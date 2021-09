En medio de las revueltas de las d茅cadas de 1960 y 1970, la feminista comunista Fran莽oise d鈥橢aubonne propone en 1974 el t茅rmino ‘ecofeminismo’

Lo hizo para dar cuenta de la necesaria convergencia entre feminismo y ecologismo en la b煤squeda de alternativas a un mundo en crisis. Pensar las derivas de los ecofeminismos resulta un camino fascinante a la vez que una ventana desde donde comprender las tensiones de la praxis feminista y ecologista. M谩s a煤n en la crisis actual de reproducci贸n de la vida, cuando las luchas feministas en defensa de los cuerpos-territorios se recortan como frontera a la avanzada destructora del capitalismo patriarcal y colonial. Sin embargo, en estos debates la figura de Fran莽oise d鈥橢aubonne y la vehemencia de sus palabras suelen quedar invisibilizadas o como una mera referencia enciclop茅dica. El rebrote del movimiento feminista, las urgencias de la crisis ecol贸gica y la pandemia del COVID-19 han revivido el inter茅s por su obra y su figura.

Biograf铆a de Fran莽oise

Dicen los zapatistas que la historia no es m谩s que garabatos que escriben las personas en el suelo del tiempo. Sin dudas, para garabatear ideas hay que saber d贸nde se est谩 parada. Algo as铆 advert铆 cuando me acerqu茅 a la biograf铆a de Fran莽oise d鈥橢aubonne; una biograf铆a que camina el siglo xx, espejo y ventana de los avatares de la cr铆tica y la rebeld铆a (Goldblum, 2017 y 2019).

Fran莽oise d鈥橢aubonne naci贸 el 12 de marzo de 1920 en Par铆s. Hija de madre aragonesa y padre bret贸n (como gustaba definirse para evidenciar la imposici贸n colonial de los Estados naci贸n sobre los pueblos), se crio en una familia con intereses revolucionarios y religiosos sociales con tintes libertarios (Puleo, 2011). En su temprana infancia, se mudaron a la regi贸n de Toulouse buscando un clima m谩s propicio para que su padre se recuperara de las secuelas que le hab铆a dejado el combate en las trincheras de la Primera Guerra Mundial. En su adolescencia convivi贸 con personas exiliadas de la dictadura franquista que arribaron a su localidad, y unos a帽os m谩s tarde se relacion贸 con los liberados de los campos de concentraci贸n del nazismo.

Estas experiencias tempranas, sumadas a una gran sensibilidad y un fuerte esp铆ritu cr铆tico, marcaron la t贸nica con que Fran莽oise pis贸 el mundo. Desde su temprana juventud mostr贸 aptitudes para la escritura y una curiosidad que le vali贸 para continuar sus estudios de forma autodidacta, tras tener que abandonar la educaci贸n formal al culminar el bachillerato. Fue una prol铆fica escritora en diversos campos literarios y public贸, a lo largo de su vida, m谩s de cien t铆tulos entre ensayos, novelas, poes铆as y biograf铆as.

Las convenciones sociales no le calzaban. Fue as铆 que en 1944, mientras estaba embarazada, se separ贸 de su marido y se uni贸 a las filas del Partido Comunista (el cual luego abandonar铆a, con fuertes cr铆ticas a sus consideraciones pol铆ticas en relaci贸n con el ecologismo, el feminismo y la diversidad sexual). A帽os m谩s tarde, consciente de las dificultades que implicar铆a para una joven madre divorciada desarrollarse en el mundo literario y pol铆tico, confi贸 el cuidado de sus hijos a su familia. La publicaci贸n en 1949 de El segundo sexo fue una verdadera revoluci贸n para Fran莽oise. Un sismo que le permiti贸 resignificar su propia experiencia y entablar una amistad con Simone de Beauvoir que se extendi贸 a lo largo de los a帽os. Las cr铆ticas que recibi贸 este libro en los sectores conservadores motivaron la respuesta enardecida de Fran莽oise, a partir de lo cual public贸 en 1951 Le complexe de Diane, su primer ensayo feminista. All铆 analiza mitos cl谩sicos para explicar las razones que llevaron a la exclusi贸n de las mujeres de la pol铆tica y plantea la idea de una bisexualidad originaria, que luego es disciplinada socialmente en pares binarios masculino-femenino.

