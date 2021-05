–

Gu铆as cl铆nicas, registros, un c贸digo para su identificaci贸n… Administraciones y profesionales se mueven para abordar una dolencia poco conocida y que requiere de una acci贸n coordinada.

Desconcierto y soledad ante la incomprensi贸n generalizada por lo que les pasa son las sensaciones m谩s comunes de los enfermos de covid persistente, que se suman a las decenas de s铆ntomas que llevan sufriendo desde hace meses y que, en muchos casos, superan el a帽o. Aunque la dolencia ha sido reconocida por la Organizaci贸n Mundial de la Salud (OMS) y por el Ministerio de Sanidad, los estudios son escasos y est谩n fase embrionaria y la mayor铆a de los profesionales sanitarios no est谩n familiarizados con sus patolog铆as. Sin embargo, desde algunas Administraciones auton贸micas y colegios profesionales se est谩n poniendo en marcha iniciativas para abordar una enfermedad que afecta a un 20% de los contagiados por coronavirus, seg煤n los c谩lculos de la OMS. Los implicados demandan una estrategia com煤n y estructurada para dar una respuesta eficaz que permita unificar diagn贸sticos y tratamientos.

Catalu帽a es la comunidad que m谩s ha avanzado. El Departamento de Salud ha dado luz verde a una gu铆a cl铆nica para atender a las personas con s铆ntomas persistentes de la covid. La estrategia gira alrededor de la atenci贸n primaria, punto de entrada al sistema sanitario y referente a partir de ahora en la comunidad para este tipo de sintomatolog铆a tan inespec铆fica. “Se han contabilizado hasta 200 s铆ntomas diferentes y los que se presentan se van desarrollando en fases distintas. Unos aparecen y luego se mitigan, despu茅s surgen otros…”, explica Teresa Benedito, secretaria de la Sociedad Espa帽ola de M茅dicos Generales y de Familia (SEMG), que public贸 una encuesta sobre covid persistente en noviembre, que conclu铆a que esta enfermedad afecta en un 79% a mujeres de entre 40 y 45 a帽os.

En Catalu帽a, los m茅dicos de familia ser谩n los encargados de ofrecer una atenci贸n integral y derivar a los pacientes a otros especialistas si la intensidad o la complejidad del cuadro cl铆nico lo requiere. “El grupo de trabajo empez贸 a elaborar un protocolo que acab贸 siendo una gu铆a. El protocolo es m谩s r铆gido. La gu铆a est谩 destinada a profesionales de atenci贸n primaria, porque son la puerta de entrada y donde hab铆a m谩s disparidades”, se帽ala Carmen Bertral, secretaria de Atenci贸n Sanitaria y Participaci贸n del Departamento de Salud. La gu铆a enumera los s铆ntomas m谩s comunes, ordena el abordaje terap茅utico y define el caso de covid persistente: “Cualquier persona con el diagn贸stico cl铆nico de covid, con diagn贸stico virol贸gico o sin 茅l, que posteriormente a la fase aguda de la enfermedad, a partir de la tercera semana, contin煤a presentando alg煤n s铆ntoma relacionado con la infecci贸n, ya sea de forma persistente u oscilante”.

El Departamento de Salud ha incorporado un c贸digo en el sistema operativo de la atenci贸n primaria para identificar los casos de covid persistente. “Para que nadie se quede al margen, por ejemplo, para tratar su baja laboral, aunque no se hayan hecho todas las pruebas”, se帽ala Bertral.

En Arag贸n y Andaluc铆a, gracias al impulso de sus respectivas asociaciones de pacientes de covid persistente, tambi茅n se est谩n consiguiendo avances. “Es muy importante homogeneizar los diagn贸sticos de los enfermos de longcovid para evitar la inequidad en el tratamiento, que no se nos estigmatice y que a todos nos diagnostiquen con lo mismo”, explica Delphine Crespo, portavoz en Arag贸n. Su asociaci贸n se constituy贸 en diciembre de 2020, pero en estos meses ya se ha reunido dos veces con el Gobierno aragon茅s logrando, como en Catalu帽a, la incorporaci贸n de un c贸digo dentro de la atenci贸n primaria para identificar a pacientes con covid persistente y la creaci贸n de un grupo de trabajo que redactar谩 los protocolos de atenci贸n a estos enfermos e impulsar谩 l铆neas de investigaci贸n.

“Hay m茅dicos que tienen conocimiento y est谩n sensibilizados, pero hay todav铆a mucha ignorancia, algunos nos han diagnosticado con ansiedad o menopausia”, explica Crespo. Por eso, para esta asociaci贸n es esencial ejercer una labor de divulgaci贸n. En estos meses se han reunido con varios colegios profesionales, entre ellos el de fisioterapeutas con el que han llegado a un acuerdo para publicar estudios e informaci贸n en su p谩gina web. “Los profesionales somos los que m谩s podemos ayudar y cediendo un espacio en nuestra web llegamos a los pacientes, pero tambi茅n a nuestros 1.700 colegiados, de los que un porcentaje muy elevado no conoce esta enfermedad o no tienen capacidad para tratarla”, explica Antonio Miguel, vicedecano del Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Arag贸n.

