Periodistas mexicanos denuncian su indefensión ante un repunte de violencia contra el gremio

El lunes 31 de enero el periodista de Monitor Michoac谩n, Roberto Toledo, fue asesinado por tres individuos al salir de su trabajo. El empleado de este peque帽o blog de informaci贸n local elaboraba piezas que se帽alaban la corrupci贸n en los distintos niveles de la administraci贸n y entre los pol铆ticos, y hab铆a recibido amenazas previamente. Su asesinato supone el cuarto crimen contra la prensa en M茅xico desde que empezara el a帽o.

Seg煤n ha documentado Art铆culo 19, una organizaci贸n internacional que defiende la libertad de expresi贸n y el derecho a la informaci贸n, en lo que va de mandato del presidente L贸pez Obrador, han sido asesinados 28 periodistas, 148 desde el a帽o 2000.

La semana pasada fue especialmente tr谩gica, cuando dos periodistas fueron asesinados en pocos d铆as en la ciudad fronteriza de Tijuana, una de las m谩s violentas del mundo. Dicha ciudad ubicada en el estado de Baja California al norte de M茅xico y que colinda con el estado de California, registr贸 el a帽o pasado 1.987 asesinatos dolosos.

Bajo este contexto de violencia generalizada e inseguridad en el que el estado mexicano ha lucido por su ineficiencia para garantizar la integridad f铆sica de aquellos que ejercen el oficio, los periodistas no han dejado de realizar sus labores informativas.

Lastimosamente, el 鈥淢ecanismo de Protecci贸n a Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas鈥 del estado mexicano, no ha evitado que colegas como Margarito Mart铆nez y Lourdes Maldonado asesinados en Tijuana, hayan sido ejecutados a balazos frente a sus domicilios.

Margarito Mart铆nez

El pasado 17 de enero el periodista Margarito Mart铆nez, con m谩s de 20 a帽os de reportero gr谩fico en temas polic铆acos, fue asesinado fuera de su casa aproximadamente a las 12:30 pm, el sonido de un arma de fuego calibre 9mm hizo que su hija de 15 a帽os saliera y encontrara el cuerpo de su padre con heridas en su cabeza y pecho.Su fuerte era la cobertura de notas polic铆acas, su experiencia y profesionalismo lo llevaron a colaborar con los medios locales m谩s reconocidos. Lleg贸 a ser fuente de informaci贸n de medios nacionales, internacionales e incluso documentales sobre temas de seguridad, dado que era un referente al respecto, su ausencia, aseguran colegas periodistas, dejar谩 un vaci贸 informativo ya que solo 茅l cubr铆a esta fuente con una valent铆a y compromiso inigualable.

La reciente reforma en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusi贸n en 2021 ha sido desvirtuada y utilizada por grupos criminales para transmitir sus mensajes

Su profesionalismo fue m谩s que reconocido. A pesar de esto, cuando pidi贸 ser beneficiario del 鈥淢ecanismo de Protecci贸n鈥 un mes antes de su asesinato, la ineficiencia y burocracia del mismo no logr贸 cumplir su objetivo y salvaguardar su vida.

Margarito fue acusado sin pruebas de ser administrador de una p谩gina de Facebook que se帽ala a miembros de c谩rteles llamado 鈥淭ijuana en Guerra鈥, lo cual, pudo haber expuesto su integridad personal a manos de grupos criminales que se ve铆an afectados por las publicaciones de dicha p谩gina.

Despu茅s de un altercado transmitido en vivo a trav茅s de Facebook con un pseudo-comunicador llamado 脕ngel Pe帽a, 鈥攓uien administra una p谩gina en dicha plataforma con m谩s de 100 mil seguidores, pero carente de 茅tica period铆stica鈥 donde lo acusa sin prueba alguna. Margarito expres贸 temer por su vida a trav茅s de un comunicado hecho por el colectivo #YoS铆SoyPeriodista con sede en Tijuana.

Para la presidenta del colectivo, Sonia de Anda, el gobierno estatal que tom贸 el poder en noviembre no le dio la importancia debida al mecanismo de protecci贸n, incluso se comunicaron con ella para decirle que no exist铆an fundamentos jur铆dicos para operarlo y deb铆an volver a comenzar todo desde cero.

Melva Adriana Olvera, Sub-secretaria de Derechos Humanos y encargada del mecanismo estatal tuvo que delegar la responsabilidad al gobierno federal con sede a m谩s de tres mil kil贸metros de distancia en la Ciudad de M茅xico. La federaci贸n hizo llegar documentaci贸n a Margarito pero se desech贸 su solicitud al no completarse con la burocracia requerida desde la capital.

