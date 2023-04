–

Ge贸logos de todo el mundo la describen como la regi贸n m谩s parecida a Marte sobre la Tierra. Se trate de violentas tormentas de arena o del hielo encontrado en su superficie, llegan m谩s noticias del planeta rojo que de Baluchist谩n.

鈥淣o entiendo c贸mo un territorio dividido por las fronteras de Ir谩n, Pakist谩n y Afganist谩n es tan desconocido para el resto del mundo; no me viene a la mente un pueblo que reciba tan poca atenci贸n como los baluches鈥, explica a IPS Martin Axmann.

Este doctor en Ciencias Pol铆ticas y autor de uno de los libros recientes m谩s referenciales sobre la cuesti贸n baluche 鈥Back to the Future (Volver al futuro, Oxford, 2008)- apunta a un estrat茅gico territorio del tama帽o de Francia que esconde enormes reservas de oro, gas y uranio.

Axmann fue uno de los ponentes en una conferencia organizada por el Movimiento para un Baluchist谩n Libre -una organizaci贸n pol铆tica con un proyecto 鈥漵ecular y democr谩tico鈥- cuando se cumplen 75 a帽os de la anexi贸n forzosa de Baluchist谩n por parte de Pakist谩n, ocho meses despu茅s de declarar su independencia, en agosto de 1947.

Hoy es su provincia m谩s despoblada, la que tiene las tasas m谩s altas de analfabetismo y mortalidad infantil, y la m谩s castigada por la violencia. Tambi茅n la m谩s herm茅tica.

Este especialista de nacionalidad alemana no habr铆a podido acceder a la zona de haber sido periodista. Los pocos que lo han intentado han sido expulsados del pa铆s y vetados.

As铆 le sucedi贸 a Carlotta Gal, corresponsal de The New York Times cuando fue brutalmente golpeada en Quetta 鈥搇a capital provincial, a 900 kil贸metros al sureste de Islamabad- en 2006 por un grupo de hombres que se identificaron como 鈥渕iembros de una secci贸n especial de la polic铆a pakistan铆鈥.

Le dijeron que no ten铆a permiso para estar en Quetta.

Tras nueve a帽os como corresponsal en Islamabad para The Guardian y The New York Times, Declan Walsh fue expulsado del pa铆s en 2013 por 鈥渁ctividades indeseables鈥. Hab铆a escrito un art铆culo sobre los desaparecidos baluches en Pakist谩n.

Ante ese cortafuegos contra los medios extranjeros, la responsabilidad de informar recae exclusivamente sobre los periodistas locales. As铆 lo cuenta Ahmed Rashid, periodista y reconocido escritor pakistan铆.

鈥淟os informadores sobre el terreno sufren constantes amenazas de los servicios secretos paquistan铆es, de los movimientos baluches y de los grupos sectarios. A menudo, nunca llegamos a saber qui茅n est谩 detr谩s muchos de los ataques鈥, explica Rashid a IPS, v铆a telef贸nica, desde su residencia en la ciudad paquistan铆 de Lahore

Ante este escenario, Rashid asegura que muchos de sus colegas optan por la 鈥渁utocensura鈥.

鈥淪implemente no se habla de ello. Y si Baluchist谩n no est谩 en el ojo medi谩tico de Pakist谩n, tampoco llegara al exterior, ya que la mayor铆a de los medios occidentales se nutren de las agencias de prensa鈥, puntualiza.

En su 煤ltimo informe sobre la libertad de prensa en el mundo, Reporteros Sin Fronteras (RSF) sit煤a a Pakist谩n en el puesto 157, describi茅ndolo como 鈥渦no de los pa铆ses m谩s peligrosos del mundo para los periodistas鈥.

El Sindicato de Periodistas de Baluchist谩n apunta a m谩s de 40 periodistas muertos en Baluchist谩n entre explosiones de bombas y asesinatos selectivos, algunos de ellos cometidos fuera del pa铆s.

En abril de 2020, se encontr贸 el cuerpo sin vida de Sajid Hussain Baloch en un r铆o a las afueras de la ciudad sueca de Uppsala. RSF apunt贸 entonces a la posibilidad de que fuera obra de las agencias pakistan铆es.

Ocho meses m谩s tarde se rescat贸 de las aguas del lago de Ontario, en Canad谩, el cad谩ver de Karima Baloch, una activista y defensora de los derechos humanos. La BBC, la cadena p煤blica brit谩nica, lleg贸 a incluir en su lista de 鈥渓as 100 mujeres m谩s inspiradoras e influyentes鈥 de 2016.

