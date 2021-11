–

Uno de los hechos ocurri贸 en las PASO de septiembre y el otro, en las elecciones del 煤ltimo domingo. 芦Esa noche se lo cont茅 a muchos de mis compa帽eros: ninguno le dio importancia. Yo tampoco. Lo tom茅 como an茅cdotas que uno se trae de la cobertura: uno se tropez贸, el otro se trab贸, al otro se le escap贸 el candidato, a m铆 me manosearon禄 dijo Mariana Romero. Por su parte, Carolina, periodista de Radio Universidad cont贸 que cuando lo denunci贸 con personal del sal贸n blanco de la Casa de Gobierno le respondieron que era 芦imposible controlar a tanta gente鈥. Por ANRed

Dos periodistas denunciaron haber sido abusadas sexualmente mientras cubr铆an las elecciones legislativas en la Casa de Gobierno de la provincia de Tucum谩n. El primer abuso ocurri贸 el 12 de septiembre, en las Primarias Abiertas, Simult谩neas y Obligatorias (PASO); y el 煤ltimo, el pasado 14 de noviembre.

Carolina Ponce de Le贸n, trabajadora de Radio Universidad, declar贸 que el domingo fue acorralada por tres personas que la abusaron sexualmente. 鈥淯na me meti贸 la mano por adelante, otra por atr谩s, yo me puse la cartera entre las piernas para frenar esto un poco鈥, dijo al diario local <a title="El Tucumano.” href=”https://www.eltucumano.com/noticia/actualidad/277877/fui-encerrada-entre-tres-denuncia-de-abuso-sexual-en-casa-de-gobierno” target=”_blank” rel=”nofollow noopener” data-reactroot>El Tucumano.

Durante la noche del domingo 14 de noviembre, mientras los resultados anunciaban la victoria del Frente de Todos (FDT) en Tucum谩n, las y los pol铆ticos del oficialismo se reunieron en la Casa de Gobierno donde el FTD arm贸 su bunker. 鈥淢i productora me pidi贸 volver a Casa de Gobierno a cubrir lo que iba pasando. Salud茅 a dos persona antes de ingresar al sal贸n blanco, y entr茅. No se pod铆a ni caminar de la cantidad de gente que hab铆a. Iba yo diciendo 鈥榩ermiso por favor鈥 y no avanzaba nada鈥, cont贸 Carolina.

鈥淓n un momento, fui encerrada por tres personas. Una me meti贸 la mano por adelante, otra por atr谩s, yo me puse la cartera entre las piernas para frenar esto un poco. En eso, a una de estas personas se le enganch贸 un anillo en un gancho que tiene mi cartera. Me daba tanta verg眉enza la situaci贸n, quer铆a llegar hasta donde estaban mis compa帽eras que se dieron cuenta de que algo me pas贸 por mi cara, me puse a gritar鈥, dijo la periodista. A su vez narr贸 c贸mo pudo salir: 芦Me puse a gritar que porque tanta gente, que hay covid, y quiz谩s no era la forma, pero ten铆a tantas cosas adentro m铆o鈥 estaba el ministro Ag眉ero Gamboa ah铆, y yo iba por detr谩s gritando para contarle al Ministro pero no pude hablar con 茅l. Ah铆 les cont茅 a las chicas lo que hab铆a pasado, y justo escucharon otras personas que reaccionaron diciendo que nosotros (la prensa) no ten铆amos por qu茅 decidir quien estar铆a en el Sal贸n Blanco. Una se帽ora me grit贸 que yo era irrespetuosa y mis compa帽eras me defendieron. Me preguntaron que pod铆an hacer, yo dije que no me iba a callar ante ese manoseo, entonces habl茅 con personal del sal贸n y me respondieron que era imposible controlar a tanta gente鈥.

El abuso sexual que sufri贸 la periodista Carolina Ponce de Le贸n de Radio Universidad no es un caso aislado en la Casa de Gobierno de Tucum谩n. La periodista Mariana Romero trabajadora de Radio 10 Tucum谩n, entre otros medios, se enter贸 de la denuncia de su compa帽era y desde su cuenta de Twitter cont贸 que la abusaron durante la cobertura que realiz贸 de las PASO en septiembre. En ese momento daba su discurso el entonces gobernador Juan Manzur (actual jefe de Gabinete del presidente Alberto Fern谩ndez).

La noche de las PASO me toc贸 cubrir todo el discurso del gobernador con la mano de un desconocido toc谩ndome con fuerza el trasero. Fue en la Casa de Gobierno. No dije nada y hoy me arrepiento, si hubiera hecho lo correcto, quiz谩s no le hubiera pasado lo mismo a mi compa帽era. pic.twitter.com/8ClAxwhwkJ 鈥 Mariana Romero (@MarianaR31) November 16, 2021

鈥淟a noche de las PASO me toc贸 cubrir todo el discurso del gobernador con la mano de un desconocido toc谩ndome con fuerza el trasero. Fue en la Casa de Gobierno. No dije nada y hoy me arrepiento, si hubiera hecho lo correcto, quiz谩s no le hubiera pasado lo mismo a mi compa帽era鈥, escribi贸 Mariana Romero en su cuenta de Twitter.

芦Pas贸 el tiempo. Este domingo, durante las elecciones generales, en el mismo amontonamiento, a mi compa帽era la manosearon entre tres. S铆, ah铆 en el Sal贸n Blanco de la Casa de Gobierno, delante de todo el mundo. Ella tuvo la dignidad y la lucidez que no tuve yo: reclamo en voz alta禄 dijo y agreg贸: 芦Cosas que pasan, pens茅, pero claro que a ninguno de mis compa帽eros les pas贸 tener que cubrir toda una conferencia con una mano en el culo. Cuando digo culo, tambi茅n digo entrepierna禄. Ella analiza que tambi茅n lo revel贸 a sus compa帽eros pero no le dieron relevancia, como s铆 le pas贸 a Carolina. 芦Esa noche se lo cont茅 a muchos de mis compa帽eros: ninguno le dio importancia. Yo tampoco. Lo tom茅 como an茅cdotas que uno se trae de la cobertura: uno se tropez贸, el otro se trab贸, al otro se le escap贸 el candidato, a m铆 me manosearon禄.

FOPEA (Foro de Periodismo Argentino) reclam贸 a trav茅s de un comunicado que el Poder Judicial esclarezca el ataque a Carolina Ponce de Le贸n, quien realiz贸 la denuncia judicial. Adem谩s exige que 鈥渆l gobierno provincial garantice condiciones de seguridad y comodidad para que los trabajadores de prensa puedan realizar su tarea sin restricciones ni riesgos para su integridad f铆sica鈥.