Los peri贸dicos suecos publicaron un anuncio conjunto para criticar el chantaje turco contra la candidatura sueca a la OTAN y la extradici贸n de disidentes turcos y kurdos a Turqu铆a.

El anuncio publicado en los peri贸dicos Aftonbladet, Expressen, Dagens Nyheter y Svenska Dagbladet fue firmado por 17 personas destacadas de Suecia. Entre ellas se encuentran escritores, editores, actores y periodistas.

El anuncio titulado 鈥溌o entreguen los editores a Erdogan!鈥 coment贸 que el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, est谩 intentando exportar su propia comprensi贸n de la libertad de expresi贸n a Suecia.

Aqu铆 est谩 el anuncio completo:

鈥淒espu茅s de las solicitudes de Suecia y Finlandia para ser miembros de la alianza militar de la OTAN, el presidente turco Erdogan describi贸 una serie de condiciones.

Una de las condiciones es la extradici贸n de varios periodistas, escritores y editores suecos de origen turco a Turqu铆a.

La demanda de Turqu铆a ha causado, con raz贸n, preocupaci贸n e incomodidad entre los que trabajamos por la libertad de expresi贸n y publicaci贸n.

Ya no es un secreto que el presidente Recep Tayyip Erdogan ha erosionado la democracia y el estado de derecho en Turqu铆a. Erdogan ha acumulado todos los poderes legislativo, judicial y ejecutivo en sus propias manos. Silencia a los periodistas y otras personas que no est谩n de acuerdo con 茅l y los mete en prisi贸n. Quienes son perseguidos por 茅l pueden ser pol铆ticos, escritores, cantantes, Youtubers. Esta lista podr铆a extenderse m谩s. Una de las v铆ctimas del r茅gimen arbitrario de Erdogan es el empresario y defensor de los derechos humanos Osman Kavala. El Comit茅 de Ministros del Consejo de Europa decidi贸 introducir sanciones contra Turqu铆a, que es miembro del Consejo de Europa, porque el encarcelamiento de Osman Kavala viola el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Tambi茅n nos gustar铆a recordar los ataques e intentos de asesinato contra destacados periodistas, Can D眉ndar, en Estambul, Erk Acarer en Berl铆n y Ahmet D枚nmez en Estocolmo.

Bajo ninguna circunstancia Suecia puede entregar editores a un r茅gimen que quiere silenciar a sus cr铆ticos lejos de sus fronteras.

Consideramos la maniobra pol铆tica de Erdogan para extraditar a las personas que se refugiaron en Suecia en libertad como un intento de exportar su propia comprensi贸n de la libertad de expresi贸n a nuestro pa铆s, Suecia.

隆No caigan en la trampa de Erdogan que abusa de su derecho de veto contra la candidatura de Suecia a la OTAN!

隆Nunca debemos negociar sobre la libertad de pensamiento y expresi贸n!

隆Protejan la libertad de pensamiento y expresi贸n!

隆Protejan el idioma kurdo!

隆No entreguen a los editores que escaparon de la represi贸n del gobierno en Turqu铆a!鈥.

A continuaci贸n se muestra la lista de las personas que firmaron el anuncio:

ROBERT ASCHBERG, Presidente del Club de Editores

KURDO BAKSI, Autor

JESPER BENGTSSON, director de la pluma sueca

ANDERS Q BJ脰RKMAN, Subdirector de Cultura del peri贸dico Svenska Dagbladet

HELENA GIERTTA, redactora jefe del peri贸dico Journalisten

G脰RAN GREIDER, autor, l铆der de opini贸n y redactor jefe del peri贸dico Dala Demokraten

ERIK HALKJAER, Director de Reporteros sin Fronteras

ALEX HARIDI, Director del Sindicato Sueco de Actores Dram谩ticos

ULRIKA HYLLERT, Jefa del Sindicato de Periodistas

LISA IRENIUS, Jefa de Informes de Actividades Culturales del Peri贸dico Svenska Dagbladet

LISA NILSSON, M煤sico/Artista

脰ZZ NUJEN, Actor/Mon贸logo

KARIN OLSSON, subdirectora de redacci贸n y jefa del Servicio Cultural, Peri贸dico Expressen

KARIN PETTERSON, Editora del Servicio Cultural del Peri贸dico Aftonbladet

AGNETA PLEIJEL, autora

GRETHE ROTTB脰LL, Directora de la Uni贸n de Escritores Suecos

BJ脰RN WIMAN, Jefe del Servicio Cultural del Peri贸dico Dagens Nyheter

ANF 鈥 REDACCION

