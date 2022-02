–

February 14, 2022

“Todo fue perfectamente legal”. “No existe un perjuicio directo para los inquilinos de las viviendas que fueron vendidas ya que continuaron con su situaci贸n legal en sus contratos de alquiler con Fidere”. “Nadie result贸 perjudicado”. Los jueces han hablado. Y lo han hecho en esta l铆nea varias veces. A Laura Murillo, de 49 a帽os, le pinchan y no sangra cuando escucha frases como esta. O como la que dijo Ana Botella cuando todo sali贸 a la luz. “Solo cambia el casero“, aludi贸 la exalcadesa de Madrid all谩 por 2014. No era un cambio menor. De pagar la renta a un ente p煤blico y social, a depender de un fondo buitre. Obviamente, tambi茅n cambiaban las condiciones. A Murillo, por ejemplo, le subieron el alquiler m谩s de 200 euros.

Era teleoperadora a tiempo parcial cuando le lleg贸 el burofax de Fidere sin que nadie le hubiera notificado el cambio de propiedad. A ella le hab铆a tocado una vivienda en alquiler de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo de Madrid (EMVS) que le permit铆a salir adelante con un sueldo de 700 euros y una hija de 12 a帽os. “Pagaba 370 euros al mes y de repente me dec铆an que iba a pagar 599. Obviamente dej茅 de pagar. Si pagaba no com铆a y si com铆a no pagaba. Es as铆 de simple”, recuerda ahora por tel茅fono, casi una d茅cada despu茅s.

“Llevamos muchos a帽os viviendo con incertidumbre, sin saber d贸nde vamos a dormir el mes siguiente. Estos se帽ores han especulado con nuestras casas y con nuestros salarios. Detr谩s de esta decisi贸n pol铆tica hay historias reales. Se habla de patrimonio, de dinero, de escrituras… Pero detr谩s de esas casas hay vidas“. Son las palabras que Arantxa Mej铆as pronunci贸 hace algunos meses en la Audiencia Provincial de Madrid. Cuando apenas ten铆a 25 a帽os descubri贸, como otros cientos madrile帽os, que la casa en la que viv铆a con sus padres ya no era de la EMVS, sino de Fidere, una de las ramificaciones espa帽olas del fondo de inversi贸n estadounidense Blackstone. Decidi贸 dar la batalla, y no se arrepiente, afirma ahora, aunque el resultado no haya sido el esperado.

Aquella venta sorpresa y opaca de vivienda social fue una de Botella que m谩s polvareda ha levantado en la capital, tanto en el plano pol铆tico como social. Un polvo sostenido en el tiempo que, sin embargo, se ha asentado lentamente en cientos de hogares ya vac铆os y listo para una lucrativa venta. Han pasado casi diez a帽os de la operaci贸n. Algunos tribunales han dado la raz贸n a unos pocos vecinos, el Tribunal de Cuentas calcul贸 que el Ayuntamiento hab铆a perdido 23 millones de euros al vender 1.860 viviendas sociales a un fondo buitre por debajo del precio de mercado. Conden贸 a Botella y a su equipo a reparar el patrimonio dilapidado, aunque una revisi贸n posterior anul贸 esta condena gracias a los votos de dos magistrados colocados por el PP.

La venta fue todo una ganga para los especuladores 鈥Blackstone es el mayor casero de Espa帽a, con cientos de miles de viviendas dedicadas al mercado del alquiler鈥 y un serio tormento para los inquilinos que viv铆an en las casas, a quienes se intent贸 desahuciar despu茅s de cancelar los contratos e imponer nuevas condiciones con subidas de precio que, en ocasiones, superaban el doble.

No hubo malversaci贸n ni prevaricaci贸n

Los m煤ltiples recorridos judiciales de este caso no han dejado apenas consecuencias para los art铆fices de este pelotazo con bienes p煤blicos. El pasado martes, la Audiencia Provincial de Madrid daba carpetazo a la 煤ltima v铆a judicial abierta. En este caso se juzgaba por la v铆a penal, gracias a una querella del PSOE y de la Plataforma de Afectados por la EMVS, con Mej铆as y el abogado Ben铆tez de Lugo al frente. Se acusaba a los responsables de la empresa municipal de prevaricaci贸n y malversaci贸n de caudales p煤blicos, entre otros delitos. Pero el tribunal no lo considera acreditado. La Fiscal铆a tampoco, y el Ayuntamiento de Madrid, del mismo color pol铆tico que el que realiz贸 la venta, tambi茅n retir贸 los cargos.

