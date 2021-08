Per la vita: Partenza della Extemporánea per l’Europa

–

Per la vita: Partenza della Extempor谩nea per l鈥橢uropa

Commissione Sexta Zapatista

Messico

30 agosto 2021

All鈥橢uropa in basso e a sinistra:

Alla Sexta Nazionale e Internazionale:

Alle organizzazioni, gruppi e collettivi che cercano verit脿 e giustizia per gli assenti:

Sorelle, fratelli, hermanoas:

Compa帽eroas, compagne, compagni:

Vogliamo iniziare salutando la lotta e l鈥檌mpegno di tutte quelle persone che cercano i propri assenti, Le/gli desaparecid@s. La loro lotta 猫 anche, e soprattutto, una lotta per la vita. Non 猫 un caso che sia in questo giorno che vi annunciamo quanto segue:

Primo. 鈥 Dopo innumerevoli procedure, ostacoli e problemi, annunciamo che la compagnia aerotrasportata zapatista, che abbiamo chiamato 鈥淟a Extempor谩nea鈥, partir脿 da Citt脿 del Messico per l鈥橢uropa il 13 settembre 2021.

Secondo. 鈥 La destinazione 猫 la citt脿 di Vienna, nella geografia che chiamano Austria, e viaggeremo in due gruppi.

Terzo. 鈥 Il primo gruppo lascer脿 l鈥檃eroporto di Citt脿 del Messico il 13 settembre 2021 alle 12:10 circa. Arriver脿 a Madrid, nella geografia chiamata Spagna, alle 06:00 del 14 settembre. Dopo una sosta di 2 ore e un trasferimento, il volo riprender脿 alle 08:20 per atterrare nella citt脿 di Vienna, in Austria, alle 11:05 del 14 settembre. Il secondo gruppo partir脿 lo stesso giorno, 13 settembre, alle 20:45 con scalo sempre a Madrid alle 14:35 del 14, riprendendo il volo alle 16:00 e atterrando a Vienna alle ore 19:00 dello stesso giorno 14 settembre.

Quarto. 鈥 鈥淟a Extempor谩nea鈥 猫 organizzata in 28 squadre di Escucha y Palabra (composte da 4-5 compas ciascuna), 1 di Gioco e Marachella, e una di Coordinamento. 鈥淟a Extempor谩nea鈥 pu貌 cos矛 coprire contemporaneamente 28 angoli della geografia europea.

Qualche giorno dopo, si unir脿 la delegazione del Congresso Nazionale Indigeno-Consiglio Indigeno di Governo e del Fronte dei Popoli in Difesa della Terra e dell鈥橝cqua.

Insieme a questa delegazione di organizzazioni sorelle, continueremo il lavoro iniziato dallo Squadrone 421, che attualmente sta coprendo la geografia che chiamano Svizzera.

Quinto. 鈥 Tra qualche giorno comunicheremo la data in cui lasceremo il Semillero 鈥淐omandanta Ramona鈥 per concentrarci nel caracol Jacinto Canek, a San Crist贸bal de las Casas, Chiapas. Da l矛 andremo via terra, con una carovana di veicoli, a Citt脿 del Messico dove alloggeremo nel locale di Carmona y Valle fino al giorno e all鈥檕ra della partenza. Nel caso qualcuno volesse accompagnare la partenza e il viaggio da San Crist贸bal a Citt脿 del Messico.

Sesto. 鈥 Dedichiamo questo sforzo (che ha coinvolto molte persone non zapatiste e alcune anche antizapatiste) a tutte le desaparecidas, alle famiglie che soffrono la loro assenza e, soprattutto, alle donne e agli uomini che lottano per ritrovarle e ottenere la verit脿 e la giustizia di cui tutte necessitiamo e meritiamo. Sappiate che il vostro esempio, il vostro instancabile lavoro e il vostro non arrendervi, non svendervi e non tentennare, sono per noi popoli zapatisti una lezione di dignit脿 umana e un autentico impegno nella lotta per la vita.

Nei giorni in cui saremo a Citt脿 del Messico consegneremo i verbali delle assemblee delle comunit脿 zapatiste, non zapatiste e antizapatiste, con i loro accordi sul sostegno alla lotta per la verit脿 e la giustizia per le vittime della violenza, secondo la consultazione effettuata il primo di agosto di quest鈥檃nno 2021.

脠 tutto.

Dalle montagne del Sud-est Messicano.

Subcomandante Insurgente Mois茅s

Coordinatore Generale del Viaggio per la Vita 鈥 Capitolo Europa.

Ancora Messico. Anno 501.

Traduzione 鈥淢aribel鈥 鈥 Bergamo

