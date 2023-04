–

Por I├▒aki Alrui / LQSomos

Cuesta mantener la cabeza fr├şa a la hora de escribir sobre el periodista secuestrado en Polonia Pablo Gonz├ílez, y es que es casi imposible no toparse, un d├şa tras otro, con un ejercicio de hipocres├şa por parte del gobierno de mi pa├şs, que es el mismo que el de Pablo Gonz├ílez, y precisamente por ello, por lo de mi pa├şs, Espa├▒a, paso de la indignaci├│n a la verg├╝enza, del pavor a la rabia.

A la cabeza de la falsedad verborreica e institucional, siempre el Ministro de Asuntos Exteriores, Jos├ę Manuel Albares Bueno, pura contradicci├│n entre sus declaraciones a los medios o entre sus compromisos institucionales: ÔÇťEspa├▒a es un pa├şs profundamente comprometido con los Derechos Humanos, cuya protecci├│n y promoci├│n constituye un eje prioritario de nuestra pol├ştica exterior. La libertad, la justicia y la paz se fundan en el respeto a la dignidad y a los derechos inalienables de todas las personas. Espa├▒a quiere contribuir a un mundo m├ís libre, justo y en pazÔÇŁ. (Declaraci├│n en la web del ministerio, pol├ştica exterior ÔÇô derechos humanos)

Para Pablo Gonz├ílez no hay una sola palabra de apoyo desde el gobierno, tampoco de exigencia de cumplimiento de los Derechos Humanos hacia su persona por parte de las autoridades polacas que le siguen dispensando un trato que se salta todos los protocolos y convenciones existentes sobre personas detenidas, y s├ş, en la Uni├│n Europea, en un estado que tambi├ęn firma y practica la verborrea (bastante menos) sobre los tratados de Justicia y Derechos.

La chispa, el subid├│n de indignaci├│n asciende como el mercurio en el term├│metro, a ra├şz de las declaraciones, firma, apoyoÔÇŽ para el periodista Evan Gershkovich, del diario estadounidense The Wall Street Journal, encarcelado en Mosc├║ por supuesto espionaje. Bien, est├í bien que el gobierno se sume a estas peticiones. Y aunque desconozco el caso, no soy el ├║nico: les aviso de que la informaci├│n sobre este tema que nos llega (igual que sobre todo lo relacionado con Rusia o la guerra de Ucrania) viene toda desde la m├íquina de propaganda yanqui, y los tenderos de la comunicaci├│n patrios se dedican a repetir tal cual.

Ser├şa grotesco abrir una comparativa entre ambos casos, pero hay algunos datos de peso que son imposibles de obviar. Evan Gershkovich detenido a finales de marzo por parte de los ÔÇťmalotesÔÇŁ rusos ha tenido la audiencia ante el Tribunal de Mosc├║ por su primer recurso interpuesto en solo 15 d├şas, seg├║n declaraciones de su abogada, Tatiana Nozhkina, con la que cuenta desde el primer d├şa, el periodista se pasa el d├şa leyendo ÔÇťGuerra y pazÔÇŁ de Le├│n Tolst├│i (Qu├ę buen gusto!), ejercitando su cuerpo para estar en buena forma y viendo la televisi├│n en sus ratos muertosÔÇŽ Se sabe que deber├í permanecer por lo menos hasta el 29 de mayo en un r├ęgimen de prisi├│n preventiva en el centro penitenciario de Lef├│rtovo, en la capital rusa, y se le acusa de espionaje y de trabajar con la inteligencia estadounidense. El mundo entero ha podido ver sus im├ígenes durante la vista en el Tribunal de Mosc├║, al que ha podido acceder la prensa internacional sin ning├║n impedimento, y poco m├ís que decir, salvo desear que le pongan en libertad y pueda seguir ejerciendo su trabajo. Adem├ís, me congratula la asistencia y difusi├│n sobre el caso contando con el apoyo incondicional que le presta su gobierno, y destaco la iniciativa de la carta de Declaraci├│n conjunta en la reuni├│n del Consejo de Seguridad de la ONU sobre la represi├│n rusa de la libertad de prensa, firmada por cincuenta pa├şses pidiendo su libertad, entre ellos mi pa├şs, y el de Pablo Gonz├ílez.