Durante los a帽os siguientes escribi贸 varios ensayos sobre temas feministas y de diversidad sexual, retomando en sus an谩lisis sus tradiciones libertarias. Fue una de las precursoras del Mouvement de Lib茅ration des Femmes (MLF) y posteriormente del Front Homosexuel d鈥橝ction R茅volutionnaire (FHAR), movimiento pionero en la alianza entre el activismo gay y lesbiano que adquiri贸 visibilidad p煤blica en 1971. Ese mismo a帽o particip贸 en el 芦Manifeste des 343禄 (tambi茅n conocido como el manifiesto de las guarras), un escrito en contra de la penalizaci贸n del aborto y a favor del derecho a decidir, que caus贸 gran conmoci贸n en la sociedad francesa. Sin embargo, la reci茅n iniciada d茅cada de los setenta tendr铆a m谩s desaf铆os para el inquieto esp铆ritu de Fran莽oise.

En 1972, influenciada por la preocupaci贸n ecol贸gica que comenz贸 a gestarse a fines de los sesenta y principios de los setenta (Pierri, 2001), publica el libro Histoire et actualit茅 du f茅minisme, en el cual analiza el desarrollo de la falocracia (otro t茅rmino cuya creaci贸n se le atribuye). En la conclusi贸n de este texto anuncia sus preocupaciones ecol贸gicas. Plantea que la causa de la crisis mundial radica en el sistema patriarcal, responsable del desastre ecol贸gico (a trav茅s de la sobreproducci贸n) y de la dominaci贸n de las mujeres (a trav茅s del control de sus cuerpos). Entre 1973 y 1974 crea el Centro de Ecolog铆a Feminista, desde donde milita activamente contra distintos problemas ecol贸gicos enunciando su perspectiva feminista.

En 1974 publica el ensayo Le f茅minisme ou la mort (reeditado y traducido al ingl茅s a fines del a帽o pasado)[1] en donde propone el t茅rmino ecofeminismo y profundiza en su perspectiva, seg煤n la cual la l贸gica del desarrollo (presente tanto en el mundo capitalista como en el bloque socialista) se basa en la explotaci贸n de la naturaleza y las mujeres, abusando de sus capacidades procreativas. Plantea adem谩s que el potencial revolucionario de las mujeres para las luchas ecol贸gicas se explica, justamente, por su rol como procreadoras.

Sin embargo, no lo hace apelando a rasgos esencialistas, sino que lo sustenta en la necesidad de compensar las desventajas f铆sicas y sociales que la maternidad imprime sobre la vida de las mujeres. La desigual distribuci贸n de las tareas de cuidados a nivel social las torna m谩s combativas ante la degradaci贸n de los bienes que sustentan la vida, a la vez que menos proclives a dejarse enceguecer por las promesas de desarrollo. Ella misma fue ejemplo de esta postura al participar en boicots y defender la acci贸n directa como medida leg铆tima de protesta. En el ensayo Contre violence ou r茅sistance 脿 l鈥櫭﹖at, publicado en 1978, se explaya sobre este t贸pico.

Sus planteos no tuvieron gran repercusi贸n en Francia e incluso fueron ridiculizados. Sin embargo, gan贸 adeptas en otros pa铆ses, como EEUU, Inglaterra, Canad谩, Australia e Inglaterra. En las d茅cadas posteriores continu贸 escribiendo, militando y forjando lazos de cooperaci贸n con colectivos, centros de estudio y universidades, que mantuvo hasta su fallecimiento en 2005.

Si bien a lo largo de los a帽os fue reconocida en varias oportunidades como referente del pensamiento ecofeminista (Le Monde, 2005), los planteos de Fran莽oise d鈥橢aubonne no suelen ser retomados por las distintas vertientes de los ecofeminismos. Ejemplo de esto es la escasa circulaci贸n que han tenido sus textos. Sin embargo, el rebrote del movimiento feminista a escala planetaria y las urgencias de la crisis ecol贸gica, sazonados hoy d铆a por la pandemia del COVID-19, han despertado en varias de nosotras el inter茅s por su obra y su figura.

Fran莽oise hoy y ac谩

Los distintos ecofeminismos, como confluencia entre ecologismos y feminismos, han ido creciendo al calor de las luchas desde fines del siglo xx hasta nuestros d铆as. En distintos lenguajes y geograf铆as, las urgencias por sostener la vida han llevado a ensayar alternativas para comprender y transformar las injusticias del mundo que habitamos (Migliaro y Rodr铆guez Lezica, 2020). Pero la propia noci贸n de ecofeminismo no siempre ha sido una categor铆a c贸moda para el pensamiento contrahegem贸nico, en parte por haber quedado emparentado con las perspectivas esencialistas y euroc茅ntricas. Por otra parte, por la insistencia en pretender encorsetar la praxis ecofeminista en el pensamiento moderno occidental, invisibilizando otras genealog铆as como, por ejemplo, las de los pueblos del Sur global.

