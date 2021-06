–

Sumario del n煤mero:

En el mundo: China, el espejismo de las 鈥渃iudades inteligentes鈥.

Aqu铆 y ahora: Ceuta, la b煤squeda de una vida mejor.

Largo verano y naval. Empieza el largo Verano en Vallombrosa y Naval.

Afirmativos contra el negacionismo: La naturalidad humana a defender .

Culturas: La lucidez de la memoria centenaria de Viola Fletcher.

Especial di谩logos del cronista viernes.

De repente, el pr贸ximo verano鈥

Nos despertaremos inundados por el sol, con unas ganas irresistibles de ir al mar, o bien de caminar entre los montes, o de sumergirnos en un lago; oiremos el alegre bullicio de las ni帽as y los ni帽os en el patio, charlaremos con la se帽ora del piso de arriba, veremos sonriendo que esa chica del edificio de al lado est谩 saliendo finalmente con ese chico, c贸mplices los perros que les acompa帽an; acariciaremos a una persona amada con una dulzura ins贸lita. Nos preguntaremos si es un sue帽o y nos convenceremos de que no: es cierto, estamos saliendo de esto. Advertiremos una confianza incontenible que se abre camino y la alegr铆a que deriva de ella, pero no olvidaremos; y las l谩grimas caer谩n recordando a las personas m谩s fr谩giles que sufren y a las que no lo han conseguido.

Reconocedlo: os hab茅is imaginado algo as铆. 驴No? Ya ver茅is que lo hac茅is. Est谩 en nuestra naturaleza nutrir la esperanza, pero no conseguimos hacer de ello una cultura. No todav铆a, pero podemos probarnos. De esto hablamos cuando hablamos de compromiso.

Intentar dar cerebro y coraz贸n, cabeza y piernas, escucha y voz a la esperanza, haciendo de ella la principal raz贸n sentimental de nuestro camino en el mundo. Es necesario reflexionar sobre esto, pero con pasi贸n, imaginarse el futuro pero reinterpretando el pasado, ocuparse de lo concreto cotidiano sabiendo que no hay nada

m谩s concreto en nuestro ser profundo, vivir los afectos lo mejor posible, por tanto saberlos cualificar, relacionarse y dedicarse a los otros pero con autoconciencia, probar a afirmar y a vivir la vida en todos los aspectos sabi茅ndose defender de las amenazas; sobre todo es necesario unirse, ser/estar juntos y aprender a hacerlo.

驴Es posible? Oh, s铆 que lo es, si se quiere y se elige, sin hacerse pel铆culas ut贸picas o apocal铆pticas, que a menudo coinciden, empezando por uno/a mismo y por quien es m谩s cercano. Suscitar el protagonismo que est谩 en cada

una/o de nosotros, descubrir esa libertad y afirmatividad de la que os hablamos en este peri贸dico, decirse y hacerse decir, seguir busc谩ndose despu茅s de haberse encontrado, aprender los maravillosos descubrimientos de la sinceridad y los fant谩sticos paisajes de la lealtad, sostener los mejores valores humanos mientras los estamos experimentando. Todo esto juntos en amistad expansiva, es decir, positivamente contagiosa.

Pens茅moslo un momento: cu谩ntas y cu谩ntos buscan un camino similar y podr铆an estar disponibles para emprenderlo; y cada una/o de ellos es especial: merece respeto, atenci贸n, merece ser buscado.

Ser/estar juntos en minor铆a: una minor铆a motivada y cualificada que huye y afronta la extraneidad difusa de las gigantograf铆as sociales que nos rodean, una minor铆a orgullosa, alegre y combativa, 驴y c贸mo si no? 驴Estamos hablando de sustraernos? En un cierto sentido ciertamente s铆: sustraernos y contraponernos al anonimato, a la

alienaci贸n, a la mecanizaci贸n, a la frialdad; a la negatividad que se convierte en negaci贸n de la especie humana, de sus g茅neros, de la entereza psico-som谩tica de las personas; a la ignorancia y a la superficialidad aburridas, nauseabundas y mortificantes de las escuelas y de las academias; a la violencia b茅lica y cotidiana que se propaga golpeando en primer lugar a las mujeres, ni帽as/os y personas que vienen de otros pa铆ses; a las prepotencias estatales.

驴Pens谩is realmente que a la larga se puede convivir ben茅fica y pac铆ficamente en estos desiertos ultra poblados de humanidad alienada?驴Podemos aceptar que formamos parte de mayor铆as de zombis ac茅falos que sobreviven separados los unos de los otros? Porque su decadencia nos arrastra hacia estos lugares, a veces lo advert铆s y sent铆s que, ciertamente, no es lo que quer茅is. Por tanto, sustraerse en minor铆a con paciencia y determinaci贸n, sin miedo a serlo: 驴conoc茅is quiz谩 otros caminos?

驴Podemos todav铆a anhelar catarsis del siglo XX? 驴Queremos todav铆a albergar ilusiones peligrosas sobre cambiar el mundo de repente? En cambio sustraernos, cambiar y proponer es cre铆ble y posible, pero s贸lo en raz贸n de una b煤squeda constante y coherente de afirmaci贸n positiva en todos los terrenos.

Entonces s铆, es necesario elegirse a s铆 mismos y relaciones libres y perspectivas de comuni贸n, es necesario ser en minor铆a. Hemos empezado y no sin esfuerzos y dificultades, que afrontamos juntos; nos damos cuenta, cada vez m谩s, que ser minor铆a es 煤til, es posible, es mejor, es bello.

El verano llegar谩, pero hagamos que no sea una ilusi贸n. La primavera surge justo mientras escribimos, entonces, 驴por qu茅 no probar a vivirla ya? Como dec铆a un profesor de matem谩ticas, la tenemos dentro: por tanto, descubr谩mosla y hag谩mosla florecer junto a quien la elige con nosotros, hagamos florecer el compromiso alegre,

responsable y propositivo .

Este art铆culo fue escrito el 21 de marzo de 2021 y publicado como editorial en La Comune n潞375, de ah铆 las referencias a la primavera que se vive y el verano que se vivir谩.