De parte de Contra Todo Nocividad June 24, 2021 22 puntos de vista

Editorial

Dirigiéndonos hacia el mundo tecnototalitario que no queremos ver…

Entre febrero y marzo del 2020 fuimos testigos de cómo el mundo tal y

como conocíamos desaparecía, y como bajo el mandato de crisis sanitaria

la realidad jerárquica y de dominación en la que nos veíamos sumidos se

tornaría más represiva, más tecnocrática y permisiva con la ejecución

del poder por parte del estado.

• Devastación, crisis planetaria y pandemia:

Pese a la incertidumbre sobre el origen de la Covid 19, pues poco

“importa”, entendemos que el continuo desarrollo de la civilización y

progreso técnico suponen la invasión y destrucción de los ecosistemas.

El extractivismo, la contaminación del aire y el suelo está suponiendo

la destrucción del planeta, bajo la idea de progreso se está

persiguiendo la dominación de la naturaleza; investigaciones sobre

procesos biológicos por medio de nanotecnología, investigaciones con

distintos patógenos y las reacciones de estos… en definitiva, todo ello

nos expone a nosotros y al medio a diversas nocividades, de las cuales

nuestro organismo no está preparado para enfrentarlas, que son un caldo

de cultivo para el desarrollo de enfermedades

Además, los virus y patógenos son los organismos más abundantes en la

tierra, por ello, la aparición de virus de características específicas

en una región concreta es común y está asociado a la aparición de

enfermedades endémicas, enfermedades con un amplio número de contagios

en una región concreta en un periodo de tiempo concreto. Sin embargo,

una pandemia es la propagación simultánea e incremento acelerado del

número de casos en todos los rincones del planeta; Las pandemias son

producto de las grandes densidades poblacionales, relaciones

internacionales (viajes de empresa, viajes de directivos

gubernamentales, rutas comerciales), grandes medios de transporte… en

definitiva, la devastación planetaria y continuo desarrollo de la

civilización presentan una estrecha vinculación con el desarrollo de

enfermedades y pandemias.

• La creación de opinión a través del miedo, pandemia informativa:

La crisis sanitaria genera un panorama más represivo, la declaración del

estado de alarma permite el aumento de la presencia policial (dotándoles

de un poder superior al que ya tenían), la presencia militar en la calle

y el encierro de todas las personas en casa , salvo las personas mal

llamadas héroes que sí podían salir a la calle para trabajar , pues pese

a que hayan querido dar la imagen de que durante la crisis sanitaria el

mundo se paró la realidad es que ellos han continuado de una manera u

otra el ciclo productivo, pues obviamente la clase dominante nunca

pierde.

Ante la situación de Estado de alarma y las diversas situaciones

incoherentes y precarias en la que nos estamos viendo sumidos lo normal

sería preguntarse ¿Cómo logran que la población acepte y acate sus

órdenes sin ser cuestionadas? ¿o incluso las defiendan? La clave está

en los medios de comunicación, el bombardeo constante en las noticias,

en redes sociales y en cualquier medio, la sensación de inquietud

generada por la incertidumbre de la que se hablaba y la continua

dialéctica de guerra en los medios de comunicación generan el caldo de

cultivo necesario para no solo aceptar, si no incluso solicitar un mayor

control de la población.

Este tipo de situación o estrategia de gobierno no es algo nuevo si no

que es algo que hemos podido observar anteriormente, por ejemplo, con la

amenaza terrorista en Francia o Barcelona.

Debemos considerar que el Estado no es solo una estructura desde la cual

se ejerce el poder sobre una determinada población, es decir, no es algo

monolítico si no que es una realidad que evoluciona y se perfecciona en

función del periodo histórico en el que nos encontremos. Esta

adaptabilidad tiene como objetivo el mantenimiento del orden, que

obviamente beneficia los intereses de la clase dominante. Esta forma de

gobernar se basa en el establecimiento de enemigos de la “paz social” y

en el cambio contaste, es decir, miedo e inestabilidad para así

reafirmarse como salvador del caos e introducir los parámetros y

novedades para establecer dicho orden. En un primer momento fue la

amenaza terrorista y hoy en día es el virus, con la diferencia de que

además la crisis sanitaria juega otro papel más que es el papel de la

ciencia, la cual hoy se la considera una divinidad llegando a sustituir

el papel que en un momento ocupó la religión. De esta manera se logra

que no se cuestione ningún tipo de práctica o medida ya que la

especialización del mundo hace que solo unos pocos tengan los

conocimientos y el resto dependan del comité de expertos. Este factor ha

dado lugar a una servidumbre voluntaria en la que incluso personas con

ideas disidentes como podrían ser ciertos grupos de izquierda o incluso

grupos anarquistas hayan acatado sin cuestionar todas las normas

impuestas por el Estado y repetido el discurso que era bombardeado en

los medios de comunicación y redes sociales (las cuales tienen una

amplia capacidad en la generación de opinión en la población más joven)

