June 30, 2023

La organizaci贸n Periodistas Unidos Autoconvocados de Jujuy (PUAJ) advirti贸 sobre la dificultad que enfrentan en la provincia gobernada por Gerardo Morales para realizar su trabajo en el marco de la conmoci贸n social que vive la provincia ante el amplio rechazo de la reforma constitucional aprobada el pasado 20 de junio. A trav茅s de un informe elaborado a partir de testimonios recogidos de manera directa, denuncian que trabajadores y trajadoras de prensa 芦fueron objeto de actos de violencia policial, hostigamiento, intimidaci贸n y otras acciones que ponen en riesgo la tarea informativa y la integridad de quienes la realizan禄. Asimismo, se帽alan: 芦la detenci贸n de periodistas en ejercicio de su profesi贸n es inadmisible en un estado de derecho, como tambi茅n lo son las situaciones de intimidaci贸n u hostigamiento como las que atravesaron y siguen padeciendo muchos de nuestros colegas禄. Y sentencian: 芦el accionar policial y pol铆tico hacia las y los trabajadores de prensa tiene el objetivo de silenciar, intimidar, acallar y disciplinar禄. Por ANRed.

El informe especial, titulado 芦Cr贸nica de la vulneraci贸n de los derechos deperiodistas en Jujuy禄 fue publicado por la Periodistas Unidos Autoconvocados de Jujuy (PUAJ) este jueves 29 de junio y elaborado a partir de testimonios recogidos de manera directa.

En el mismo se帽alan, como conclusi贸n general: 芦advertimos sobre la dificultad que enfrentamos al realizar nuestro trabajo en el marco de la conmoci贸n social que vive la provinciaante el amplio rechazo de la reforma constitucional aprobada el pasado 20 de junio. Trabajadores y trabajadoras de prensa fueron objeto de actos de violencia policial, hostigamiento, intimidaci贸n y otras acciones que ponen en riesgo la tarea informativa y laintegridad de quienes la realizan芦.

Compartimos el informe completo:

El contexto

Los operativos represivos desplegados por la Polic铆a de la Provincia desde el s谩bado 17 de junio dejaron decenas de detenidos, casi un centenar de imputaciones penales y m谩s de 150 personas heridas. Con el correr de las horas se conocieron testimonios que daban cuenta de golpes y malos tratos al momento de las detenciones; disparos de balas de goma en el rostro; detenciones arbitrarias; la utilizaci贸n de veh铆culos sin identificaci贸n; el ingreso a viviendas particulares sin orden de allanamiento, y la presencia de polic铆as infiltrados entre los manifestantes, tal cual se enumer贸 en la denuncia presentada por la Secretar铆a de Derechos Humanos de la Naci贸n.

Las redes sociales y los medios de comunicaci贸n de todo el pa铆s difundieron numerosas im谩genes sobre los hechos de violencia policial, lo que alert贸 a organizaciones de derechos humanos, organismos gubernamentales, oficinas internacionales y colectivos de trabajadores y trabajadoras de prensa que emitieron documentos de repudio, informes y denuncias donde advierten sobre las violaciones a los derechos humanos que se est谩n cometiendo en Jujuy. Muchas de esas im谩genes y testimonios fueron captados por periodistas, camar贸grafos y reporteros gr谩ficos de la provincia y de otros puntos del pa铆s, pues las masivas protestas de la semana anterior hab铆an despertado el inter茅s de medios de alcance nacional, cuyos enviados especiales se trasladaron a Jujuy. En este marco, trabajadores y trabajadoras de prensa tambi茅n fueron v铆ctimas de la represi贸n estatal mientras realizaban su tarea.

