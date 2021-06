–

Una cr贸nica minuto a minuto de la represi贸n. El reporte se vio en las redes sociales del comunicador, que ya lleva una d茅cada en el pa铆s cubriendo el f煤tbol colombiano. Por Cortes铆a, Carl Worswick / Getty Images / Jairo Cassiani 鈥 Publimetro Colombia

Tal vez el nombre de Carl Worswick no es muy conocido en los futboleros colombianos, pero de 茅l hay que saber que es corresponsal en nuestro pa铆s de medios como World Soccer Magazine, The Blizzard y del reconocido peri贸dico The Guardian. Pues este periodista ingl茅s denunci贸 abuso policial antes de Colombia VS Argentina a los alrededores del Estadio Metropolitano de Barranquilla, duelo v谩lido por las Eliminatorias al Mundial Catar 2022.

Y es que si las autoridades quer铆an que la situaci贸n social quedara en un segundo plano, d谩ndole importancia al f煤tbol, este tipo de actos en contra de los manifestantes y de la prensa solo hacen que se vuelvan virales los reportes y testimonios. Aunque en muchos medios deportivos se deje de lado la situaci贸n extradeportiva y consideren que solo se deba hablar de lo que pasa de la raya para adentro de la cancha.

Se debe destacar que de forma curiosa y llamativa, este comunicador ha reportado hechos ins贸litos del FPC, como las boletas de un partido de Bogot谩 FC contra Patriotas que estaban impresas al respaldo de las de un partido Bogot谩 FC VS Santa Fe. Y 茅l fue de los primeros que vio el potencial de Jaminton campaz y lo puso como las grandes promesas del f煤tbol mundial en 2017 para The Guardian.

Pues para el mismo Carl no era suficiente hablar solo del partido de 鈥榣a Tricolor鈥 y 鈥榣a Albiceleste鈥, que ser铆a el primero que tendr铆a p煤blico en las Eliminatorias al Mundial Catar 2022 desde la aparici贸n de la pandemia del COVID-19. El periodista brit谩nico estaba tomando fotos y videos de las manifestaciones, protestas y enfrentamientos alrededor del escenario deportivo barranquillero.

As铆 lo fue reportando en su cuenta de Twitter horas antes, desde los alrededores del estadio, aclarando que no hab铆a lugar para la prensa internacional y por eso fue a buscar d贸nde ver el partido:

芦Acabo de llegar a Barranquilla por primera vez en 4 a帽os para el clasificado n煤mero 17 de Colombia en el Metropolitano. Pero a pesar de llenar el terreno con 11,000 fan谩ticos, supuestamente solo hay 25 lugares para la prensa, y son solo los medios de Colombia. Parece que tendr茅 que encontrar un bar禄

芦En el Metropolitano 1,5 h antes del inicio del partido. Polic铆a absolutamente en todas partes. Los tanques Esmad ya est谩n en posici贸n. No hay forma de llegar a 3 cuadras del estadio sin boleto. La polic铆a busca a cualquiera que parezca pobre. Precios tan bajos como 150mil. A煤n no hay se帽ales de protestas, pero el estado de 谩nimo est谩 tenso禄

芦El diario barranquillero El Heraldo informa que 2.500 polic铆as 芦proteger谩n禄 al Metropolitano de las protestas contra el juego COL-ARG m谩s tarde hoy.

Tres anillos de seguridad, 10 drones y un helic贸ptero Bell en su lugar; todo el sistema de metro de la ciudad suspendido.

Podr铆a ponerse feo禄

芦Caminando por callejuelas cerca del estadio, todo est谩 cerrado, gente en sus casas, sin m煤sica a todo volumen, sin fiestas en la calle. Los agentes de polic铆a est谩n apostados cada pocos metros.

Apenas hay una pared que no est茅 cubierta de graffiti. Me han preguntado varias veces: 驴qu茅 haces aqu铆?禄

Y a pocos menos de una hora para iniciar el partido se dio el hecho por el cual el periodista ingl茅s denunci贸 abuso policial antes de Colombia VS Argentina y cont贸 los detalles:

芦10 a帽os en Colombia y nunca antes me hab铆an arrojado contra una pared y me hab铆an amenazado con una multa 芦por tomarnos fotos [a la polic铆a]禄.

Cuando respond铆 que tomar铆a fotos de quienquiera que me gustara, me dijeron agresivamente que me llevar铆an a una camioneta de la polic铆a. 驴Por qu茅? Por mi 芦mala actitud禄禄

芦Encontr茅 芦el punto cr铆tico禄 de las protestas donde justo antes del inicio todo se va a volver loco. La idea es escuchar las batallas y los gases lacrim贸genos en la transmisi贸n televisiva.

Las cosas ya se est谩n poniendo feas. Los periodistas locales dicen que hay varios miles de manifestantes禄

Y sobre las 6:00 pm (Hora de Colombia), mientras los himnos sonaban y estaba a punto de iniciar el juego, Carl empez贸 a notar que el tema iba a para

芦隆Y ha comenzado! Parece que la polic铆a se enter贸 del plan y de la nada carg贸 contra el grupo principal. Explosiones cada pocos segundos, se disparan gases lacrim贸genos.

Caos absoluto, una zona de guerra, nunca hab铆a visto nada igual. Idea clara de alejar las protestas antes de las 6 de la tarde禄

芦Los manifestantes respondieron con una lluvia de piedras, pero tuvieron que retirarse. Corriendo por los callejones para escapar de los problemas, han surgido estaciones de ayuda: leche y vinagre para los ojos doloridos, trabajadores de la salud (gente del barrio) para los inj.

Ya he visto a un tipo derramando sangre禄

芦Ahora debo estar a 15 cuadras del estadio, pero a煤n as铆 llega la carga policial. Los manifestantes intentan establecer bloqueos de carreteras y reagruparse, pero se enfrentan con 2.500 polic铆as persigui茅ndolos.

Acabo de ver rodar el tanque de Esmad disparando a煤n m谩s gasolina. Se est谩 poniendo demasiado caliente para m铆禄

Y una familia barranquillera, ya lejos del estadio, le dio refugio al periodista. Lo m谩s llamativo es que un corresponsal de The Guardian que esperaba cubrir un partido de f煤tbol, ya no quiere saber nada del partido:

芦Una familia muy amable me acaba de arrastrar a su casa sin siquiera saber mi nombre. Estamos sentados en su peque帽a sala de estar frot谩ndonos leche en los ojos porque el gas entra por las ventanas.

Ni siquiera tengo ganas de ver el partido despu茅s de la mierda que acabo de ver禄

芦Esmad ahora peinando las calles. Un vecino acaba de decir que est谩n asaltando casas en busca de muchachos j贸venes para reunir. 芦Esto continuar谩 toda la noche. He vivido aqu铆 toda mi vida y nunca he visto lo que acabo de presenciar禄, dice el residente local Camilo. 芦Todo esto por un partido de f煤tbol禄禄

Infortunadamente este periodista ingl茅s denunci贸 abuso policial antes de Colombia VS Argentina y puede ser la forma para que la comunidad internacional se d茅 cuenta de lo que pas贸. Porque muchos medios colombianos destacaron el trabajo de las autoridades en las horas previas y hasta recibieron im谩genes del helic贸ptero de la Polic铆a y el compromiso ya estaba claro.