llegando incluso a alimentar el discurso estatal de la solidaridad,

donde la solidaridad se torna en tragar con toda la precarización de

nuestra vida en pro del bien común, bien que irónicamente es el

establecido por la clase dominante y en el que siempre perdemos los

oprimidos. Y es que la solidaridad solo se puede dar entre iguales, es

una herramienta para afrontar las problemáticas derivadas del sistema

que ejerce el poder sobre nosotros, lo que durante este periodo nos han

querido vender como solidaridad tiene más similitud con la resignación

cristiana que con lo que conocemos como solidaridad y apoyo mutuo.

• Ascenso y aceleración de los procesos tecnológicos:

La dirección del capitalismo hacia un capitalismo digital era un hecho

cada vez son más las tareas que realizamos por mediación de la

tecnología, son más las investigaciones hacia la sustitución de procesos

naturales por medio de elementos tecnológicos, en definitiva, nuestra

vida está cada vez más atravesada por la tecnología.

El capitalismo digital es precisamente eso, la transformación del modelo

capitalista a través de las nuevas tecnologías es un modelo de

capitalismo cuyo desarrollo se relaciona con la 2ª revolución industrial

pero que se empieza a desarrollar principalmente en los 2000 que es

cuando comienza la globalización de la cultura digital.

Aprovechando la crisis sanitaria el capitalismo ha avanzado en esta

nueva vuelta de tuerca hacia la artificialización de la vida y ha ido

conquistando nuevos espacios, por ejemplo, el mundo laboral ha dado un

paso hacia el teletrabajo, convirtiéndose esta en una práctica más

común, de manera que así las empresas podían seguir produciendo ,

logrando además romper con la capacidad de establecer lazos entre los

compañeros, algo que podía dar lugar a la organización de los mismos

contra los abusos y prácticas que se dan en el ámbito laboral, esto es

transferible a las escuelas y universidades (espacios donde las personas

comienzan a relacionarse y moverse también en un plano político) y de

esta manera se continúa normalizando la mediación tecnológica en nuestro

día a día. Por otro lado, diversos elementos electrónicos han generado

una total dependencia durante el confinamiento pues mediante la

prohibición de salir a la calle la mayoría de las personas solo podían

ver suplidas las necesidades de socialización a través de redes

sociales, videoconferencia… suponiendo un aumento del consumo de dichos

productos. Esto no solo ha afectado en las relaciones interpersonales,

laborales y sanitarias si no que también ha afectado en el plano de la

militancia pues una gran mayoría o han cesado su funcionamiento o han

continuado funcionando por medio de asambleas telemáticas y lanzando

discurso solo a través de las redes sociales abandonando el espacio

callejero, que es donde se encuentra la realidad que nos rodea y donde

se tiene que incidir en el día a día, pues es donde podemos establecer

relaciones reales y donde se puede ejercer realmente la solidaridad de

una manera práctica , por ejemplo, conocer la realidad de las prisiones

y poder solidarizarse con los compañeros presos en las distintas formas

que permite el anarquismo, establecer relaciones y actividades entre los

distintos espacios, generar un discurso visible para todos… las redes

sociales generan una realidad paralela donde no hay lugar a debates

sanos o a la ejecución de diversas prácticas , por ello, es importante

no abandonar nuestros espacios y no dejar la calle a merced de que sea

retomada por discursos que solamente benefician al poder.

El capitalismo digital tiene un importante nicho de mercado a través de

nuestros datos (Big Data) los cuales son acumulados a través de nuestra

utilización como usuarios de diversas redes sociales, aplicaciones… de

esta manera se puede obtener datos de cada aspecto de nuestra vida;

datos de movimiento, sanitarios, gustos musicales y visuales, intereses

políticos y un larguísimo etcétera. Para la obtención y almacenamiento

de semejante cantidad de datos se requiere de una amplia cantidad de

sensores, es decir, una Sensorización de la realidad que nos rodea.

