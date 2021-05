–

De parte de Socialismo Libertario May 15, 2021 53 puntos de vista

Sumario del n煤mero:

En el mundo: Claroscuros afganos. A 10 a帽os de las revoluciones de 2011.

Aqu铆 y ahora: Elecciones 4-M, Madrid, a pesar de todo, no es Espa帽a.

Vida chs: Hay una escuela en el bosque鈥

Culturas: Riane Eisler, 鈥淓l c谩liz y la espada鈥. A prop贸sito de la primavera. Las promesas se mantienen

Especial de la CHS.

El empuje es la vida, a pesar de todo.

Hay motivos para sonre铆r y no dejarse aplastar por las circunstancias externas e internas. Depende del cristal con el que se mire la vida en general y la realidad humana en particular. Depende del enfoque que quieras darle al pensamiento. Hay motivos para sentirse bien y buscar estar bien y para todo lo contrario, porque vivimos tiempos tremendos, porque la condici贸n humana ha empeorado y cosas peores ocurrir谩n sobre todo por causa de la decadencia del sistema y de los poderes opresivos que dominan. As铆 que no se trata de obviar esta situaci贸n, sino de recolocarla. En la decadencia del dominio se ve tambi茅n la emersi贸n positiva, la fuerza de la vida, el deseo de vivir mejor.

La primera opci贸n es la mejor, y no es una expresi贸n de deseo, no es algo ilusorio, est谩 demostrado que se activan circuitos cerebrales del placer y la felicidad, dependiendo del enfoque y la mirada, del cuidado personal, del encuentro humano.

El ser humano es un organismo complejo. Mente y cuerpo est谩n 铆ntimamente conectados y son inseparables. 芦Algo tan sencillo como un abrazo reduce la segregaci贸n de cortisol, la 鈥渉ormona del estr茅s鈥 y propicia la 鈥渉ormona de la felicidad鈥澛, como dicen, entre otros, la Asociaci贸n Americana de Psiquiatr铆a, y muchos estudios neurocient铆ficos. Y el aislamiento social, privarse del contacto con otras personas (f铆sico y ps铆quico, atenci贸n a internet), aumenta el riesgo de morir por otras causas que las que han provocado el aislamiento, como la Covid, por ejemplo.

Depende de la mirada. La disminuci贸n del ruido consolida la presencia de ballenas y delfines en la costa del Garraf (Sitges); 芦se ha constatado un mayor acercamiento, y la respuesta no es s贸lo la Covid. Hay otros factores, como que la gente ha mirado al mar m谩s y ha podido registrarlo, por ejemplo禄, dice Raga, catedr谩tico de zoolog铆a de la Universitat de Valencia.

Los ancianos no s贸lo sufridores e indefensos. Un 煤ltimo informe del Centro de Investigaciones Sociol贸gicas sobre el estado de salud durante la pandemia en este pa铆s, especialmente en los mayores, indica en estos 煤ltimos una fortaleza en 芦actitudes y emociones禄 sorprendentemente alta. Los mayores de 65 a帽os son el 25% de la poblaci贸n, m谩s de 9 millones de personas. S贸lo 300.000 de 茅stos viven en residencias (donde m谩s aument贸 el 铆ndice de mortandad aparentemente por la Covid) y las razones parecen ser 芦el sentimiento de 茅xito cotidiano, de supervivencia modesta, del 鈥渜uerer estar bien鈥 triunfando sobre el dolor y el riesgo禄, concluyen.

La vida se abre paso. El jueves 29 de abril, en plena noche en la obscuridad del mar, dentro de una patera, una mujer daba a la luz, ayudada por otras mujeres, anudando el cord贸n umbilical con un cord贸n de zapato. Fueron rescatados al d铆a siguiente a 13 km de las costas Canarias.

Malika es una ni帽a de Costa de Marfil a la que su madre salv贸 de la ablaci贸n, huyendo y pagando con su propia vida la felicidad de la peque帽a cuando se hundi贸 el cayuco que rescataban. A ella el m茅rito, y la culpa a las malditas fronteras y Estados.

Tambi茅n nosotros y nosotras, a nuestro nivel, y con humildad, hemos querido Reaccionar (02 abril 2020, texto de la Corriente Humanista Socialista publicado en SL129). Con seguridad, pero sin resignaci贸n, no nos hemos parado. Ha reaccionado toda la gente que ha sido protagonista de la Campa帽a de Autofinanciaci贸n, los y las que han participado en las charlas por la emersi贸n femenina contra la negaci贸n de los g茅neros, en las presentaciones de libros, como De Egipto a Siria (2011). El principio de una revoluci贸n humana y sus antecedentes. Y seguiremos con los Grupos de lectura y discusi贸n alrededor de la Declaraci贸n de la Corriente Humanista Socialista y otros textos que se editar谩n.

En estos meses ha sido un placer y un bien conocer a gente nueva, renovar relaciones, cualificar mejor las existentes.

Se puede elegir concentrar la mirada en lo que nos hace mejores, en la gran minor铆a de voluntariosos/as que se prueban a cambiar mejorando a pesar de las circunstancias.

Anabel Cubero

9 de mayo 2021