Los casos

En lo que refiere a nuestro colectivo PUAJ, dos de los integrantes fueron v铆ctimas de manera directa del accionar policial. Camilo Kay Haro Galli, periodista colaborador del diario digital El Submarino Jujuy, fue apresado el s谩bado 17 en el corte de Purmamarca mientras registraba el operativo represivo, haciendo la cobertura period铆stica para el diario digital El Submarino Jujuy. Nuestro compa帽ero estuvo detenido en el penal de Alto Comedero durante 24 horas y, de manera ilegal, le fue retenido su tel茅fono celular. Lo mismo ocurri贸 con Luciano Aguilar, periodista de La Izquierda Diario. Reci茅n el mi茅rcoles 28 la fiscal铆a avis贸 que les ser铆an devueltos los celulares, asegurando que no se hab铆an 鈥渁bierto鈥. Sin embargo, en la madrugada del domingo 18 Galli recibi贸 unas alertas de Google en su segundo celular, uno que utiliza para cuestiones personales, que indicaban actividad en el aparato que hab铆a sido confiscado.

El testimonio de Camilo Kay Haro Galli

芦El s谩bado 17 de junio fui a realizar la cobertura period铆stica de la manifestaci贸n en la Ruta Nacional 9 a la altura de Purmamarca. Llegu茅 a las 15 horas, hice una breve recorrida y entrevist茅 a una referente comunitaria. Fue cuando se inici贸 el avance de las tropas de Infanter铆a de la Polic铆a de la Provincia. Los efectivos atacaron con palos, balas de goma y gases lacrim贸genos a las personas que se manifestaban. Grupos de polic铆as, sin identificaci贸n ni uniforme, se llevaban a manifestantes 鈥 que claramente hab铆an sido previamente seleccionados- detr谩s de las l铆neas policiales, donde los golpeaban.

En ese contexto, hago un rodeo para acceder a la retaguardia, con el objetivo de registrar las detenciones y las golpizas. Un polic铆a de uniforme me saca de un golpe mi celular dici茅ndome que no pod铆a filmar. Levanto mi tel茅fono del suelo y lo guardo en mi bolsillo. Otro polic铆a, este de civil, manda a detenerme. Le digo que soy periodista, no ofrezco ninguna resistencia y a los pocos segundos ordena que me liberen. Me alejo 20 metros hacia el sur, intento volver a registrar lo que estaba ocurriendo y ese mismo polic铆a vuelve a ordenar que me detengan. Me rodean varios, no me resisto, me llevan al patrullero y de all铆 a una trafic del Servicio Penitenciario, en la que me trasladan al establecimiento penitenciario N掳 7 de Alto Comedero, en la capital provincial, a 68 Km. del lugar de detenci贸n. Al ingresar al penal nos identificaron, tomaron huellas dactilares, revisaron todas las pertenencias y confiscaron mis herramientas de trabajo.

Fuimos alojados en el SUM de la prisi贸n y finalmente en la escuela, junto a otro periodista y 11 detenidos m谩s, la mayor铆a integrantes de comunidades ind铆genas de la Quebrada y Puna. Permanec铆 detenido 24 horas. Me liberaron a las 18.30 hs. del domingo. Actualmente estoy imputado por varios delitos, por el fiscal Walter Rond贸n.

Mensajes intimidatorios

Al d铆a siguiente de los hechos de Purmamarca, nuestra colega Selene Flores, tambi茅n integrante de PUAJ, recibi贸 en su celular mensajes de desconocidos que se presentaron como oficiales de la Polic铆a, que le ped铆an informaci贸n sobre unas personas que hab铆an estado en el corte el d铆a anterior. Flores indag贸 de d贸nde hab铆an obtenido su n煤mero, sin recibir respuesta. La gravedad de esta situaci贸n motiv贸 la presentaci贸n de un habeas corpus. El juez, pese a no haberlo admitido, exhort贸 al jefe de Polic铆a de la Provincia para que integrantes de esa fuerza se abstengan de 鈥渞ealizar cualquier tipo de actos que puedan perturbar el libre ejercicio de la prensa鈥.