La tecnificación de la vida cotidiana persigue el desarrollo de la Smart

city, es decir, el desarrollo de ciudades tecnológicas en el que todo el

desarrollo de la ciudad es sensorizado, funciona eléctricamente y todo

está interconectado. Ya hemos hablado en alguna ocasión sobre la Smart

city y como esta ha sido vendida como la panacea ecológica y la solución

a la devastación planetaria , sin embargo, lo que este modelo de ciudad

supone es un mundo tecnototalitario en el que todos nuestros movimientos

están controlados, un mundo cuyo mantenimiento sigue requiriendo de

procesos extractivistas y procesos contaminantes del suelo, aire y agua

para la obtención de los minerales para el desarrollo de los chips que

permitan su funcionamiento, por no hablar del impacto en el consumo

energético… así que poco importa que este modelo de ciudad no produzca

apenas CO2 si se va a llevar al planeta entero de por medio.

La Smart city está relacionada con toda la tecnología Smart , de hecho

una manera de fomentar su aceptación es por medio de la introducción de

este tipo de tecnologías en elementos que usamos diariamente , es decir,

construir la Smart city de manera progresiva , sin embargo, un mundo

interconectado tiene sus limitaciones y requiere de continuos avances en

el Hardware para poder desarrollar más su software , por ejemplo, para

aumentar la velocidad de conexión y que esta funcione correctamente se

requiere de un hardware que presente más repetidores en longitudes más

cortas y es bajo esta lógica que entra en juego la red 5G la cual

supone más 50.000 satélites y es un avance hacia la artificialización de

nuestra vida y una importante baza en el capitalismo digital.

Como ya hemos mencionado anteriormente el ciclo capitalista aprovecha

las crisis para buscar nuevos nichos de mercado, sometiéndonos a grandes

cambios debido a su evolución al capitalismo digital. Dicha evolución va

encaminada a una tecnificación del trabajo dando lugar a una sociedad

dividida en incluidos y excluidos. Sin embargo, estos cambios no pueden

ser introducidos de manera abrupta si no que para favorecer la

asimilación de todos estos procesos y cambios se hace uso de una técnica

conocida como nudjet o empujoncito; teoría desarrollada en 2008 que se

basa en el diseño de la arquitectura decisional de manera que se induzca

a la toma de decisiones en función del beneficio social y beneficio

propio.

• Nudging anarquista: empujemos al estado y el capital a su destrucción.

Somos conscientes de que no hay una varita mágica sobre como afrontar el

mundo tecnototalitario hacia el que pretenden dirigirnos, sin embargo,

vemos necesario incitar a la reflexión, plantearse las tácticas

existentes o desarrollar nuevas tácticas ya sea para construir o para

pasar a la ofensiva y todo ello pasa por reencontrarnos en espacios, en

las calles, es decir, generar las distintas situaciones que nos permitan

reencontramos, hablar y hacer.

Consideramos necesario recuperar términos que han sido tergiversados

como la solidaridad, como ya hemos mencionado anteriormente la

solidaridad no es tragar con los despidos, no es tragar con que solo

podamos relacionarnos a través de pantallas, no es tragar con la

continua destrucción del planeta citando al texto la solidaridad como

arma de la publicación Madrid cuarentena city nº2 decimos “ la

solidaridad es un arma cuando se rebela con el fin de cambiar el estado

de las cosas y no de perpetuarlo. La solidaridad nace del apoyo mutuo,

del conflicto y del ataque. No desde las rejas de nuestros balcones ni

desde los ecos de los aplausos. No dejemos que perviertan el significado

de la solidaridad y cuando llegue el momento de mostrarla ¡Saquea, roba,

ataca y protege a los tuyos! El establecimiento de redes para poder

afrontar las distintas problemáticas que nos atañen es una buena forma

de llevar a cabo la solidaridad.

Una de las posibilidades, que no la única, para poder establecer una

confrontación contra todo lo que nos rodea es por medio de los grupos de

afinidad, estos no son grupos de amigos o un club social si no que es

un grupo de personas que se conocen, saben como trabajan y piensan en

distintos aspectos, estos grupos tienen la capacidad de profundizar

tanto en un plano teórico como en un plano práctico y la conexión de

estos grupos con otros grupos, individualidades, colectivos , grupos

formales etc. Tienen la capacidad de afrontar lo que se nos viene encima

de las distintas formas que el anarquismo permite. Pues solamente

alejándonos de los distintos grupúsculos que de manera más o menos

crítica defienden los discursos procedentes del poder, las empresas y

defensores de la tecnociencia podremos destruir lo establecido. ¡Estemos

preparadxs!

