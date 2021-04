–

De parte de Kurdistan America Latina April 21, 2021 81 puntos de vista

El siguiente texto corresponde a la intervenci贸n preparada por Azize Aslan para el encuentro 鈥溌a Comuna Vive! Desde Paris a Chiapas y Rojava鈥, que deb铆a desarrollarse el d铆a 26 de marzo de 2021, y que fuera postergado por sus organizadores. Agradecemos profundamente a Azize el env铆o del texto para su publicaci贸n en nuestro espacio Comunizar.

En primer lugar, quiero agradecer al cuerpo acad茅mico del Seminario Teor铆a Cr铆tica y Subjetividad del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la BUAP, a mis colegas, por organizar este encuentro. Resulta muy especial y orgulloso hablar sobre actualidad de la Comuna de Par铆s a partir la experiencia de la lucha kurda y las comunas de Rojava.

La Comuna vive hoy en d铆a en Rojava como idea, como memoria revolucionaria, una reflexi贸n cr铆tica de lucha, y como forma de organizaci贸n y modo de autodeterminaci贸n de los pueblos.

Voy a suponer que los y las participantes conocen el proceso revolucionario de Rojava, para no entrar mucho en sus detalles. Pero si quedaran puntos poco claros, por favor, podemos despu茅s abrir una ronda con preguntas y discusiones.

Se alega que el origen epistemol贸gico de la palabra 鈥渃omuna鈥, que se escribe 鈥渒om卯n鈥, proviene de la ra铆z 鈥渒om鈥, que significa juntarse, o comunidad, en kurdo. Por eso, cuando el movimiento kurdo lanz贸 鈥渃omunas鈥 como la organizaci贸n fundamental del Confederalismo Democr谩tico, esta idea fue apropiada muy f谩cilmente por los pueblos del Kurdist谩n.

El confederalismo democr谩tico es un tejido de las comunas.

Solo para recordar, hago un peque帽o resumen: durante la guerra civil en Siria, que comenz贸 en 2011, los kurdos declararon por primera vez la autonom铆a democr谩tica en grandes ciudades kurdas como Kobane, Afrin y Qamishlo, en 2012. Luego, con el Acuerdo Social de Rojava, anunciaron cantones en estas ciudades y en toda Rojava, y crearon los gobiernos aut贸nomos para cada cant贸n, en 2014. En 2017, la autonom铆a democr谩tica adopt贸 la forma de regiones y cantones aut贸nomos, como la Federaci贸n Democr谩tica de Norte de Siria, que abarca toda la regi贸n del norte de Siria y el este del r铆o 脡ufrates.

No podemos hablar de las comunas en Rojava hasta el a帽o 2014, porque hasta este momento solo hubo asambleas barriales, donde los pueblos discut铆an c贸mo organizar la autonom铆a. Y de esa manera llegaron a la idea de los cantones, y con la declaraci贸n de los cantones, el movimiento kurdo de Rojava comenz贸 a construir las comunas. Pero aun as铆, en el primer Contrato Social de Rojava, las comunas no se expon铆an como una decisi贸n o instituci贸n formal, sino como una pr谩ctica pol铆tica com煤n.

Finalmente, en el Contrato Social de la Federaci贸n Democr谩tica del Norte de Siria, se definieron legalmente como la organizaci贸n m谩s peque帽a del sistema social. En el art铆culo 48 (鈥渓as comunas鈥) del Contrato, se da una definici贸n de las comunas.

Se dice que las comunas son, esencialmente, un estilo de vida social que se desarrolla en la conciencia de 鈥渘osotros鈥. Lo que se quiere significar por 鈥渘osotros鈥 tiene que abarcar, no s贸lo algunas y algunos comuneros, grupos o comunidades, sino tambi茅n a la sociedad entera del norte de Siria, excepto a los monopolios del capital-poder y sus colaboradores conscientes.

A mi modo de ver, es en las Comunas donde se configura la vida cotidiana en Rojava, bajo la perspectiva de la autonom铆a democr谩tica. Hoy en d铆a en Rojava, una comuna se puede encontrar en una aldea, o en una ciudad; en una calle, o en un barrio. Tambi茅n hay comunas de mujeres, de j贸venes y otras, como la comuna de educaci贸n, comuna de cine o la comuna de familias de m谩rtires.

Me gustar铆a destacar algunos puntos desde las comunas de Rojava para abordar sobre la actualidad de la Comuna:

En primer lugar, las comunas se constituyen donde la gente vive, es decir que el espacio de la comuna est谩 definido por la convivencia. Pero no solo es eso, porque las comunas son tambi茅n el lugar donde los pueblos comparten los principios comunes de la autonom铆a o confederalismo democr谩tico.

Se define a estos principios como la comunalidad, el compartir, la solidaridad, la igualdad y la libertad, y las caracter铆sticas que hacen posible la comuna son: esp铆ritu com煤n, voluntad de convivencia, prop贸sitos y objetivos principales, la forma de comunidad que define la acci贸n colectiva y el comportamiento com煤n.