鈥淨uiere decir que ni siquiera le dijeron a Margarito de lo que se trataba el mecanismo porque 茅l asumi贸 que porque le llamaron por tel茅fono ya estaba incorporado. S铆 tienen un problema de burocracia, pero en el estado no le dieron la importancia porque estaban metidos en la transici贸n de gobierno, lo delegaron a la federaci贸n y ellos no tienen contacto cercano con nosotros鈥, dijo Sonia de Anda.

鈥淓stos dos cr铆menes se dan en un contexto en el que los encargados del mecanismo est谩n tratando de ponerlo en marcha, obviamente no saben c贸mo. No s茅 si no se pusieron en comunicaci贸n con la federaci贸n para que les explicaran que ten铆an que hacer o simplemente pensaron que pod铆a esperar y en ese lapso es cuando asesinan a Margarito y seis d铆as despu茅s a Lourdes Maldonado鈥, explicaba la integrante de #YoS铆SoyPeriodista.

Esta centralizaci贸n caracter铆stica en el sistema republicano de M茅xico ha afectado a los periodistas no solo por su ineficiencia en la lejan铆a, sino tambi茅n por la postura del presidente y su partido, que ha deslegitimado a los periodistas y dado v铆a libre a los 鈥渂logeros鈥 e 鈥渋nfluencers鈥 de internet.

La reciente reforma en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusi贸n en 2021, que seg煤n el presidente de M茅xico garantizar铆a la libertad de expresi贸n, especialmente en las redes sociales, ha sido desvirtuada y utilizada por grupos criminales para transmitir sus mensajes sin necesidad de los medios y los periodistas.

La creaci贸n del colectivo #YoS铆SoyPeriodista en Tijuana fue una forma en que los reporteros podr铆an diferenciarse de aquellos 鈥渂loggeros鈥 o 鈥渋nfluencers鈥 que mantienen una l铆nea muy fina y hasta dudosa entre la labor informativa y la propagand铆stica en sus contenidos.

鈥淓l mismo gobierno nos vulner贸 porque cre贸 una ley que dice que toda persona que publica de manera recurrente en cualquier plataforma de internet es periodista. Esta situaci贸n que gener贸 el gobierno mexicano le abri贸 la puerta a los grupos del crimen organizado para preparar a personas como influencers o blogueros y lanzar sus mensajes tal y como ellos quieren. Margarito fue v铆ctima de uno de esos blogueros鈥, coment贸 la presidenta del Colectivo.

El discurso de estos pseudo-comunicadores se ha popularizado gracias a una especie de 鈥渄esencantamiento鈥 hacia los medios de comunicaci贸n por parte de la poblaci贸n mexicana, la cual vivi贸 a帽os de lo que algunos llamaron una 鈥淭eletiran铆a鈥. Los contratos millonarios que los gobiernos de derecha ten铆an con las televisoras y que rayaban en lo propagand铆stico, la guerra sucia medi谩tica/pol铆tica en 茅pocas electorales etc., deslegitimaron a la prensa tradicional, pero llev谩ndose de paso a los medios libres.

Estos blogueros han encontrado c贸mo sacar ventaja del t茅rmino 鈥淐hayotero鈥 o prensa pagada ante sus audiencias, ya que para ellos el hecho de publicar fotos de presuntos miembros de carteles con rostros tapados, por no publicar narco-mantas (mensajes dejados por los c谩rteles) o fotograf铆as expl铆citas, significa que los periodistas ocultan la verdad por tener compromisos econ贸micos con el gobierno o como le dijeron a Margarito: 鈥淵o no soy lame botas de nadie, a m铆 nadie me paga鈥.

鈥淓stos blogueros no entienden que no es porque nos controle el estado, es por cuesti贸n de leyes en materia de derechos humanos, que no podemos violentar el debido proceso, que debemos respetar la ley general de v铆ctimas, el gobierno no ha sancionado a los blogueros que rompen con el debido proceso y estropean investigaciones鈥, argument贸 De Anda.

Lourdes Maldonado

El contexto del asesinato de Lourdes Maldonado, periodista con 30 a帽os de experiencia en el oficio, aunque concurrido solo seis d铆as despu茅s, fue distinto. Ella s铆 era beneficiaria del Mecanismo de Protecci贸n desde marzo del 2021, a pesar de esto, a ella tambi茅n le quitaron la vida a balazos justo enfrente de su vivienda.

Maldonado ten铆a una demanda laboral en contra del medio para el que trabajaba y el due帽o del mismo; Jaime Bonilla. Dicho personaje gan贸 la gubernatura del estado y ejerci贸 el puesto durante el 2019-2021, por el mismo partido del presidente de la rep煤blica.

