Aix貌 ho deien fa poc els i les representants dels treballadors de les empreses auxiliars del Metall de Cadis: el problema no 茅s l鈥檃ugment de salaris del conveni, el problema 茅s que ja no hi ha conveni, que el conveni 茅s lletra morta. Creure鈥檚 que l鈥檌mportant en una cadena de contractes de les dimensions actuals en molts sectors 茅s si el conveni aplicable 茅s el de l鈥檈mpresa principal o el de la contracta, 茅s no entendre que fa ja molt de temps que el conveni s鈥檋a convertit en una carcassa buida en relacions laborals prec脿ries, essencialment brutals, convertides en una dictadura patronal efectiva sense contrapesos reals.

L鈥櫭簄ica reforma laboral possible contra la precarietat passaria pel que constitueix una heretgia manifesta per a tots els signants d鈥檃quest acord: el refor莽ament efectiu dels treballadors en el lloc de treball, individualment i en els seus processos d鈥檕rganitzaci贸 aut貌noma col路lectiva. Aix貌 implica acabar amb els acomiadaments improcedents (si 茅s il路legal, no hi ha acomiadament), acabar amb les cadenes de subcontractaci贸 (si est脿 en la teua cadena de valor, s贸n els teus treballadors), multiplicar la possibilitat d鈥檃ctuaci贸 de les assemblees de treballadors i treballadores en els centres de treball (si t鈥檃fecta, decideixes), fixar de nou els l铆mits a les decisions empresarials sobre horaris, torns, teletreball, etc. (pacta sunt servanda, 芦els acords s鈥檋an d鈥檃complir禄)

Les organitzacions sindicals que signem aquest comunicat estem constitu茂des per treballadors i treballadores que treballem, que veiem el que passa en les empreses, que patim l鈥檈xplotaci贸 per貌 que hem decidit fer-li front. No li devem res a ning煤. No vivim d鈥檃rribar a acords.

Treballem, cobrem el nostre salari, lluitem pels nostres drets.

Sabem, per tant, que la precarietat no 茅s producte de cap article a茂llat de l鈥橢statut dels Treballadors, que no es resol canviant-li el nom als contractes, que no ens la regalaran els que sempre ens venen, per molt que siga el dia abans de la Nit de Nadal.

I sabem, tamb茅, que haurem de lluitar contra la precarietat, contra l鈥檈xplotaci贸, contra la injust铆cia, encara m茅s el dia despr茅s que la nova reforma laboral s鈥檃prove.

Ni la patronal, ni CCOO i UGT, ni el Ministeri de Treball no ens ajudaran. Les seues reformes laborals s贸n lletra morta, can莽ons suaus per a dormir la xicalla, mentre la brutalitat del dia a dia dels treballadors i les treballadores no ens deixa un altre cam铆 que prendre en les nostres pr貌pies mans el nostre alliberament.

Les organitzacions sindicals que signem aquest comunicat lluitarem i ens mobilitzarem per la derogaci贸 de les reformes laborals que han suposat un atac constant als nostres drets com a treballadores i treballadors. Aquesta nova, la de l鈥檃ny 2012 i la de l鈥檃ny 2010, per esmentar les m茅s recents. Fetes tant per governs suposadament d鈥檈squerres com per governs de dretes i sempre al servei del Capital.

La lluita 茅s l鈥櫭簄ic cam铆.

Organitzades som mes fortes.

