Ignacio Mendiola

https://www.elsaltodiario.com