Desde la 鈥渮ona cero鈥

鈥淐uando eres periodista en Baluchist谩n son las agencias de seguridad las que te contactan directamente: te llaman por tel茅fono, te abordan cuando cubres una rueda de prensa, o una protesta en la calle鈥︹.

As铆 comienza el relato de Ahmad, un periodista baluche en el exilio que prefiere no dar ni su nombre completo ni su pa铆s de residencia a IPS para evitar represalias a su familia en su localidad de origen.

鈥淯na de las historias m谩s sensibles es la de las desapariciones forzosas. A los ojos de las agencias, el simple hecho de hablar con sus familiares significa que trabajas contra el Estado鈥, subraya el baluche por videoconferencia.

Tan solo en 2022, Amnist铆a Internacional (AI) denunci贸 m谩s de 2000 casos en Pakist谩n, un fen贸meno que la organizaci贸n humanitaria califica como 鈥渇recuente鈥 en la provincia de Baluchist谩n.

Ahmad recuerda lo complicado que era cubrir noticias sobre Baluchist谩n, y tambi茅n aquella llamada de tel茅fono mientras cubr铆a la historia de un colega asesinado.

鈥淪abemos qui茅n eres y qui茅nes son tus hermanos. Tambi茅n que tienes dos hijos, a qu茅 colegio van鈥 驴Quieres que sigan con vida?鈥, le dijeron. Tras aquello, el baluche descubri贸 que le segu铆an. Pocos d铆as despu茅s, fue atropellado cuando iba en moto a la redacci贸n.

鈥淭uve suerte de salir ileso y de que hubiera mucha gente alrededor. El coche dio media vuelta y se fue鈥, recuerda el periodista, que acabar铆a abandonando el pa铆s.

Fueron las mismas amenazas que empujaron al exilio Kiyya Baloch, un reconocido periodista baluche con numerosas publicaciones en The Guardian, The Telegraph o la BBC.

鈥淎quella presi贸n acab贸 afectando a mi familia. No pod铆an quitarse de la cabeza que pod铆a ser asesinado en cualquier momento鈥, explica a IPS, v铆a telef贸nica, este reportero que prefiere no revelar sus coordenadas actuales.

鈥淟as amenazas han llegado hasta aqu铆鈥, se disculpa, antes de apuntar a otras medidas de coacci贸n.

鈥淓l gobierno tambi茅n presiona a los medios para que no te contraten o seas despedido; te ahogan econ贸micamente hasta cortarte las alas como periodista hasta que, finalmente, acabas abandonando el pa铆s鈥, matiza Baloch.

Escuchar los canales de radio de la BBC y la Voz de Am茅rica en casa desde muy ni帽a fue lo que despert贸 la vocaci贸n de Zeynap. 鈥淓s un nombre al azar鈥, dice.

Habla desde la 鈥渮ona cero鈥, y de una posici贸n 鈥渕ucho m谩s fr谩gil鈥 que la de sus colegas hombres, por lo que necesita hablar desde el anonimato.

鈥淐ompartimos con ellos el miedo a la vigilancia del Estado, pero luego est谩n esas barreras culturales a las que solo nosotras nos enfrentamos鈥, explica la reportera a IPS, v铆a telef贸nica.

Un ejemplo, contin煤a, es la percepci贸n que se tiene de las mujeres en esas protestas en las que los hombres son mayor铆a.

鈥淨uieres hacer tu trabajo, pero, al mismo tiempo, quieres respetar la cultura local as铆 que acabas dependiendo de tus fuentes. Aunque est茅s cerca del lugar de los hechos, acabas llamando por tel茅fono a otros en vez de ir t煤 misma鈥, explica.

Zeynap apunta a temas 鈥渉umanos鈥 m谩s all谩 de los puramente pol铆ticos. 鈥溌縎ab铆as que aqu铆 m谩s de la mitad de las ni帽as no van a la escuela? Pocos temas se me antojan m谩s importantes que ese鈥, subraya.

驴C贸mo conseguir que esa y otras historias de Baluchist谩n lleguen al resto del mundo?

La reportera recuerda el veto sobre las oeneg茅s internacionales, y tampoco ve un cambio a corto plazo en las pol铆ticas del gobierno de Islamabad hacia los periodistas.

鈥淟a comunidad internacional y las organizaciones de derechos humanos tendr谩n que intervenir en alg煤n momento鈥, dice la periodista. 鈥淣o veo otra soluci贸n鈥, sentencia.

FUENTE: Karlos Zurutuza (texto y fotos) / Inter Press Service (IPS)