Coordinaci贸n para evitar los parches

Miguel, en colaboraci贸n con la Sociedad Espa帽ola de Neumolog铆a y Cirug铆a Tor谩cica, est谩 preparando seminarios digitales para dar visibilidad a esta dolencia y concienciar a los profesionales. Reclama “compartir conocimientos y hacer gu铆as cl铆nicas y protocolos para conseguir tratamientos basados en evidencias”. “Mis pacientes se ven solos y necesitan un reconocimiento, porque no es algo pasajero. Esto requiere de sinergias”, insiste. La SEMG est谩 ultimando un protocolo de atenci贸n junto con otras 27 sociedades m茅dicas que esperan poder presentar en las 煤ltimas semanas. “Pero para aplicarlo es necesario que est茅 autorizado por las Administraciones”, advierte Benedito.

Ella particip贸 en la primera reuni贸n que la asociaci贸n de LongCovid Andaluc铆a tuvo con responsables de la Consejer铆a de Salud en abril, en el que se trasladaron peticiones similares a las de Arag贸n y, en l铆nea con unas de las principales reivindicaciones de los enfermos de covid persistente, se hizo hincapi茅 en el reconocimiento de aquellos pacientes que se contagiaron durante la primera ola, pero que no cuentan con una prueba diagn贸stica que confirme que tuvieron coronavirus, como ha hecho Catalu帽a con su gu铆a cl铆nica. “Un 52% de los pacientes de covid persistente de la primera ola no pudieron tener acceso a test, esta gente est谩 perdida porque no se la reconoce”, puntualiza Nuria Hern谩ndez, una de las portavoces de la asociaci贸n de covid persistente de Andaluc铆a.

El registro de pacientes de covid persistente que ha puesto en marcha a mediados de abril el Consejo Andaluz de Colegio Oficiales de Farmac茅uticos (Cacof) en las 4.000 boticas de la comunidad puede hacer aflorar a este grupo de enfermos “invisibles”, como los denomina Hern谩ndez. El Cacof pretende hacer un seguimiento de los clientes que sufren las patolog铆as m谩s habituales de la covid, pero que no acuden a su m茅dico y demandan medicamentos sin recetas. “Los pacientes acuden a su farmac茅utico porque es su persona de confianza y con este registro buscamos detectar cu谩ndo cambian la medicaci贸n, si les hace efecto…. Realizaremos un estudio que pondremos a disposici贸n de los investigadores”, explica Francisco Mar铆n, miembro de la Comisi贸n de Servicios Profesionales del Cacof.

Desde que se ha puesto en marcha este registro se han incorporado a las bases de datos unas 150 personas, indica Mar铆n. “En estos primeros d铆as hemos detectado que los pacientes se sienten aliviados y agradecidos al ver que por fin alguien les reconoce su enfermedad y que no est谩n locos ni solos”, abunda. Esa incomprensi贸n por parte del entorno y el descr茅dito de sus propios m茅dicos al que se enfrentan muchos de estos pacientes es lo que pretende mitigar el taller de psicolog铆a on line que cada dos semanas imparte una de las miembros de LongCovid Andaluc铆a y al que asisten una veintena de personas.

Un alivio similar es el que siente Mar铆a del Mar Mart铆n, t茅cnico de anatom铆a patol贸gica del Hospital Infanta Elena de Huelva. Ella es una de las primeras pacientes de la 煤nica unidad covid persistente en Andaluc铆a, que comenz贸 las consultas en ese mismo centro hospitalario en diciembre. Con el tratamiento que est谩 recibiendo se encuentra mejor. Pero lo m谩s importante es el cambio en su estado de 谩nimo. “Saber que me iban a controlar me ha dado mucha m谩s confianza y tranquilidad, me ha disminuido el miedo de pensar que me iba a quedar as铆”, relata.

En estos casi seis meses la unidad ha valorado a unas 350 personas. Juan Ignacio Ramos-Clemente, jefe del Servicio de Medicina Interna del Hospital Infanta Elena de Huelva y responsable de la Unidad de Covid Persistente, como el resto de profesionales, reclama una coordinaci贸n desde el punto de vista m茅dico y sanitario. “Si el 10% o el 20% de los pacientes con covid van a ser covid persistentes tenemos que organizar un plan de asistencia integrada e integral porque de lo contrario estaremos poniendo parches a un problema que a煤n no entendemos”, advierte.

