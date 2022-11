–

Afortunadament, aquest mateix mat铆 ha tingut lloc una concentraci贸 al Port de Sagunt per protestar contra el comer莽 d鈥檃rmes en el qual participa l鈥楢utoridad Portuaria de Valencia, entitat dependent del ministeri de Transports, Mobilitat i alguna cosa m茅s, 茅s a dir, del govern d鈥橢spanya. Darrere de la convocat貌ria hi havia Amnistia Internacional, els antimilitaristes del Moviment d鈥橭bjectors de Consci猫ncia i alguns altres col路lectius. Una setantena de persones hem participat i no em sap pas greu haver-ho fet. Ens hem reunit vells coneguts i d鈥檃ltres nous i noves per compartir inquietuts i converses.

Tanmateix 茅s evident, a ning煤 no se li escapa, que estem en una situaci贸 de calentura bel路licista. D鈥櫭爊ims exaltats i de governs que impulsen el militarisme i la fabricaci贸 d鈥檃rmes amb l鈥檈xcusa de la creaci贸 de llocs de treball, alguns d鈥檈lls de certa 鈥榪ualificaci贸鈥. No en parlarem, ara, del final del recorregut d鈥檃questes armes. El Centre Del脿s i d鈥檃ltres entitats tenen una muni贸 d鈥檌nformes sobre aquest tema i tampoc no 茅s massa dif铆cil imaginar quin 茅s l鈥檕bjectiu final de qui les compra.

Davant d鈥檃ix貌, com explicava en una altra entrada del bloc, hi ha una opini贸 p煤blica que majorit脿riament est脿 pel pacte, per la pau, per la conviv猫ncia civilitzada; mentre que l鈥檃tlantisme o 鈥榦tanisme鈥 (i l鈥檃ltre b脿ndol, tamb茅, per la seua part) va guanyant la partida per la via dels fets consumats: per la revitalitzaci贸 del negoci armament铆stic, l鈥檃ugment mete貌ric dels pressupostos de defensa (i/o atac) i, sobretot, per una assumpci贸 acr铆tica de tot aix貌 pel conjunt de la societat.

Aquesta dicotomia entre el desig de pau i el militarisme rampant hauria de protagonitzar, si m茅s no, un debat p煤blic: als parlaments i al si d鈥檜ns mitjans de comunicaci贸 que a penes posen en q眉esti贸 la deriva su茂cida en la que ens trobem els europeus per mor dels imperialismes rus i dels EUA, els quals dirimeixen les seues difer猫ncies al solar ucrani脿.

Cabria preguntar-se on est脿 la famosa societat civil i on es troben els mitjans de comunicaci贸 independents. No ja per una q眉esti贸 moral i c铆vica (que s铆, evidentment) sin贸, sobretot i essencialment, per una q眉esti贸 de superviv猫ncia i de trellat.

Ben cert 茅s que el Centre Del脿s d鈥橢studis per la Pau i altres entitats pacifistes estan experimentant un creixement i una acollida important, per貌 tot i la millor voluntat del m贸n, 茅s evident que no pressionem suficientment com per evitar un creixement tan exponencial i irracional de la propaganda i dels pressupostos bel路licistes.



No val a dir que de guerres sempre hi ha hagut i n鈥檋i haur脿. Aix貌 no deixa de ser una resposta conformista i fatalista. 脡s evident que hi ha hagut i hi ha guerres, com tamb茅 hi ha hagut i hi ha pactes i mitjans no violents de resoluci贸 dels conflictes. Haurem d鈥檈xplicar quina 茅s la via millor? En tot cas, la pregunta inicial continua oberta.

Font: http://jesuseduard.blogspot.com/202…