Cuando a Murillo le lleg贸 la orden de desahucio por impago ni siquiera intent贸 pelear. Entreg贸 las llaves y se march贸 de la urbanizaci贸n del Ensanche de Vallecas. Fueron muchos como ella en esa promoci贸n e la EMVS, recuerdan los activistas. Ella ya se hab铆a puesto en contacto con organizaciones por el derecho a la vivienda como la Plataforma de Afectados por la Vivienda P煤blica y Social. Recurrieron a los tribunales. Su contrato con la EMVS segu铆a en vigor, y estos ordenaron a la empresa entregarle otra casa. Sobre todo porque se hab铆a quedado sin una vivienda p煤blica, en el paro y con una menor a cargo. Hoy vive en otra casa de la EMVS en Villaverde, ya han pasado seis a帽os. Paga 350 euros al mes. “Y alguna vez me retraso, pero la EMVS no es un fondo buitre, la tienes que liar muy gorda para que te desahucie”, apunta.

Son varias las personas a las que se tuvo que realojar en viviendas p煤blicas debido a los desahucios de Fidere. Imposible saber cu谩ntos, apuntan desde la PAH. En estos casos, el precio que ha pagado el contribuyente madrile帽o es doble, inciden. Por un lado, la vivienda social perdida con la venta. Por el otro, la vivienda social destinada a los expulsados, cuando ya viv铆an en una. Un sinsentido, resumen. Fidere, en cambio, no opina lo mismo.

La empresa todav铆a le reclama a Murillo m谩s de 5.000 euros de deuda por los seis meses que estuvo sin abonar sus mensualidades. “No pienso pagar. Primero porque no tengo dinero. Pero sobre todo porque a m铆 me ha costado la salud. Tuve que dejar mi trabajo durante ese tiempo. Lo he pasado jodidamente mal. Me diagnosticaron depresi贸n, perd铆 much铆simo peso, ten铆a ansiedad y me pasaba todo el d铆a llorando. A煤n me asusto cuando llaman al telefonillo, por si son los buitres pidi茅ndome la deuda”, comenta por tel茅fono. “Yo soy una prueba muy clara de las consecuencias que ha tenido esto”, sentencia.

Casos como el de Murillo han sido habituales en los 煤ltimos a帽os. Desahucios de familias vulnerables, de ancianas enfermas, madres solas con hijos a cargo… Algunos se suspendieron en la puerta gracias a la presi贸n de la PAH y otros colectivos, pero muchos se fueron sin hacer ruido, dejando vac铆as unas casas que ahora han multiplicado su valor. Seg煤n calcul贸 el propio Ayuntamiento durante la alcald铆a de Manuel Carmena, el paquete de casas que Blackstone compr贸 por 127,5 millones hoy se valoran en unos 600 millones.

“Conmigo pincharon en hueso”

“Est谩 muy claro que lo que quer铆an era comprar barato y venderlo despu茅s”, explica Jos茅 Pedro L贸pez. En un parque del barrio de La Peseta, en Carabanchel, este operario de 37 a帽os recuerda el estado en el que estaban su casa, los garajes y las zonas comunes “pr谩cticamente hasta antes de ayer”. Humedades, el ascensor averiado durante a帽os, l谩mparas que colgaban de los cables y un sinf铆n de desperfectos que Fidere nunca repar贸. “Hasta que se han levantado las medidas cautelares y pueden venderlo todo si quieren. Le han dado un buen lavado de cara”, puntualiza. 脡l es de los pocos que han resistido y han ganado sin recurrir a la v铆a judicial.

“Si no hubiera tenido una familia, quiz谩s hubiera tirado la toalla”, afirma L贸pez

L贸pez y su pareja llegaron en 2012 al piso de 50 metros cuadrados que les hab铆a adjudicado la EMVS en r茅gimen de alquiler sin opci贸n a compra. Fue un salvavidas para la familia, con una ni帽a peque帽a y otro beb茅 en camino. 脡l estaba desempleado en ese momento. “Ya vimos algo raro cuando dejaron de pasarnos varios recibos los meses anteriores a la venta”, asegura. En su caso, lo pisos se vendieron con su contrato reci茅n firmado, as铆 que pudo esperar “m谩s o menos tranquilo” varios a帽os hasta que Fidere le remiti贸 el temido burofax. Lleg贸 cuando su contrato estaba a punto de caducar, en 2017. “No quer铆an renovarlo. Quer铆an hacer uno nuevo con condiciones nuevas. Si pagaba 430 euros m谩s los gastos de comunidad, pasaba a pagar 600 euros el primer a帽o, 800 euros el siguiente a帽o y 900 el tercer a帽o. Era inasumible”, ilustra.

