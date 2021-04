–

Sumario del n煤mero:

En el mundo: Reacci贸n de las mujeres. Hait铆 manifestaciones antigobierno. Argentina, 45潞 aniversario del golpe militar. A 10 a帽os de las revoluciones de 2011

Aqu铆 y ahora: Elecciones Madrid, contra las derechas.

Especial: Con la emersi贸n femenina.

Vida chs: Hay una escuela en el bosque鈥

Culturas: 150 a帽os de la Comuna de Par铆s



Recordando a la peque帽a maliense.

隆Acogida sin condiciones, para todas/os!

Millares de personas llegan a las costas espa帽olas buscando una vida mejor.

Vivir mejor en la mayor铆a de los casos es simplemente procurar seguir viviendo. Huyen de las guerras, de los abusos, las ablaciones, los matrimonios forzados, la trata. Emprenden el viaje en embarcaciones imposibles, los llamados cayucos. La mayor铆a parten desde Dajla, en el Sahara Occidental, con destino a Canarias despu茅s de haber atravesado, muchos de ellos, Costa de Marfil, Burkina Faso, Mali, Mauritania. Son agricultores y pescadores africanos y, entre ellos, muchas mujeres y ni帽as/os. Los peque帽os se adentran en el mar. Con sus madres o solos. Una aventura infernal. Los Estados y sus gobiernos, bur贸cratas y responsables de las muertes, no han tenido tiempo de cambiar 鈥渆l protocolo鈥 de llegada: traslado a un Centro de Acogida Temporal de Extranjeros (CATE) o a las dependencias policiales donde pueden ser detenidos formalmente por 72 horas y el mismo tratamiento se da a peque帽os/as separ谩ndoles de sus personas de referencia, como ha hecho Trump.

Muchos de los peque帽os que sobreviven est谩n solos en los hospitales. Sola estuvo hasta casi el final la peque帽a maliense de 24 meses que falleci贸 por deshidrataci贸n severa el domingo 21 marzo, tres d铆as despu茅s de su llegada. Queremos imaginarla jugando y riendo junto a su madre y sus hermanos. Todav铆a no sabemos su nombre. Podemos imaginar c贸mo est谩 su madre.

Son miles de ni帽as y ni帽os que han llegado en estos meses de Covid. Solo en octubre pasado llegaron 2.000. En lo que va de a帽o han logrado desembarcar en Canarias 2.600 ni帽os y j贸venes. Es una tendencia imparable de los 煤ltimos a帽os en todo el mundo.

Hay muchas personas voluntariosas sensibles a esta situaci贸n. A veces, nos encontramos con gestos peque帽os pero significativos donde no los esper谩bamos, como los que han protagonizado los futbolistas alemanes y noruegos denunciando la terrible condici贸n de los inmigrantes que construyen en Qatar las instalaciones para el Mundial de 2022.

En Canarias, asociaciones como Caminando Fronteras, y otras, se ocupan de denunciar la situaci贸n y de avisar cuando una embarcaci贸n se encuentra en peligro, adem谩s de tratar de acoger y ayudar a los que llegan. La asociaci贸n Somos red convoc贸 una acto a orillas del mar para recordar a la ni帽a fallecida, y para exigir que las personas puedan moverse libremente y no someterse a viajes tan peligrosos. Muchas de las personas que emprenden el viaje no llegan nunca.

Todos saben que las cifran que se dan de los desaparecidos en el mar son muy aproximativas a la baja. Con la llegada del verano se multiplican los intentos.

Desde Socialismo Libertario hemos defendido siempre la libre circulaci贸n de las personas denunciando a los Estados y al sistema. Aun en la delicada situaci贸n que vivimos con la pandemia, es ben茅fico y necesario ampliar las miras, reflexionar y pensar en nuestra especie y, sobre todo, en sus peque帽os que deber铆an ser cuidados para ser felices, para aprender y crecer y no obligarlos a jugarse la vida por culpa de los Estados y de la indiferencia de las gentes.

Anabel Cubero

28 marzo 2021