De parte de Avispa Midia April 7, 2022 181 puntos de vista

De acuerdo con un reporte del medio +972, desde principios de 2020, Israel ha llevado presos al menos a 26 periodistas palestinos en Cisjordania. Los comunicadores han documentado protestas, funerales y otros eventos pol铆ticos y han sido acusados de 鈥渋ncitaci贸n鈥 por hacer su trabajo.

Tan solo el pasado mes de marzo, el Ministerio de Informaci贸n de Palestina, registr贸 al menos 26 violaciones provocadas por las fuerzas de la ocupaci贸n israel铆 contra periodistas palestinos y sus medios de comunicaci贸n. Incluso, cinco de ellos fueron heridos con balas de metal recubiertas de goma: Abdel Mohsen Shalalda, Musab Shawar, Mamoun Wazouz, Abdullah Bahsh y Wahaj Bani Mufleh.

Seg煤n el informe, en algunos casos los periodistas fueron procesados 鈥嬧媝or cargos ajenos a su labor profesional; en otros, no se present贸 acusaci贸n alguna y el periodista fue encarcelado sin juicio y, tiempo despu茅s, puestos en libertad.

鈥淭odas las preguntas eran sobre mi periodismo.Pusieron im谩genes de mis reportajes en video sobre la mesa, incluido el funeral de un palestino muerto, gente reunida para una protesta, una plaza en honor a un shaheed [m谩rtir], una marcha con banderas de Ham谩s. El interrogador me dijo que no puedo fotografiar estas cosas, porque son incitaciones. Le dije que soy periodista y que este es mi trabajo: mostrar im谩genes de cosas que est谩n sucediendo y que los medios israel铆es hacen lo mismo. Me grit贸 que me detuviera鈥, detalla el periodista Hazem Nasser.

Actualmente hay diez periodistas en prisiones israel铆es por realizar su trabajo. Todos son acusados de 鈥渋ncitaci贸n鈥 por cubrir temas de Palestina, seg煤n Saleh al-Masri, quien dirige el Comit茅 de Apoyo a Periodistas (JSC) en Palestina. Tres de los periodistas encarcelados se encuentran en detenci贸n administrativa; tres han sido procesados; y cuatro est谩n detenidos e interrogados como parte de las investigaciones.

El ataque hacia periodistas por fuerzas de ocupaci贸n israel铆 se ha hecho com煤n. El hostigamiento va de una detenci贸n, arrestos, heridas, golpizas, asaltos a sus casas, hasta incautaci贸n de sus equipos de prensa y bloqueo de sus redes sociales. Por ello, el ministerio palestino ha alertado sobre la necesidad proteger a los periodistas bajo la Resoluci贸n del Consejo de Seguridad de la ONU numero 2222 y que los cr铆menes realizados por militares israel铆es contra periodistas no queden impunes.