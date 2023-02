Un govern per a la guerra, un país per a la Pau

No volem les seves guerres, però el militarisme és la base de l’actual sistema

[BCN] Presentación del nuevo número 23-24 de Salamandra en la Rosa de Foc de Barcelona

Per la reobertura de la línia entre Utiel i Conca, per un servei de rodalies a València, Castelló i Alacant i per unes inversions econòmiques destinades als serveis que utilitza la ciutadania i no a infraestuctures innecessàries

Més de 600 persones en la concentració per la reobertura de la línia de tren convencional entre Utiel i Conca, per un servei de rodàlies a València, Castelló i Alacant i per unes inversions econòmiques destinades als serveis que utiliza la ciutadania i no a infraestructures innecessàries

Miquel Ensenyat: «És una barbaritat cobrar l’IVA per una barra de pa i en canvi que les apostes no estiguin gravades per aquest impost»

Iniciativa Ciutadana Europea per la supressió de les patents assoleix les primeres 100000 signatures

L’Audiència de Barcelona rebaixa les fiances per les anarquistes en presó preventiva tot i l’oposició de l’Ajuntament

L’Audiència de Barcelona rebaixa les fiances per les anarquistes en presó preventiva tot i l’oposició de l’Ajuntament

Novel·les gràfiques i música per a tancar les XXIV Jornades llibertàries de CGT València

Appel À une action mondiale contre la militarisation et la guerre capitaliste et patriarcale envers les peuples de tout le mexique et du monde, envers l’ezln et les communautÉs zapatistes, et envers les peuples autochtones du mexique

Appel À une action mondiale contre la militarisation et la guerre capitaliste et patriarcale envers les peuples de tout le mexique et du monde, envers l’ezln et les communautÉs zapatistes, et envers les peuples autochtones du mexique.