Cuatro situaciones

Un trabajador de prensa de Radio Chaski Jujuy -cuya identidad preservamos- relat贸 cuatro situaciones extra帽as que lo atemorizaron. Mientras cubr铆a el operativo represivo en Purmamarca el s谩bado 17, efectivos policiales lo fotografiaron y filmaron, adem谩s de apuntarle directamente con las armas de balas de goma. Un rato despu茅s, advirti贸 que no pod铆a hacer transmisiones en vivo desde su celular, algo que no le hab铆a pasado nunca. A煤n no pudo restablecer esa funci贸n en su dispositivo.

El martes 20 por la tarde, cuando ya se hab铆a dispersado la manifestaci贸n, iba caminando con su pareja por la calle Jos茅 de la Iglesia cuando vieron que dos polic铆as los segu铆an. Se refugiaron en la casa de una amiga. Ese mismo d铆a, un patrullero se instal贸 en la puerta de su casa del barrio Belgrano, alrededor de las 18 hs. Estuvo all铆 por aproximadamente 30 segundos, dio marcha atr谩s y se retir贸 del lugar.

En la tercera marcha de antorchas, sobre el final de la movilizaci贸n, en la plaza Belgrano, dos hombres de civil, aparentemente polic铆as, se le presentaron y le preguntaron por otro compa帽ero que hab铆a estado el s谩bado 17 en la represi贸n en Purmamarca. 脡l no les dio datos. Se sinti贸 intimidado.

Manos heridas

Diego Ricciardi es fot贸grafo y realizador audiovisual. Pertenece a Wayruro Comunicaci贸n Popular, es docente universitario y secundario de artes audiovisuales. El martes 20 estaba participando de la marcha de los docentes, desde la columna del Cedems, haciendo registro de la movilizaci贸n con su celular. Cuando comenz贸 la represi贸n, en inmediaciones de la Legislatura, fue alcanzado de cerca por una bomba de gases lacrim贸genos. Un amigo lo ayud贸 a lavarse los ojos y fue hasta su casa, distante a dos cuadras, a buscar una c谩mara fotogr谩fica. De regreso, vio a los polic铆as disparando balas de goma, gases y piedras directamente hacia el cuerpo de los manifestantes. Fue testigo directo del instante en que Nelson Maman铆 fue alcanzado por un cartucho de gases que le impact贸 en la cabeza, y los momentos posteriores cuando lo sacan del lugar en una ambulancia. Ricciardi se ubic贸 en una esquina junto a periodistas de medios nacionales.

鈥淟os disparos ven铆an para nosotros y ah铆 es donde empiezo a recibir los primeros perdigones en las manos, en los dedos鈥, relat贸. 鈥淗ay que hacerse a la idea de que yo estoy sosteniendo la c谩mara a la altura de mis ojos y recibo los primeros perdigones en los dedos; es decir que si no ten铆a la c谩mara, me pegaban en los ojos o en la cara鈥, agreg贸. Tambi茅n recibi贸 tres perdigones de goma en una de sus piernas, a una distancia mayor, por loque s贸lo le quedaron marcas.

Bala en el rostro

La comunicadora y fot贸grafa Johana Arce, integrante del colectivo Lxs Sisas Comunicaci贸n Comunitaria con Identidad, recibi贸 una bala de goma en la cara mientras realizaba la cobertura en la Legislatura el martes 20. En su testimonio, publicado en las redes del colectivo, reafirma que los tiros se dirig铆an a la cara de la gente. Ella se protegi贸 鈥渃on la defensa de chapas que varios hermanos hab铆an tenido para resistir contra las fuerzas de Morales鈥, pero un disparo la alcanz贸. Tuvo que retirarse del lugar para recibir atenci贸n.

