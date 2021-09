–

De parte de Socialismo Libertario September 19, 2021

Sumario del n煤mero:

Contra la homofobia y las discriminaciones, libres de elegir a qui茅n amar

Los 11 de septiembre de la 鈥渄emocracia belicista鈥 (p谩gs. 3 por el mundo)

La realidad humana en primer plano (p谩gs. 4/5 afganist谩n)

Comprometerse por la vida, vivir comprometi茅ndose di谩logos del cronista viernes (p谩gs. 6/7)

Ceuta. Sue帽os y esperanzas m谩s all谩 de las fronteras(p谩g. 8 aqu铆 y ahora)

Sobre el Seminario de la DTM de la CHS. (p谩g. 9 vidadelacorrienteyde SL)

Zivia,Justina,Mire y las otras.La memoria femenina del bien (p谩gs. 10/

En el curso que comienza conocer, reflexionar, comprometernos por una vida mejor.

Comienza el curso y para muchas y muchos es un momento de pasaje en el que se entremezclan recuerdos del verano que acaba y nuevos prop贸sitos. Y si est谩s leyendo estas l铆neas probablemente, de alg煤n modo, ambas cosas, recuerdos y prop贸sitos, memoria e imaginaci贸n, no estar谩n separadas del pensamiento de nuestra humanidad, de la esperanza ante sus mejores expresiones, del dolor por los dramas que vive.

Probablemente, gozando de tus amistades y amores, no queriendo olvidar el asesinato hom贸fobo de Samuel, has so帽ado con que por fin cada uno y cada una pueda elegir libremente a qui茅nes amar.

Probablemente, evocando el abrazo de aquella voluntaria, Luna, cuya foto recorri贸 el mundo, has deseado que lleguen a buen puerto aquellos que cruzan el mar en busca de una vida mejor. Puede que hayas tratado de orientarte ante el caos informativo que envuelve Afganist谩n, pensando en el temor de sus gentes y solidariz谩ndote

con quienes han conseguido escapar, desconfiando a la vez de los Estados que desde este lado del mundo se presentan como alternativa a aquel horror.

Nosotras y nosotros tambi茅n, y tratamos de hacer de ello en este peri贸dico un motivo de reflexi贸n: sobre la vida, sobre la mejor humanidad que emerge sin tregua, sobre los poderes opresivos y su decadencia imparable.

Sabemos que no podemos cambiar el mundo ni resolver de conjunto los problemas de una sociedad de extra帽os, pero esto no significa resignarnos ni mirar para otro lado, sino m谩s bien mirarnos dentro y mirar a los otros y otras a los ojos para descubrir la posibilidad, totalmente humana, de una vida mejor. Podemos elegirlo, cada uno y cada una, afirmando relaciones libres y perspectivas de comuni贸n ben茅ficas: de esto trata nuestro compromiso, como podr谩s apreciar tambi茅n en estas p谩ginas. Siendo una minor铆a alegre, orgullosa y combativa, como dec铆a el editorial de nuestro anterior peri贸dico.

De todo ello quisi茅ramos hablar contigo, para seguir conoci茅ndonos o comenzar a hacerlo, t煤 a t煤, cara a cara,en la plenitud de nuestra sensorialidad y no tras las fr铆as pantallas que bajo la ilusi贸n de unirnos nos a铆slan cada vez m谩s. Empezando por compartir lo que nos suscita este peri贸dico. No imaginamos una mejor manera de comenzar este curso.

Anika Lardi茅s

4 de septiembre de 2021