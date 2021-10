–

De parte de Socialismo Libertario October 16, 2021

Sumario del número:

Payam-e-Zan: el mensaje de las mujeres (pág. 2 una especie dos géneros)

Científicos que dicen la verdad (pág. 3 afirmativos contra el negacionismo)

Brasil:nativos en lucha por la vida (pág. 4 por el mundo)

A propósito de la solidaridad en el mar (pág. 5 solidaridad)

Naturaleza, cultura y compromiso valorial /3 (págs. 6/7 diálogos del cronista viernes)

Erupción en la Palma. No somos más fuertes que el volcán (pág. 8 aquí y ahora)

Andreu Nin: la cultura y la revolución (pág. 9 memoria)

El hombre prehistórico es también una mujer (págs. 10/11 culturas)

Entre la solidaridad y los desastres (no sólo) naturales.

En La Palma la erupción volcánica sacude la vida de miles de personas. De repente las certezas se tambalean por un hecho en parte previsible pero que se escapa de nuestro control. Los medios informativos alimentan el morbo, la política pone en escena su espectáculo cada vez más cansino. Una oleada de solidaridad hacia las personas que lo han perdido todo, o casi, como siempre permite enfrentar la emergencia más inmediata hasta el punto de que los voluntarios se han visto desbordados por la llegada de ayuda de todas partes.

¿Habría sido posible evitar tanta destrucción? ¿Por qué tantas zonas peligrosas en muchos lugares del planeta están habitadas?

Hace poco, temporales y aluviones arrasaron una parte de la costa mediterránea dejando en evidencia el legado de un desarrollo sin sentido basado en cemento y ladrillo.

En Murcia, miles de personas se manifiestan por la situación tremenda que vive el Mar Menor, resultado de una combinación nefasta de factores que amenazan la vida de muchas especies, también la nuestra.

En Barcelona, Madrid y también en Palma de Mallorca miles de personas protestan contra proyectos de gigantismo social: ampliar aeropuertos, destruir áreas naturales, proyectos que tienen como finalidad ganancias inmediatas entrelazados a una cierta manera de entender la vida masificada en las ciudades en las que el coste de la vida misma ya es insoportable, como demuestra en particular la subida inmoral del precio de la luz o los precios abusivos de las viviendas.

Quienes queremos reaccionar buscando una manera de vivir mejor, nos enfrentamos además a minorías acaparadoras y, en esta época también, a teorías que niegan el calentamiento global y sus consecuencias o incluso la pandemia que estamos viviendo, alimentando actitudes irresponsables e individualistas. En cambio, podemos enfrentarnos a estos hechos considerándonos como parte de la naturaleza primera, una parte especial, la única que sepamos que puede preguntarse cómo queremos ser y qué podemos cambiar en nuestras vidas. Son temas complejos y más que nunca urgentes que queremos plantearnos partiendo de los mejores ejemplos humanos, expresando nuestra cercanía con todos los que sufren las consecuencias de estas tragedias, pero sobre todo uniéndonos con todas aquellas personas voluntariosas que no se quieren conformar.

Somos también conscientes de que los mejores ejemplos no son suficientes si de ellos no hacemos cultura, reflexión, ejemplos de vida cotidiana. En este sentido queremos contribuir de manera humilde pero combativa con nuestro periódico y como Socialismo Libertario, un espacio humano de personas e ideas que nos gustaría que fuera cada vez más alimentado y fortalecido gracias a las contribuciones de los que nos estáis leyendo.

Lorenzo Picasso

9 de octubre de 2021