Las relaciones y organizaciones democr谩ticas, ecol贸gicas, y antipatriarcales son ejes principales de las comunas y de la autonom铆a. Estos principios deben aplicarse como el modo de organizaci贸n en todas las dimensiones de la vida social. Entonces, por esta raz贸n, una comuna se organiza en 谩reas como educaci贸n, salud, econom铆a, autodefensa, justicia, cultura, arte, etc茅tera. Es decir que cada comuna trabaja en todas las dimensiones/sectores para decidir y producir sus necesidades colectivas.

El concepto de 鈥渘ecesidad鈥 es muy importante para la organizaci贸n de las comunas en Rojava. Para satisfacer sus necesidades, las comunas de Rojava producen el hacer colectivo, es decir producen herramientas y pol铆ticas acuerdo con sus decisiones.

Nada viene de fuera, son ellos mismos quienes deciden y quienes lo hacen. Por eso, no esperan nada desde fuera y, de ese modo, rompen con la idea del poder-arriba/sobre, es decir el Estado. En la asamblea de comuna donde participan todos comuneros, se toman decisiones, pero despu茅s se distribuyen cargos/tareas para llevar adelante las decisiones y el comit茅 de dimensi贸n correspondiente toma la responsabilidad de coordinar el proceso.

Durante el proceso y al final se escribe un informe para presentar a la asamblea, en el que se explica c贸mo se cumplieron las tareas o, en el caso de que no se hayan realizado, por qu茅 no se cumplieron. Todos los informes en Rojava se escriben y presentan mediante la cr铆tica-autocritica. Entonces la cr铆tica-autocritica y los informes hacen que la comuna pueda evaluar sus trabajos colectivos en su espacio y pueda desarrollar sus capacidades. As铆 se construyen relaciones horizontales y democr谩ticas.

En este sentido, las comunas son una organizaci贸n social donde los pueblos experimentan la autonom铆a en su vida cotidiana, y as铆 la comuna expresa que la lucha y la vida son id茅nticas, es decir, que no hay una vida afuera de la lucha, y la lucha no est谩 por fuera de la vida.

Las comunas son aut贸nomas, pero est谩n interconectadas por las asambleas, que yo he llamado 鈥渁sambleas como movimiento鈥 en mi tesis. Los y las comuneros que representan las dimensiones del Confederalismo Democr谩tico forman parte de la asamblea por su dimensi贸n. Por lo tanto, existen asambleas barriales, regionales, de ciudades, etc茅tera. Cada comuna env铆a sus delegados. Y los comuneros participan en marchas, campa帽as de solidaridad, formaciones de autodefensa, cooperativas, etc茅tera.

De este modo, el organizarse como comuna y luego participar en otros espacios y procesos de tomar decisiones a trav茅s de una o m谩s asambleas, hace que las personas se movilicen para generar la pol铆tica y el hacer de la autonom铆a democr谩tica. Por eso, las comunas son organizaciones sociales movilizadoras en s铆 mismas, donde gente manifiesta su voluntad para movilizarse en la construcci贸n de la autonom铆a.

Otro punto importante para las comunas de Rojava es la idea de Naci贸n Democr谩tica. Las comunas, como la sociedad de toda Siria y el Medio Oriente, naturalmente se basan en la diversidad social. La Naci贸n Democr谩tica es un concepto que define estas diversidades y las convierte en una pol铆tica para generar un ambiente de paz social, para que las diferentes posturas pol铆ticas, las diferencias religiosas y 茅tnicas puedan coexistir. Estas diferencias anteriormente generaban conflictos y hostilidades en las vidas cotidianas de los pueblos. Es decir, la Naci贸n Democr谩tica, a nivel de la comuna, significa que todas las diversidades deben expresarse libremente en la asamblea. La asamblea siempre debe buscar el consenso. Por ejemplo, la comuna no se puede formar si todxs no muestran su voluntad para hacerla.

Un co-vocero de la comuna me explic贸 eso de esta manera: 鈥淓n nuestra comuna vive un armenio, solo uno, pero si 茅l no hubiera aportado su voluntad, no podr铆amos haber formado la comuna鈥. Y a帽adi贸: 鈥淟a palabra de este armenio tiene el mismo peso que el de todos los kurdos que all铆 estamos鈥.

Por otra parte, una gran particularidad que diferencia a las comunas de Rojava de otras experiencias, es que, aparte de las comunas de los pueblos, se forman las comunas de mujeres. Se puede expresar as铆: en una comuna las mujeres se re煤nen y se forma la comuna de mujeres. Es una comuna adentro de la comuna. La comuna de mujeres hace que las mujeres puedan discutir en un espacio propio sobre la vida de comuna, y permite buscar formas y decisiones antipatriarcales, lo que democratiza las relaciones de g茅nero adentro de comunas. Las mujeres, con sus decisiones y perspectivas comunes y previas, hacen que la comuna choque con sus l铆mites patriarcales, y generan cambios y trasformaciones sociales profundos y para todos.

Por 煤ltimo, las comunas de Rojava dan lugar a que los pueblos participen a todos los niveles y espacios de la autonom铆a, y no generan un Estado o ning煤n poder, ni arriba ni adentro de la sociedad. Por eso, en mi opini贸n, las comunas hacen que la Revoluci贸n de Rojava sea una revoluci贸n popular.

Gracias.

FUENTE: Azize Aslan / Comunizar

<!–

–>