Piedras policiales

Un camar贸grafo local que cubr铆a la manifestaci贸n del martes 20 para un medio de alcance nacional, relat贸 que estaba ubicado cerca de la fuente sobre Av. Hip贸lito Yrigoyen, junto a otros colegas. Se resguardaban en las vallas, pero estas en un momento cayeron y los dejaron expuestos. 鈥淓mpezamos a recibir piedras. Me tap茅 con un 谩rbol y zaf茅 de que me lastimaran. Muchos periodistas y fot贸grafos estaban con celulares y recibieron piedrazos en la espalda, la cabeza, las piernas鈥. El colega cont贸 que 鈥渉ab铆a polic铆as de civil, algunos con el chaleco negro de la Brigada, que tiraban piedras con gomeras y con las manos鈥. Y agreg贸: 鈥淧arec铆a que nos tiraban directamente a nosotros, porque los manifestantes estaban m谩s lejos. No s茅 si apuntaban directamente a las c谩maras o no. Yo tuve suerte, las piedras me golpearon en las pantorrillas y los muslos, pero no me lastimaron鈥.

Son numerosos los testimonios que dan cuenta de ataques de efectivos policiales dirigidos a quienes estaban haciendo la cobertura de los incidentes. Tambi茅n, los que hablan de acciones intimidatorias en los d铆as posteriores, como presencia policial cerca de sus domicilios o alertas inexplicables en sus dispositivos m贸viles. Conocemos m谩s de estas situaciones, pero nos limitamos a relatar aqu铆 aquellas cuyos protagonistas han accedido o han hecho p煤blicas las circunstancias por las que atravesaron.

En muchos otros casos, nos consta que las y los colegas est谩n atemorizados y prefieren no hacer p煤blico lo que vivenciaron, ni siquiera en forma an贸nima. Acompa帽amos y comprendemos a nuestros compa帽eros y colegas. Y ponemos 茅nfasis en esto: el accionar policial y pol铆tico hacia las y los trabajadores de prensa tiene ese objetivo: silenciar, intimidar, acallar y disciplinar.

Cronolog铆a

Las protestas en la provincia de Jujuy iniciaron con un reclamo del sector docente por cuestiones salariales y laborales, que tuvo el apoyo y la adhesi贸n no s贸lo de otros sindicatos estatales y privados sino tambi茅n de la comunidad en general. En medio del conflicto, la Convenci贸n Constituyente aceler贸 y puso fin al trabajo de las comisiones, apenas tres semanas despu茅s de comenzado. En la noche del jueves 15 de junio, mientras se desarrollaba en San Salvador de Jujuy una multitudinaria marcha de antorchas encabezada por docentes en rechazo de la reforma constitucional, en el recinto de la Legislatura se aprobaba el texto final de la nueva Carta Magna.

El viernes 16 llegaron a la capital provincial las comunidades originarias que dos d铆as antes hab铆an iniciado una caminata a la que denominaron el Tercer Mal贸n de la Paz. El s谩bado 17 se instal贸 el corte sobre la ruta 9, a la altura de Purmamarca. Luego, se establecieron otros cortes y permanencias a lo largo de la Quebrada de Humahuaca y la puna, hasta La Quiaca, y otros en el sur de la provincia, en localidades como Perico y Libertador Gral. San Mart铆n.

El martes 20, en el marco de la jura de la nueva Constituci贸n, organizaciones sociales, pol铆ticas y sindicales, adem谩s de representantes de comunidades originarias, realizaron una masiva marcha que culmin贸 con la feroz represi贸n cuyas impactantes im谩genes recorrieron el pa铆s y el mundo.

Conclusiones

La violencia policial e institucional desplegada en las 煤ltimas semanas en la provincia de Jujuy, en particular los actos represivos del s谩bado 17 y el martes 20 de junio, motivaron serios pronunciamientos de organizaciones como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y organismos de derechos humanos.

La Secretar铆a de Derechos Humanos de la Naci贸n estuvo en Jujuy relevando la situaci贸n. En un informe, detall贸 algunos de los delitos que se habr铆an cometido en Jujuy por parte de personal policial en las represiones en y San Salvador de Jujuy: detenciones arbitrarias, uso ilegal de armas no letales, apremios, vejaciones, inteligencia ilegal y allanamientos ilegales. 芦La sistematicidad dedichas conductas resulta un indicio de que pudo haber habido 贸rdenes superiores de actuar de la manera en que se actu贸, lo que deber铆a ser investigado禄, afirma.