Ahora lo propio seria hablar de Pablo Gonz├ílez, volver a contar, nunca es poco, las violaciones de derechos e incumplimientos hacia su persona. Pablo fue detenido por los ÔÇťbuenotesÔÇŁ de este conflicto b├ęlico, Polonia. Desde el primer momento de su detenci├│n, 28 de febrero 2022, ha permanecido en aislamiento, 23 horas al d├şa en una celda sin luz natural, la otra hora es un paseo en un patio de 7 m2, pr├ícticamente sin comunicaci├│n con el exterior, esposado cada vez que sale de su celda, ya sea para hablar por tel├ęfono (muy pocas veces) o para entrevistarse con el equipo jur├şdico que lleva su caso en Polonia. Clasificado como ÔÇťpreso peligrosoÔÇŁ desde el primer d├şa, estas condiciones resumen los catorce meses que lleva ÔÇťsecuestradoÔÇŁ.

En su caso, la prensa internacional no ha podido asistir al juicio, por el simple hecho de que no ha habido juicio, y eso despu├ęs de m├ís de un a├▒o encarcelado, ni siquiera acusaci├│n formal.

En todo este tiempo solo ha tenido el m├şnimo apoyo consular espa├▒ol, lo b├ísico fuera de nuestras fronteras por parte del estado espa├▒ol, es decir: unas pocas visitas del c├│nsul, pero cero negociaci├│n o presi├│n de nuestro gobierno. No solo es que el gobierno no ha mostrado ning├║n inter├ęs, o que ha guardado un silencio c├│mplice con esta surrealista e inhumana situaci├│n, es que adem├ís el Ministro de Asuntos Exteriores, Jos├ę Manuel Albares, declaraba ante el programa l├şder de las cloacas de la informaci├│n que las acusaciones contra Pablo ÔÇťson muy gravesÔÇŁ (todav├şa seguimos esperando saber cu├íles son, 14 meses despu├ęsÔÇŽ). Por lo dem├ís, fueran leves o graves, tiene el mismo derecho a ser juzgado. El ministro, adem├ís, minti├│ descaradamente sobre la situaci├│n de Pablo en prisi├│n, con pedradas al estilo de ÔÇťYo he verificado que sus derechos fundamentales est├ín siendo respetadosÔÇŁ.

Copio y pego las palabras de mi admirada Teresa Aranguren, que escrib├şa recientemente: ÔÇťPas├│ el verano, pas├│ la Navidad, entr├│ un nuevo a├▒o, llegaron las vacaciones de Semana Santa, asoma la primaveraÔÇŽ Y Pablo Gonz├ílez contin├║a encerrado en una c├írcel polaca. Lleva encarcelado un a├▒o y casi dos meses y no hay ninguna garant├şa de que el pr├│ximo 24 de mayo, fecha en la que supuestamente se revisar├í el mantenimiento de la prisi├│n preventiva, ├ęsta no sea prorrogada una vez m├ís.ÔÇŁ

Y todo en medio de un clamoroso silencio medi├ítico, roto a cuenta gotas por poqu├şsimos medios. Y todo en medio de un clamoroso silencio pol├ştico, roto a cuenta gotas por muy escasas voces.

Termino con una coletilla que hago habitual y no puedo evitar a├▒adir cada vez que entro en este tema: ÔÇťSi a Pablo Gonz├ílez le hubieran detenido en Venezuela, Cuba, China, Corea del Norte o Rusia, no habr├şa d├şa que no fuera noticia en los informativos, columna en peri├│dicos, cr├│nica en radios, de protestas diplom├íticas, de visitas de estadoÔÇŽ pero a Pablo le han detenido en Polonia, un pa├şs que desde el inicio del conflicto b├ęlico ha pasado de ser criticado por sus socios europeos a estar bendecido por la hip├│crita pol├ştica com├║nÔÇŁ.

PS: Se acaban de cumplir veinte a├▒os del asesinato del c├ímara Jos├ę Couso cuando cubr├şa la guerra de Iraq, despu├ęs de ser alcanzado por un proyectil estadounidense lanzado de forma premeditada desde uno de los tanques que paseaban por Bagdad. El asesinato de Jos├ę Couso ha sido ignorado por los respectivos gobiernos espa├▒oles desde 2003, sigue sin Justicia.

Y ya puesto mencionar, recordar a Julian Assange, el peligroso informador que abrió al mundo cuatrocientos mil reportes sobre la guerra de Irak, 90.000 sobre la guerra en Afganistán, 800 desde la prisión de Guantánamo y más de 250.000 cables diplomáticos redactados en varias partes del mundo, con un fondo común: la violación constante de los Derechos Humanos por parte de Estados Unidos. Encarcelado y pendiente de extradición.

┬┐D├│nde est├ín las garant├şas de DERECHO de un estado europeo?

