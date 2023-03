–

March 14, 2023

El Movimiento de pensionistas llevamos muchos a├▒os en las calles y en las plazas de toda la geograf├şa nacional defendiendo el sistema p├║blico de pensiones. Las persistentes manifestaciones y concentraciones que se desarrollan en las calles y plazas en todos los rincones del territorio nacional han ido construyendo cientos de plataformas por m├║ltiples pueblos y ciudades a la vez que rompiendo los falsos argumentos utilizados para atacar el sistema p├║blico de pensiones y creando un nuevo relato en su defensa que cada vez concita m├ís apoyos.

Esta última semana nos hemos visto bombardeados por los medios de comunicación con el anuncio de una nueva reforma, de la que más allá de los titulares, se nos ha negado el acceso a su forma legal y escrita por lo que se impide que podamos realizar un análisis de las medidas en profundidad.

A├║n as├ş, y en base a lo publicado, vemos algunas medidas cercanas a nuestras reivindicaciones como el aumento de las cotizaciones para los salarios m├ís altos, o las que nos anuncian pero sin concretar como el aumento de las cuant├şas m├şnimas y la mejora de las pensiones no contributivas.

Sin embargo, se anuncia para el c├ílculo de la pensi├│n, la posibilidad de elegir entre los actuales 25 a├▒os o 29 a├▒os eligiendo los 27 mejores. Seguimos manteniendo que el aumento de a├▒os de cotizaci├│n significa disminuci├│n de las cuant├şas de las pensiones por lo que seguimos rechazando esa posibilidad, m├íxime al anunciar que dentro de 20 a├▒os se eliminar├í la posibilidad de elegir con la de 25 a├▒os.

Constatamos que en lo anunciado podemos ver reflejado parte de nuestras reivindicaciones y, por tanto, ser├í una victoria del movimiento de pensionistas el que no se haya implantado los 35 a├▒os que se pretend├şan por la Comisi├│n Europea a fecha del 31 de diciembre, pero por otro destacamos que se sigue apostando por endurecer las condiciones de acceso a la jubilaci├│n de las futuras generaciones.

Mientras no podamos tener acceso al documento que s├│lo manejan unos pocos, nuestra posici├│n es clara, la lucha sirve y debemos mantenerla. La ciudadan├şa debe saber, que la causa principal de frenar recortes en los derechos laborales y de los intentos de destruir el sistema p├║blico de pensiones, as├ş como en conseguir avances es solo imputable a la lucha social. La nuestra y la de los trabajadores franceses que se est├ín oponiendo en├ęrgicamente frente a los planes similares de Macron con una movilizaci├│n sin precedentes, que ha apabullado a los hombres de negro de la Comisi├│n Europea.

Esta semana, los d├şas del 13 al 18 de marzo, son los compa├▒eros y compa├▒eras vascas y navarras quienes van a desplegar una intensa semana de movilizaci├│n en defensa, no solamente de las pensiones, sino tambi├ęn de los servicios p├║blicos, de unos salarios dignos y un reparto m├ís justo de la riqueza, de todo lo que implica y mediatiza la vida de los mayores. Desde nuestra Coordinadora les prestamos todo el apoyo moral y desde todas las plazas del pa├şs les enviamos nuestro saludo y apoyo, porque ese es el camino que compartimos. Daremos a conocer que durante cinco d├şas un n├║mero importante de ellos permanecer├ín encerrados y guardando ayuno. Cinco d├şas en los que se celebrar├ín actos y conferencias en las que, de forma unitaria, intervendr├ín diferentes compa├▒eros y compa├▒eras procedentes de los distintos territorios y organizaciones de pensionistas. La principal reivindicaci├│n de estas movilizaciones es conseguir que la pensi├│n m├şnima sea de 1.080 euros en 14 pagas, igual├índose al salario m├şnimo que marca la Carta Social Europea. Con esta metodolog├şa de reparto se conseguir├şa una importante reducci├│n en la brecha de g├ęnero, las mujeres cobran un 37% menos que los hombres y hay un 30% de pensiones que no llegan a 800 euros. Estas reivindicaciones son exigidas en un contexto donde la cesta de la compra ha llegado a subir un 15%, la vivienda, la luz, el gas, etc, han multiplicado los precios, mientras que las empresas y las grandes fortunas han disparado sus beneficios.

Queremos recordar la exigencia que todo el movimiento pensionista comparte, de que se lleve a cabo una auditoria de la Seguridad Social, en condiciones de transparencia. Ello indicar├şa el grado de salud que tiene el sistema p├║blico de pensiones y contribuir├şa a romper el falso relato de que no hay dinero para las pensiones. Por cierto, cada vez m├ís incongruente con el hecho de que hayan doblado el gasto militar de la noche a la ma├▒ana. Siguen considerando las pensiones como un gasto, cuando es parte del dinero que hemos ganado durante nuestra vida laboral con nuestras cotizaciones que ahora no quieren explicar a que se han destinado. Se llenan de apelaciones patri├│ticas, pero una mayor├şa de diputados con nacionalismos diversos, justifica que nuestros soldados est├ęn en el exterior ante la escalada militar, olvidando el art├şculo n├║mero 50 de nuestra Constituci├│n, que lo que mandata expl├şcitamente es satisfacer a nuestros mayores con unas pensiones suficientes, que deben ser revisadas anualmente y aumentadas seg├║n el coste real de la vida.

Finalmente, en un entorno con un sistema bancario con nuevas quiebras y unos fondos de pensiones privados siempre en perdidas, no hemos o├şdo nada de cuestionar ni desde el gobierno, ni la mayor parte de fuerzas pol├şticas, ni de los sindicatos que al parecer firman esta nueva reforma, acerca de los planes privados de empresa, ni de los p├║blicos con gesti├│n privada, que ser├şan la puerta de entrada a la privatizaci├│n del sistema p├║blico de pensiones. Como tampoco vemos que se realice la auditor├şa de la Seguridad Social, que nos indicar├şa el grado de salud que tiene el sistema p├║blico de pensiones.

Compa├▒eros compa├▒eras, la lucha contin├║a. Pensionistas de todo el estado enviamos un fraternal abrazo a las compa├▒eras y compa├▒eros vascos y navarros, en estos d├şas de aceleraci├│n de sus luchas y a la clase trabajadora francesa, que sigue manteniendo su movilizaci├│n m├ís digna y fuerte que nunca. Sus luchas son las nuestras.

¡Gobierne quien gobierne, las pensiones, los salarios, los servicios públicos, se defienden!