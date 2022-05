–

Compartimos extractos de estos 2 art铆culos sobre esta fecha conmemorativa (no de fiesta) que son parte de nuestro proyecto (peri贸dico y blog) desde alguna parte de los Andes usurpados por el estado peruano. Esperando sirva para la reflexi贸n.

Notas reflexivas sobre proletariado, trabajo y progreso

Entendemos que el sistema, a煤n luchando contra ello, nos obligue a muchxs a trabajar (o buscar otras formas de tener lo vital), pero no compartimos la idea de que unx se tenga que sentir orgullosx ni parte de esa gran masa explotada (mostrar solidaridad s铆, eso no lo negamos) que d铆a a d铆a refuerza los cimientos de sus propias c谩rceles. Ni compartimos la idea que nuestra m谩xima sea el llamado 芦trabajo digno禄 (ser铆a lo mismo que luchar por un Estado verdaderamente democr谩tico) , pues la esclavitud (ninguna) jam谩s ser谩 dignificante.

Disculpen, pero no marchar茅 el 1ero mayo: sobre la autocomplacencia de la 鈥渕emoria鈥 anarquista en nuestra regi贸n.

Confundida, ya no pod铆a volver a leer aquellos libros de historia del anarquismo peruano. Ni los nuevos, ni los viejos. Avergonzada, por creer que estaba siendo muy revisionista fui a la b煤squeda del feminismo pregunt谩ndome: 驴Y si lo interseccional es la esperanza para m铆?

Me informe que todas aquellas corrientes sobre historia, ven铆an a pulso por el activismo de los 60`s y 70`s. El feminismo impuls贸 la recuperaci贸n de las mujeres y puso en discusi贸n el g茅nero, el ambientalismo busc贸 la ca铆da del antropocentrismo hist贸rico as铆 como cuestion贸 el papel del 鈥減rogreso鈥 humano, las otras especies de animales ya son 鈥渧isibles鈥 en los documentos hist贸ricos, y a la par la cuesti贸n interseccional iba aumentando: sexo, g茅nero, etnia, clase y edad.

Hasta se me vino a la mente las posibilidades de un libro de historia sobre el impacto de la luz el茅ctrica en los insectos de nuestra regi贸n. La cuesti贸n del desequilibrio se observa en abundancia en los lugares pitucos donde a cada 2m hay una l谩mpara y donde los cuerpos de aquellos 鈥渁n贸nimos鈥 descansa el sue帽o eterno de 鈥渋caro鈥 (recordemos que los insectos est谩n en la ruta hacia la extinci贸n por culpa del cambio clim谩tico y el accionar de la humanidad).

Querida lectora, as铆 me hice un gran problema. Ya no pod铆a ir a celebrar algo con un discurso tan cuadriculado y masculino. Ya el 1ero de mayo, as铆 coloquen im谩genes de Miguelina Acosta, no es de mi gusto. Me huele a algo desfasado, no por los est煤pidos argumentos neoliberales, sino porque se busca indirectamente revivir aquellas formas de 鈥渕ilitancia gloriosa鈥 que con todo respeto se parece mucho al discurso comunista y hasta aprista.

Esta autocomplacencia que se encubre en el manto del 鈥渞escate鈥 de la historia del anarquismo no es mas que una excusa para no renovar nuestros discursos. Si bien existe grandes prejuicios en las interpretaciones hist贸ricas sobre el anarquismo peruano, de algunos sectores pol铆ticos, no se contribuye nada imponiendo otro discurso que adem谩s de dogm谩tico es aburrid铆simo.

Generando un discurso dogm谩tico no har谩n que la izquierda conservadora deje de usar a sus 芦铆dolos禄 anarquistas鈥(foto de una banderola de un grupo de esa izquierda, en la que hab铆an colocado el rostro del anarquista Manuel Gonzales Prada, como ejemplo de ese discurso que f谩cilmente puede ser usado).

Espero que alg煤n d铆a ser comprendida y no terminar aislada. Existe en nuestra regi贸n una especie de neblina sobre la historia del anarquismo que la hace repugnante para m铆. Quiz谩s se despeje en alg煤n momento y pueda encontrarme de forma adecuada a aquellas figuras hist贸ricas鈥 hasta ese momento no 芦celebrar茅禄 a aquellxs 鈥渃ompa帽erxs鈥 en una marcha del 1ro de mayo.