“Si no hubiera tenido una familia, quiz谩s hubiera tirado la toalla”, reconoce. “No es f谩cil enfrentarte a la posibilidad de quedarte sin casa. Son muchas comidas en las que tus hijos hacen preguntas, en las que se nota la tensi贸n. Lo han pasado muy mal, pero tambi茅n ha sido una lecci贸n de vida para ellos”, explica L贸pez con una emoci贸n que a veces roza el llanto.

Decidieron no pagar y resistir. Primero particip贸 en la plataforma de afectados por la EMVS, pero con el tiempo dej贸 de verlo claro. “Me parec铆a que buscaban m谩s los titulares y el impacto pol铆tico que la defensa de las familias a las que ya estaban desahuciando”, explica. Busc贸 apoyo en el movimiento social por el derecho a la vivienda, del que ya formaba parte. Consigui贸 ir aplazando la fecha del desalojo con apoyo de la PAH y del Sindicato de Vivienda e Carabanchel. “Fidere nunca quiso negociar nada, pero sab铆an que no me iba a ir f谩cilmente, que conmigo hab铆an pinchado en hueso”, afirma.

Solo con la llegada de la pandemia, el fondo buitre se avino a razones. “Tengo un alquiler medianamente razonable y vinculado a los ingresos de la familia y de siete a帽os de duraci贸n. Las negociaciones han sido duras y, sin el apoyo de los colectivos de vivienda habr铆a sido imposible”, apunta. “Muchos de los vecinos se acabaron yendo o aceptando alquileres de m谩s de 700 euros. No se les puede culpar, porque pelear es una pesadilla”, dice.

Un calvario psicol贸gico

“Desahucios, suicidios y personas bajo tratamiento psicol贸gico”, resum铆a durante el juicio Mej铆as, la portavoz de la plataforma de afectados que llev贸 a los tribunales la operaci贸n. “El resultado judicial se encaja con frustraci贸n. Todav铆a se culpabiliza a los afectados por defender un derecho. Es muy triste, como si todo esto pasara por un capricho m铆o“, explica Mej铆as. Sus padres, adjudicatarios de una vivienda de la EMVS antes de la venta, tambi茅n se enfrentaron al desahucio al no querer firmar los nuevos contratos de Fidere. “Nos querellamos y al final forzamos una negociaci贸n. Hoy siguen en su hogar, resistiendo”, resume. “Pero han sido muchos a帽os y sin apenas experiencia. Me ha desgastado bastante”, reconoce.

Casi una d茅cada despu茅s, la fiebre de los alquileres sigue sin una ley que la enfr铆e de verdad. Los fondos buitre como Blackstone han tenido alfombra roja para llegar, comprar a precio de ganga los activos t贸xicos de los bancos y elevar los precios hasta l铆mites sin precedentes en las grandes ciudades espa帽olas.

Mej铆as, en cambio, cree que la batalla ya es en s铆 misma una victoria. “Quedarnos de perfil ante situaciones as铆 no ayuda a cambiar las cosas. Ahora tengo 33 a帽os y s茅 qu茅 es lo que realmente importa. Me siento vencedora, aunque no lo ha dicho un juez”, apunta.

Murillo tambi茅n aprendi贸 a la fuerza que los desahucios los paraban primero las personas. “No s茅 a cu谩ntos fui, pero me volqu茅 mucho con la gente que estaba en mi situaci贸n”, recuerda. L贸pez solo ha confirmado lo que ya sospechaba. “Nuestros representantes pol铆ticos al final sirven a los intereses de las grandes empresas y no a los de quienes los votamos”, asegura. Esperaba m谩s del “ayuntamiento del cambio” de Carmena en este caso, “pero al final he resistido despu茅s de mucho esfuerzo y estoy satisfecho”. Nadie les devolver谩 las noches en vela. Las viviendas seguir谩n siendo de Fidere. El PP sigue gobernando en la ciudad y Ayuso arras贸 en la Comunidad. Es Madrid, la capital de la libertad.