En la literatura ecofeminista, Fran莽oise d鈥橢aubonne suele aparecer mencionada en el inc贸modo lugar de precursora; una construcci贸n de figura de pionera que parece confinarla a una referencia de compromiso que r谩pidamente se pasa por alto. No parece un destino feliz para alguien que cultiv贸 un pensamiento osado al comp谩s de los debates pol铆ticos de su 茅poca. Tampoco lo ser铆a hacer un culto a su persona. De lo que se trata es de entrar en di谩logo con ella, pensar su producci贸n escrita en relaci贸n con su tiempo vital y, sobre todo, plantearse qu茅 claves nos aporta para los desaf铆os en un mundo pand茅mico y profundamente desigual.

Fran莽oise escrib铆a con vehemencia e irreverencia. Puede que no siempre fuera prolija, y, sin bien hoy tendr铆a muchos aspectos que discutirle,[2] hay otros que, tras adentrarme en su biograf铆a, no podr铆a atribuirle. No considero que su propuesta ecofeminista se base en una supuesta esencia femenina biologicista que emparente mujeres con naturaleza (deriva que s铆 le cabe a algunas vertientes del ecofeminismo espiritualista y al feminismo radical transexcluyente). Tampoco valoro su propuesta pol铆tica como conciliadora con el capitalismo o como un intento de mitigar los efectos adversos del desarrollo (como s铆 intentar谩 hacer el ambientalismo de g茅nero a trav茅s de las herramientas de organismos multilaterales de cr茅dito). Lo que s铆 puedo atribuirle es la rabia. Porque Fran莽oise escribi贸 con rabia. Y se anim贸 a hacerlo en un mundo donde el enojo nos ha sido negado a las mujeres, y eso incomoda.

Hoy, algo de su lucidez sirve para interpelar el lugar que ocupamos las mujeres y las disidencias en un sistema que insiste en servirse de nuestras capacidades mientras nos se帽ala que estamos de sobra. M谩s a煤n en medio de una pandemia que no inventa nada, pero agudiza todo. Somos las primeras en ser despojadas de la tierra f茅rtil, el aire sano y el agua limpia. Somos mano de obra barata y precarizada de la cual se sirve la industria agroalimentaria para producir alimentos plagados de agrot贸xicos.

Somos quienes soportamos el abuso sexual cuando la masculinidad hegem贸nica campea por nuestros territorios. Nos vemos afectadas en nuestra vida cotidiana cuando aparecen las grandes obras de infraestructura que el agronegocio requiere, cortando por el medio nuestros barrios y pueblos. Somos quienes cargamos en nuestras espaldas con los cuidados de un sistema que enferma. Somos expulsadas y olvidadas de las organizaciones sociales que se estructuran bajo una l贸gica patriarcal. Somos quienes sufrimos la violencia cuando nos dicen que nos quedemos en casa sin importar si tenemos casa. Y esa perspicacia que nos trae Fran莽oise sirve tambi茅n para comprender por qu茅 somos nosotras quienes nos alzamos en rebeld铆a y sostenemos con digna rabia nuestras utop铆as.

Hay una fotograf铆a de Fran莽oise que me encanta: un retrato en blanco y negro. Se la ve a帽osa, con el pelo cano y corte de ni帽a. Mira a la c谩mara de frente y se vislumbra una media sonrisa en el gesto serio, como si supiera algo que nosotras reci茅n estamos descubriendo.

Algo as铆 como una t铆a abuela exc茅ntrica que encarna desde su propia biograf铆a la posibilidad de ser y hacer de otro modo. Y que sabe que, a pesar de los pesares, su apuesta vale la pena. Quiz谩s sea tiempo de escucharla.

* Universidad de la Rep煤blica, Uruguay. E-mail: alicia.migliaro@gmail.com.

[1] Recomiendo especialmente el panel virtual de presentaci贸n del libro, organizada por la editorial Verso Book el 10 de diciembre de 2020 (Verso Books, 2020).

[2] Por ejemplo, su concepci贸n de la maternidad como una mera relaci贸n de opresi贸n y sumisi贸n. A la luz de la politizaci贸n que ha hecho el feminismo de las maternidades y, sobre todo, considerando el peso que han tenido en los grupos de madres y comunidades organizadas en la emergencia de luchas socioambientales, esta postura amerita ser discutida. Otro ejemplo podr铆a ser su adhesi贸n inicial al discurso que entend铆a la superpoblaci贸n como significante de la crisis ambiental en la d茅cada de 1970 sin considerar la violencia colonial que este planteo conlleva.