D铆as antes de su asesinato, Lourdes gan贸 su demanda laboral. Al no obtener respuesta por parte de Bonilla, Lourdes y su abogado acudieron a las instalaciones del medio de comunicaci贸n 鈥擯SN鈥 del que este es propietario a hacer un requerimiento de pago y no hubo respuesta por parte de nadie, ni siquiera de sus representantes legales.

Lourdes y su abogado procedieron a embargar el inmueble, lo que dar铆a control a la periodista de todos los documentos contables de la empresa, as铆 como de los documentos laborales que registran las altas en el Seguro Social de sus trabajadores. En caso de encontrar omisiones, Lourdes tendr铆a la obligaci贸n de informar a las instituciones de seguridad social.

鈥淣o sabemos si el crimen de Lourdes ocurre porque se enfrent贸 a Jaime Bonilla o porque alguien quiere embarrar a Jaime Bonilla para obstaculizar su trayectoria pol铆tica y Lourdes fue un elemento desechable. Imag铆nate que ahora est茅n escogiendo periodistas para atacar pol铆ticos, esa es la preocupaci贸n鈥. Explic贸 la presidenta del colectivo.

La periodista ya hab铆a sido atacada en su domicilio en marzo del a帽o pasado, y desde entonces ten铆a un bot贸n de p谩nico, un tel茅fono que la comunicaba directamente con la Secretar铆a de Seguridad P煤blica de Tijuana, adem谩s de tener custodia polic铆aca permanente en su casa de las 8:00 pm a 6:00 pm. Seg煤n la Fiscal铆a General del Estado las autoridades recibieron una llamada al n煤mero de emergencias 911 y al llegar a las siete de la tarde Maldonado se encontraba muerta en su veh铆culo justo frente a su domicilio.

El problema, seg煤n piensa De Anda y el colectivo #YoS铆SoyPeriodista, es que a pesar de que Lourdes no comunic贸 al gremio ninguna inconformidad sobre el mecanismo, la presidenta municipal de Tijuana, Monserrat Caballero, al inicio de su mandato en noviembre del a帽o pasado y con el pretexto de la escasez de agentes de seguridad p煤blica, requiri贸 de vuelta al servicio a todos los polic铆as que realizaban actividades de custodia de personas, porque seg煤n ella, cuidaban solo a empresarios.

La Secretar铆a no ha facilitado las bit谩coras de la custodia que ten铆a Lourdes, de acuerdo con De Anda y el colectivo, ha existido un hermetismo por parte de las instituciones de seguridad y la fiscal铆a: 鈥淭engo la sospecha que se le hab铆a retirado parte de la custodia que se le hab铆a otorgado. Queda en evidencia que algo no est谩 funcionando en el mecanismo estatal y el federal鈥. A pesar de estos dos acontecimientos, el Fiscal General del Estado, Hiram S谩nchez, quien acudi贸 a la escena del crimen del asesinado de Lourdes dijo que el mecanismo no fall贸.

鈥淗oy tenemos compa帽eros que piensan que podemos ser blanco y que tenemos una bala destinada para cada uno de nosotros en la cabeza鈥

鈥淣o podemos decir que fall贸 el mecanismo en opini贸n de nosotros, el mecanismo que ella ten铆a, ten铆a algunas cosas espec铆ficas en las que consist铆a, sabemos que ten铆a un bot贸n de p谩nico y comunicaci贸n constante con Seguridad P煤blica, sabemos que hab铆a rondines y vigilancia permanente en un horario determinado y desafortunadamente el mecanismo como tal podemos ver, no fue suficiente para evitar que le quitaran la vida a la compa帽era, es algo que estamos determinado en este momento鈥, se帽al贸 S谩mchez.

El ambiente actual en el gremio period铆stico a partir de estos hechos ha tenido consecuencias emocionales, psicol贸gicas, delirios y paranoias de persecuci贸n. 鈥淗oy tenemos compa帽eros que piensan que podemos ser blanco y que tenemos una bala destinada para cada uno de nosotros en la cabeza鈥.

Los integrantes de #YoS铆SoyPeriodista tuvieron que pasar de modo luto a modo lucha y organizaron el 25 de enero una movilizaci贸n nacional para exigir justicia a los periodistas ca铆dos en lo que va de este a帽o. M谩s de 40 ciudades en todo el pa铆s se unieron a esta movilizaci贸n.

Seg煤n datos de Reporteros Sin Fronteras, M茅xico es uno de los pa铆ses m谩s peligrosos para ejercer el periodismo en el mundo. Y encabeza la lista de pa铆ses que no se encuentran formalmente en guerra con m谩s periodistas asesinados, incluso arriba de pa铆ses como Afganist谩n.