La Misi贸n de Solidaridad Internacional y de Derechos Humanos, otra de las organizaciones que se hicieron presentes en la provincia para recoger testimonios y denuncias de violencia y vulneraci贸n de derechos, advirti贸 sobre situaciones de 芦terror generalizado y de represi贸n policial amplificada禄.

En el 谩mbito del ejercicio period铆stico, se pronunciaron FOPEA, Sipreba, Fatpren y Reporteros Sin Fronteras, entre otros. La Defensor铆a del P煤blico de la Naci贸n tambi茅n se ocup贸 de recibir denuncias de manera presencial y reclam贸 鈥渆l respeto al trabajo period铆stico en Jujuy鈥, advirtiendo que 鈥渓a detenci贸n y agresi贸n a periodistas constituye un grave atentado a la libertad de expresi贸n yel derecho a la comunicaci贸n de las audiencias鈥.

El art铆culo 43 de la Constituci贸n Nacional, referido a los datos personales, establece que 鈥渘o podr谩 afectarse el secreto de las fuentes de informaci贸n period铆stica鈥. La Declaraci贸n de Principios de Libertad de Expresi贸n de la Comisi贸n Interamericana de Derechos Humanos fija que 鈥渢odo comunicador social tiene derecho a la reserva de sus fuentes de informaci贸n, apuntes y archivos personales y profesionales鈥.

La 鈥淒eclaraci贸n de Principios sobre Libertad de Expresi贸n鈥 de la Comisi贸n Interamericana deDerechos Humanos, adoptada en octubre de 2000, establece que 鈥渢odo comunicador social tienederecho a la reserva de sus fuentes de informaci贸n, apuntes y archivos personales y profesionales鈥. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha expresado que 鈥渓os actos de violencia que secometen contra periodistas o personas que trabajan en medios de comunicaci贸n y que est谩n vinculados con su actividad profesional violan el derecho de estas personas a expresar e impartir ideas, opiniones e informaci贸n y adem谩s, atentan contra los derechos de los ciudadanos y las sociedades en general a buscar y recibir informaci贸n e ideas de cualquier tipo鈥.

Desde nuestro colectivo de trabajadores y trabajadoras de prensa venimos advirtiendo desde 2017 las limitaciones que enfrentamos en el ejercicio de nuestro oficio. Jujuy atraviesa hoy un momento cr铆tico, con una reforma constitucional elaborada a espaldas de la sociedad, que es rechazada por colectivos sociales, del trabajo, profesionales y comunidades originarias que ven peligrar sus derechos, consagrados en la Constituci贸n Nacional y tratados internacionales suscriptos por la Argentina. Ese descontento se ha expresado en las calles y en las rutas, haciendo uso del leg铆timo derecho a protestar y peticionar a las autoridades, a lo que el gobierno provincial respondi贸 con el uso violento, indiscriminado e ilegal de las fuerzas de seguridad.

Por estos d铆as, la circulaci贸n de la informaci贸n se torna ca贸tica por la necesidad de la ciudadan铆a de conocer qu茅 ocurre, sobre todo cuando se producen hechos tan graves como las represiones desatadas contra quienes se manifiestan en el espacio p煤blico haciendo un uso leg铆timo de la 煤nica herramienta de expresi贸n con que cuentan.

En este contexto, se torna vital nuestra tarea de comunicadores. La detenci贸n de periodistas en ejercicio de su profesi贸n es inadmisible en un estado de derecho, como tambi茅n lo son las situaciones de intimidaci贸n u hostigamiento como las que atravesaron y siguen padeciendo muchos de nuestros colegas. Por todo esto, repudiamos cualquier acci贸n que pretenda amedrentarnos e interferir con nuestro trabajo, y llevaremos adelante lo que sea necesario para defender nuestro derecho a informar y, por sobre todo, el derecho de la ciudadan铆a a recibir informaci贸n.

San Salvador de Jujuy, 29 de junio de 2023