–

De parte de Socialismo Libertario November 19, 2021 72 puntos de vista

Sumario del n煤mero:

Voces valientes contra la ideolog铆a transg茅nero.

Especies ex贸ticas invasoras vs. biodiversidad.

ONG prohibidas. La infamia israel铆.

Los valores en el constituirse de las subjetividades

A prop贸sito de la soledad y la pandemia.

A 10 a帽os del fin de ETA.

H茅roes, traidores y c贸mplices en el infierno nazi

Por una vida m谩s plena y feliz para todas y todos.

Afirmar y defender la libertad de las mujeres.

Ser felices junto a las personas que se eligen; construir relaciones sanas basadas en el respeto; sentir la libertad de expresar qui茅n se es a trav茅s del modo de vestir, re铆r o caminar; explorar una sexualidad que se intuye que puede ser m谩s rica de c贸mo se vive鈥 Son algunas razones de la tenaz b煤squeda de libertad de tantas mujeres, anhelos 铆ntimos que llenan p谩ginas de diarios, se susurran entre amigas o se transforman en gritos en manifestaciones como las que se han dado en estas tierras los 煤ltimos a帽os. Es esta la emersi贸n femenina que ha visto unidas a mujeres de diversas proveniencias, credos y generaciones, con un protagonismo especial de las j贸venes.

Tambi茅n a los mejores hombres que buscan rescatarse, suscitados por amigas, compa帽eras, madres, hijas, hermanas. Se ha abierto una posibilidad ben茅fica, para todas y todos, de una vida m谩s plena y feliz, porque es esto lo que palpita de fondo, aunque est茅 aun s贸lo esbozado.

Y ante esto reaccionan los hombres frustrados, que se erigen int茅rpretes del poder patriarcal. En lo que llevamos de a帽o las agresiones sexuales han aumentado un 9,2% respecto al 2019, y 8 de cada 10 son obra de parejas, exparejas o familiares. Crecen las v铆ctimas y tambi茅n los agresores menores de edad. No est谩 separado del consumo cada vez m谩s temprano de pornograf铆a o del hecho de que este pa铆s sea el tercero del mundo en demanda

de prostituci贸n. Cada asesinato, cada agresi贸n, nos duele, y en un contexto tan impregnado de negatividad es f谩cil dejarse arrastrar por la impotencia. Por eso es importante y urgente recordar, no dar por sentada esa emersi贸n, avanzar. Nada est谩 escrito, est谩 en nuestra mano, depende de nuestro protagonismo.

Avanzar antes que nada en la conciencia. Conciencia de la fuerza creativa de las mujeres, primeras artistas de la vida, origen de cada una que nace y principal garant铆a de crecimiento para las ni帽as y ni帽os. Del bien que implican los gestos de amor y cuidado que ofrecen cotidianamente ligados a la atenci贸n a los diversos aspectos de la existencia. De su mayor tensi贸n a vivir la libertad propia inspirando y buscando la de los otros y las otras.

Conciencia, tambi茅n, de cu谩nto el patriarcado ha hecho que a menudo las propias protagonistas vivan todo esto como un sacrificio, abandon谩ndose a s铆 mismas o incluso con complicidad hacia las l贸gicas machistas. Pero sobre todo, conciencia de la posibilidad de liberar estas cualidades, orient谩ndolas para el bien propio y de los dem谩s, liber谩ndose ellas mismas. Afirmar la libertad de las mujeres conviene por eso a todas y todos, porque est谩 en el coraz贸n de cualquier intento de redefinir ben茅ficamente la convivencia humana. Y es inseparable de un compromiso por defender su vida y su identidad y entereza psicof铆sica ante pseudoter铆as deshumanizantes que las nombran como 鈥渃uerpos con vagina鈥.

Nosotros y nosotras, de Socialismo Libertario, inspirados en la Corriente Humanista Socialista, estamos probando a vivirlo y teorizarlo, a sedimentarlo y hacerlo cultura, como pensamiento y praxis de la vida comprometida que hemos elegido. No sin tropiezos, pero saboreando ya el beneficio. Te invitamos a hacerlo con nosotras y nosotros, hacia este 25N y despu茅s.

Anika Lardi茅s

13 de noviembre de 2021